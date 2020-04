Lena Hallengren om försenad hjälp till äldreboenden: Ingen kan vara nöjd

Det har tagit över en månad för socialstyrelsen att komma igång med systemet för att stötta kommunerna med skyddsutrustning. Som DN tidigare rapporterat utsågs Socialstyrelsen att vara nationell inköpscentral åt både kommuner och regioner.

Men för kommunerna fastnade frågan i byråkrati och skyfflades mellan myndigheter i flera veckor. Först i onsdags kom systemet igång. Under tiden har kommuner gång på gång larmat om akut brist på skyddsmaterial och smittan spridit sig på äldreboenden i princip hela Sverige.

Socialminister Lena Hallengren (S) säger att hon självklart inte är nöjd men ger samtidigt Socialstyrelsen sitt stöd och säger att man måste komma ihåg att det normalt sett inte är deras huvuduppgift att fungera som nationell inköpscentral.

– I grund och botten så vill jag säga att Socialstyrelsen arbetat på väldigt bra och väldigt snabbt. På kort tid har de verkligen fått igång en verksamhet som har gjort att man i sjukvården inte har hamnat i en situation där man har stått utan och där man också nu är på god väg att kunna bistå kommunerna, säger hon.

I onsdags startade Socialstyrelsen systemet där kommunerna ska rapportera in sina behov men redan i förra veckan fick kommuner i några län en del leveranser av skyddsutrustning från Socialstyrelsen.

Under fredagen hade 190 av Sveriges 290 kommuner svarat i det nya systemet. Enligt Lena Hallengren var det bara en mindre del av kommunerna som ansåg sig ha ett behov av utrustning.

Enligt socialministern har Socialstyrelsen köpt så mycket som det gått redan innan kommunerna rapporterat in – totalt ska Socialstyrelsen köpt in materiel och utrustning för över en miljard kronor, enligt Lena Hallengren.

– Det är ju inte så att man har avstått från att köpa in för att kommunerna inte har talat om exakt vad de behöver – utan socialstyrelsen köper ju hela tiden in allt som är möjligt att köpa, in som ansiktsmasker, respiratorer, handskar, skyddskläder.

– Men det är svårt att skicka ut det, det är svårt att leverera till någon som inte kan berätta vad man behöver.

– Jag vill också säga att att ansvaret för att ha material, att ha lager och en beredskap att kunna hantera en situation – det ligger egentligen på kommunerna och regionen själva, när det nu inte går så är det klart att vi tillsammans nu gör allt vad vi kan.

Den stora farhågan nu är enligt socialministern att den utveckling som varit i Stockholmsområdet och närliggande län med många smittade och döda inom äldrevården ska sprida sig till resten av landet.

– Nu är vi väldigt angelägna om att vi på alla sätt verkligen ser till att vi inte får motsvarande utveckling i övriga landet, säger hon.

