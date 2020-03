Lars Näslund: Coronakrisen öppnar Göteborgs krigskassa för firma Axel & Jonas – men varför försvann Martin?

Men en sak står ändå klar: Den nya, om än tunna, majoriteten är redo att ta de 2,6 miljarderna i stadens krigskassa i bruk.

I kommunal budget-terminologi heter den dock resultatutjämningsreserv, RUR. I Göteborgs stads budget för i år framgår att den innehåller 2,6 miljarder kronor.

Krisuppgörelsen som Alliansen, ledd av Axel Josefson (M) och Socialdemokraterna, företrädd av Jonas Attenius, annonserade på fredagsmorgonen och som är avgränsad i tid fram till 1 juli, innehåller visserligen sex punkter om vad som staden ska prioritera. Men i det offentliga materialet sägs inget om just pengar.

Men det är redan nu uppenbart i rapporter från främst stadsdelsnämnderna, som ansvarar för äldreomsorgen, att de rätt snart behöver fylla på sina kassor. Enligt uppgifter till DN väntas klartecken för att använda delar av det egna kapitalet, men ”coronastyret” är också redo att ta ”RUR:en” i bruk.

Nyckeln för att öppna locket till krigskassan ska vara svår att komma över. Så här beskrivs reglerna: ”Syftet med RUR är att utjämna svängningar i skatteunderlaget över en konjunkturcykel för att skapa stabilitet för verksamheterna. RUR ska disponeras för att täcka negativa balanskravsresultat och disponeringen ska motiveras utifrån att det råder dåliga tider.”

Där, i ”dåliga tider”, befinner sig uppenbarligen Göteborg nu.

Men det var knappast på denna fråga som Vänster- och Miljöpartiet tillsammans med Feministiskt initiativ på torsdagskvällen fick besked av Axel Josefson att Alliansen valt att enbart göra upp med S.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) vid podiet omgiven av gruppledarna i Alliansen och Socialdemokraterna. Foto: Adam Ihse/TT

Som ett uttryck för irritationen över att ha fått nobben skickade V, MP och Fi ut ett pressmeddelande en halvtimme innan Alliansens och Socialdemokraternas presskonferens inleddes. Där påmindes om att Alliansen och S ”med minsta möjliga majoritet, 41 av 81 mandat, i kommunfullmäktige ska försöka hantera effekterna av coronapandemin”.

Den rödgrönrosa trion bifogade även ett yrkande till kommunstyrelsen vars text knappast kan ha utgjort skäl för Alliansen att stänga dörren. Den skrev: ”Det är nu läge att använda stadens budgeterade resultat, resultatutjämningsreserven samt tillkommande statsbidrag för att säkra välfärden, värna äldre och utsatta riskgrupper samt hantera pandemins effekter”.

Visserligen har Axel Josefson och Alliansen hittills varit benhårda på att inte tumma på det som här kallas ”stadens budgeterade resultat”, men samtidigt säger V:s Daniel Bernmar till DN att ”det som presenterades av Alliansen och S var i princip det partierna var överens om i går när rödgrönrosa var med. Det finns inget i detta som inte vi var beredda att ställa upp på. Nu går Göteborg först!”.

Utomstående skulle kunna tänka att Alliansen spelar aningen högt med att inte ta med V, MP och Fi, eftersom deras minoritetsstyre bygger på den valtekniska överenskommelse med just de rödgrönrosa som ingicks efter valet. Men den dealen säger Bernmar att han inte vill sätta ifråga :

”Vi utgår från att ingångna avtal gäller och ingenting i dag ändrar på det”, skriver han i ett sms.

Så varför hängdes de rödgrönrosa av?

Axel Josefsons svar under presskonferensen inbjöd till att läsa mellan raderna, han sa: – Sedan har det under tiden framkommit hur olika partier ser på kompromisser och samarbeten och under resans gång har vi sett att det inte är en framkomlig väg.

Demokraternas Martin Wannholt. Foto: Jonas Lindstedt, Jonas Lindstedt

Här är det inte orimligt att tänka sig en sorts kedjereaktion: När V tidigare i veckan krävde att SD inte skulle få delta i en överenskommelse, och enligt uppgift fick visst stöd för det av Liberalerna, valde Demokraternas Martin Wannholt att resa sig och gå. Då vore det inte att förvåna om det i delar av Allianspartierna fanns synpunkten att det skulle se märkligt ut att ställa sig på podiet bredvid enbart de rödgrönrosa.

Turerna kring Demokraterna och Martin Wannholt väcker också frågor. Hoppade de av och ville inte vara med – eller fick inte?

Wannholt själv beskriver i samtal med DN uppgörelsen som ”en politisk cirkus”. Efter en rad uppgörelser med S den senaste tiden säger han att han är ”mest förvånad över att S och Jonas Attenius går med på detta”.

– Socialdemokraterna kunde ha varit den vuxne i rummet här. Nu har S legitimerat Axel Josefson och uteslutningspolitiken. Dessutom blir ju detta en majoritet som inte har majoritet i de viktigaste nämnderna, säger han.

Men kunde inte Demokraterna, för den goda sakens skull, ha valt att sitta kvar även om SD fick nej? Inte enligt Wannholt.

– Jag sa att vi ville det, men fick inte ens ett telefonsamtal. Vi kommer förstås att stötta bra förslag trots detta. Här skapas problem som inte finns.

Men efter mötet i onsdags då Wannholt lämnade samtalen har han inte haft kontakt med Axel Josefson, bekräftar han. Så hur angelägen var Wannholt och Demokraterna att stå på podiet ihop med Alliansstyret och Moderaternas ledning, som han befunnit sig i en djupfryst relation till sedan tre år tillbaka? Demokraterna har samtidigt, som vi skrivit tidigare, ett behov av att hitta en ny tydlig position på den göteborgska politiska kartan inför nästa val.

Så vad säger Martin Wannholt nu till dem som tänker att Demokraterna inte vill vara med och ta ansvar?

– Fråga Emmyly Bönfors (Centerns gruppledare, DN:s anm) och Axel Josefson vad jag har varit tydlig med. Jag sträckte ut handen till Alliansen i måndags, jag sa ”vi kan lösa en majoritet med er”. Jag var urtydlig med det. Men jag har inte fått något svar.

Därmed blev det en aning överdrivet när Axel Josefson på fredagens presskonferens sa att ”nu får vi kraftfull majoritet som kan hantera denna kris”, med tillägget att ”vi kommer att fortsätta söka samverkan med de andra partierna”.

Nej, 41 av 81 mandat kan knappast beskrivas som en ”kraftfull majoritet”. För den som räknar mandat.

Men för den som följt de borgerliga partiernas och Socialdemokraternas närmast eviga kamp i Göteborg inser ändå att något som absolut kan beskrivas som ”kraftfullt” har skett.

Läs också: Så påverkar coronakrisen Västsverige