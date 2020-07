Lilla hjärtats mamma släpps ur häktet

I beslutet skriver Norrköpings tingsrätt att det inte finns övertygande bevisning för att mamman gjort sig skyldig till mord eller synnerligen grov misshandel på sin dotter. Det som anses bevisat, enligt tingsrätten, är att hon av oaktsamhet orsakat sin dotters död.

Tingsrätten anser därför inte att det finns tillräckliga skäl för att fortsatt hålla mamman fortsatt häktad, skriver NT.

Mammans försvarsadvokat Per Oehme lämnade under tisdagen in en begäran om att mamman ska släppas på fri fot. Någon flyttfara – som tidigare varit skälet till häktningen – finns inte, menar han. Och tingsrätten delar hans bedömning. Mamman kommer att dömas för vållande till annans död, narkotikabrott och ringa narkotikabrott.

– Att hon nu släpps ur häktet är en riktig bedömning som rätten har gjort. Min klient är chockad, men naturligtvis väldigt glad. Hon hade ställt in sig på att vara inlåst tills rättegången skulle fortsätta, säger försvararen Per Oehme till DN.

Just nu pågår frivårdens personutredning. Den ska redovisas senast den 28 juli. Två dagar senare, den 30 juli, fortsätter huvudförhandlingen i Norrköpings tingsrätt då påföljden ska bestämmas.

09:38. "Det går inte att förklara för ett treårigt barn att hon ska tas ifrån sin familj. Jag sa bara att det dröjer ett tag innan vi ses", berättar familjehemsmamman Melinda Jacobs.

Mamman åtalades för att tillsammans och i samförstånd med flickans pappa ha mördat treåringen, som kallades för Lilla hjärtat. De båda häktades kort efter att flickan hittades död i lägenheten i slutet av januari i år, men pappan dog i häktet i februari och misstankarna mot honom skrevs därmed av.

Tidigare kom beskedet från Rättsmedicinalverket att mamman inte led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet och inte heller under undersökningen. Kvinnan kan därmed inte dömas till rättspsykiatrisk vård.

DN söker åklagare Anna Lander.

Läs mer:

Hårprover visar: Lilla hjärtats mamma missbrukade redan när flickan flyttade hem

Alla ville 4-åriga Emmy väl – ändå for hon illa