Lars Näslund: Är S comeback i Göteborg skäl förlänga med Alliansen?

På torsdagen ska Liberalernas gruppledare Helene Odenjung, Göteborgs ”skolminister”, presentera hur det gick med vårens betyg i grundskolan.

Odenjung har mycket goda skäl att hoppas på positiva nyheter där, hårt trängd som hon och Alliansen är i skolfrågan efter larm om besparingar och upproret över orimliga besked om elevplaceringar inför hösten med långa resvägar, som oppositionen gärna kopplar samman med det aktiva skolvalet. S har krokat i kritiken, även om de styrde staden i 24 år fram till för halvtannat år sedan.

Demokraternas gruppledare Martin Wannholt. Foto: Jonas Lindstedt

I dessa coronatider gäller överenskommelsen att inte ta debatt i fullmäktige i enskilda sakfrågor. Men under sammanträdet på tisdagskvällen passade ändå Demokraternas gruppledare Martin Wannholt på, när det var dags att besluta om Alliansens och Socialdemokraternas gemensamma förslag om 300 miljoner i extrapengar till skolan och omsorgen.

– Det är tråkigt att denna församling inte orkar prioritera till barn och unga. De extra pengar som vi föreslagit hade behövts för att få stopp på tvångsförflyttningarna, skolsatsningar på öarna och en mängd saker. (...) Detta kommer att bli höstens stora fråga, sa Wannholt.

Vänsterpartiets skolansvariga Jenny Broman gick inte lika hårt fram i talarstolen, men var desto skarpare i en debattartikel i GP nyligen: ”Högerstyret föreslår att skolorna ska få 220 miljoner extra. Det låter som mycket pengar, men tyvärr krävs det mer för att lösa problemen på riktigt. Särskilt då de tidigare gjort omfattande nedskärningarna. Vi rödgrönrosa föreslår därför 300 miljoner extra (...).”

Den som lyssnat till den politiska debatten i Göteborg under vintern och våren har hört många tecken på att klimatet mellan de tidigare samarbetspartierna S och V är, om inte som permafrost, så starkt nedkylt. Den krisuppgörelse som Alliansen under Axel Josefsons (M) ledning och Socialdemokraterna med Jonas Attenius i täten presenterade 27 mars bjöd förstås in till skarpare attacker från vänster – liksom från Demokraterna, outsidern och uppstickaren.

Så – vad händer nu? Om bara två veckor löper avtalet om ”coronastyret” ut. Även om många beslut om satsningar kopplade till pandemin redan har fattats lär fler avgöranden bli nödvändiga till hösten. Alltså den tid då de politiska budgetknivarna brukar slipas.

När DN på tisdagen frågade ville varken Axel Josefson eller Jonas Attenius svara om de vill se en förlängning av uppgörelsen efter 1 juli. Men uppenbart är att skylten ”samtal pågår” är tänd.

27 mars-uppgörelsen om Corona-samverkan mellan Alliansen och S: Fr v Elisabet Lann, KD, Helene Odenjung, L, Axel Josefson, M, Jonas Attenius, S, och Emmyly Bönfors, C. Foto: Adam Ihse/TT

Men frågeställningen är nu inte riktigt densamma som inför mars-avtalet. Om man ska förlänga samverkan, vilka frågor ska då ingå och för hur länge? Tre månader? Hela 2021? Är det, till exempel, en ”coronafråga” att enas om hur Göteborg ska tackla det miljardtapp i skatteintäkter som prognoserna pekar mot? Är det en ”coronafråga” att enas om hur man kommer vidare med de stora men krisande stadsutvecklingsprojekten, som med omtalade Skeppsbron?

I den andra vågskålen ligger givetvis att andra halvlek i mandatperioden börjar efter sommaren där flera partier lär känna trycket att börja profilera sig.

Frågan är då om den partisympatimätning som SCB publicerade förra veckan kan spela en roll när såväl Socialdemokraterna som enskilda Allianspartier de närmaste dagarna ska välja väg; förlänga eller avsluta corona-uppgörelsen?

SCB-mätningen kan förstås avfärdas som en väl svag indikator över hur väljarna i dag ser på kommunpolitiken i Göteborg. Dels var det bara 257 personer som svarade. Dels gäller frågan vilket parti man skulle rösta på om det vore riksdagsval i dag – alltså inte kommunvalet. Dels, och just därför, ingår ju inte det parti som blev näst störst i fullmäktige 2018, Demokraterna.

Men ändå: Partifolket läser siffrorna och de påverkar stämningen:

• Moderaterna ryckte upp sig till 26,3 procent, en uppgång med 4,9 procentenheter jämfört med i november (även om en felmarginal om sju procent upp eller ner ska tas i beaktande). M:s nivå kan här jämföras med vad partiet fick på riksplanet, 20,1 procent.

• Socialdemokraterna ryckte upp sig ännu mer, till 30,9 procent – plus 10,8 procent jämfört med i november och en ökning som SCB betraktar som statistiskt säkerställd.

Man kan invända att rikssiffran var ännu högre (33,7 procent). Men det är ändå sannolikt att S-ledningen i Göteborg i vart fall tolkar SCB-mätningen som ett kvitto på att väljarna inte straffat dem för corona-avtalet.

Väl så viktigt för denna S-ledning är att snegla på utvecklingen för Vänsterpartiet, som ju ökade starkt i kommunen 2018 medan S gick tillbaka; fortsätter V att närma sig eller inte? I SCB-mätningen landar V bland göteborgarna på 12,6 procent, en tangering av valresultatet och en svag nedgång jämfört med SCB:s novembermätning.

Men även inom Alliansen lär flera pannor befinna sig i djupa veck. Liberalernas prekära läge nationellt avspeglar sig även bland göteborgarna (4,3 procent) och KD registreras för 2,2 procent.

Det är med andra ord åtskilliga i Göteborgspolitiken som kan ha skäl att lägga sju sorters blommor under huvudkudden i midsommar, med hopp om att drömmen ska visa dem vem deras tilltänkta ska bli.