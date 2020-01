Lastbil började rulla utan förare – tre skolbarn nära köras över

Backen intill Ugglumsskolan i Sävedalen, Partille kommun, är brant. Firman med lastbilen var där för att göra ett uppdrag åt energibolaget.

Lastbilens förare befann sig utanför fordonet när det vid 12.15-tiden på fredagen började rulla utför. Det skedde i samband med att man var på väg att med hjälp av en kran lyfta upp en grävmaskin.

På sin färd körde lastbilen först in i en parkerad personbil som fick fronten avsliten, vidare in i en mindre lastbil som den tryckte framför sig – innan färden tog slut genom att krascha in i en elcentral.

De tre pojkarna i tioårsåldern hade rast och befann sig intill en sandningslåda precis utanför skolområdet. Lastbilen drog även med sig sandningslådan.

– En av pojkarna vände sig om, såg lastbilen komma, skrek åt de andra att springa undan medan han själv halkade och bokstavligen fick kasta sig ur vägen, berättar en skakad mamma för DN.

– Jag är så tacksam för att pojken tittade sig om.

Scania-lastbilen tog med sig en mindre lastbil i den okontrollerade färden utför backen intill skolan. Foto: Privat

En granne ringde polisen, som kom, men som snart fann att inget brott kunde misstänkas. Enligt de föräldrar som DN talat med förhördes inte barnen.

– Det finns ingen misstanke om brott. Det ska ha blivit något tekniskt fel på lastbilen, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg.

Han säger dock att det ändå bör vara av vikt att händelsen följs upp.

– Det här kunde ha slutat illa, utöver det materiella, säger Fuxborg.

Från skolans sida har man efteråt talat med skärpa med barnen om varför man inte får vistas där dramat skedde.

Pappan till en av pojkarna säger:

– När jag först fick larmet visste jag ännu inte om sonen klarat sig eller inte. När jag väl kom dit blev jag närmast chockad över att se storleken på lastbilen, att en sådan alls kan komma i rullning. Hur är det möjligt, utan förare? Om vi nu haft tre skadade barn hade nog allt dragits igång. Men nu? Tar någon reda på vad som faktiskt hänt?

Scanias presstalesperson Hans-Åke Danielsson säger till DN att de inte själva hunnit få någon rapport om händelsen.

– Det låter ytterst märkligt, det som beskrivs, och måste förstås utredas. Kliver man ur lastbilen drar man åt handbromsen. Man tömmer bromsen på luft, och då slår bromsen i med automatik. En korrekt ilagd handbroms innebär att de inte kan lossna. Men jag vill inte här och nu peka ut någon teori om vad som skett. Otäckt är det hursomhelst.