Lilla hjärtats socialsekreterare: De här förändringarna krävs för att skydda barnen

Att socialtjänsten omhändertar ett barn enligt LVU redan på BB är ovanligt. Lilla hjärtats hemkommun, med omkring 150.000 invånare, hanterar bara en handfull sådana ärenden varje år.

Den lilla flickan som föddes i april 2016 blev därför mycket speciell.

Domstolshandlingar visar att socialtjänsten kände till föräldrarnas missbruk och psykiska ohälsa sedan tidigare. Pappan var dömd för en rad narkotikabrott, hot mot tjänsteman, olaga hot. Flickan föddes med abstinens. Efter förlossningen tvingades barnmorskorna låsa avdelningen där flickans mamma vårdades på grund av pappans hotfulla sätt.

Enligt en dom i förvaltningsrätten erbjöds flickans mamma först en frivillig placering tillsammans med den nyfödda dottern. Men när placeringen skulle verkställas hade mamman lämnat sin bebis till barnmorskorna på BB och gått därifrån.

Det blev samhällets uppdrag att ge flickan ett kärleksfullt och tryggt hem.

Socialsekreterarna Sofia Bergenbrant och Lisa Magnusson hämtade henne på BB i början av maj 2016 och följde henne tills hon flyttade hem till de biologiska föräldrarna i april 2019.

När vi ses i ett kalt rum på socialkontoret har det snart gått två månader sedan flickan hittades död.

Frågan som hänger tung över konferensbordet: Gjorde de allt de kunde för att skydda Lilla hjärtat?

En internutredning väntas ge svar sinom tid.

Socialsekreterarna har en sekretess att förhålla sig till. Samtidigt kan, eller kanske snarare vill, de inte låta tystnad vara det enda som möter frågan.

En kort bakgrund:

Ett par månader före tvåårsdagen begärde de biologiska föräldrarna att tvångsvården skulle upphöra. Deras begäran avslogs först av socialnämnden och sedan också av förvaltningsrätten. Domstolen konstaterade bland annat att situationen kring de biologiska föräldrarnas psykiska ohälsa och missbruksproblem var osäker – de vägrade visa drogfrihet genom tester. Socialtjänsten hade mycket liten insyn i familjesituationen och flickan ansågs dessutom ha sin trygghet och anknytning i familjehemmet.

Några månader senare, i september 2018, gjorde kammarrätten i Jönköping en ny bedömning. Trots att socialnämnden ansåg att föräldrarnas situation förvärrats ytterligare ansåg rätten inte att det fanns en ”påtaglig risk för flickans hälsa och utveckling” att flyttas tillbaka till de biologiska föräldrarna.

Även flickans eget offentliga biträde – som ska se till hennes bästa – gick på samma linje.

Att Lilla hjärtat riskerade att ta skada av att ryckas upp från familjehemmet, där hon hade sin anknytning, kunde rätten inte ta hänsyn till, enligt en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Tre veckor före sin treårsdag, i april 2019, lämnade Lilla hjärtat familjen hon växt upp hos för gott.

Tio månader senare hittades hon död i de biologiska föräldrarnas lägenhet.

Enligt uppgift till DN har opiater hittats i hennes kropp. Mamman är nu häktad på sannolika skäl misstänkt för grovt vållande till annans död. Brottsmisstankarna gäller även brott mot griftefriden. Pappan avled i häktet och är avskriven från misstankar.

Sofia Bergenbrant och Lisa Magnusson, deras kolleger, deras chef, är märkbart påverkade av Lilla hjärtats död.

– Vi har gråtit väldigt mycket. Man väljer det här yrket för att man vill hjälpa utsatta barn. Ge dem trygghet, ge dem alla möjligheter till en bra uppväxt. Så händer det här. Det är svårt att beskriva hur det känns. Det är hemskt, säger Lisa Magnusson.

Socialsekreterarna har funderat ”tusen varv” kring alla möjliga scenarion. De kan se flera insatser som kanske hade kunnat rädda Lilla hjärtat. Men dem tillåter inte lagen som det ser ut nu. Det är framför allt domen i kammarrätten, som gav de biologiska föräldrarna rätt att få hem Lilla hjärtat, som frustrerar och förtvivlar.

Det är som att vi, med all vår profession och erfarenhet, skrek rakt ut i intet.

– Vi försökte bli hörda i rätten, men det var ingen som tog oss på allvar. Det är som att vi, med all vår profession och erfarenhet, skrek rakt ut i intet. Vi var av den bestämda uppfattningen att det fanns stora risker för Lilla hjärtat att flytta hem. Det tyckte vi att vi kunde visa i rätten, säger Sofia Bergenbrant.

Reportaget om Lilla hjärtat har fått stor uppmärksamhet och politiker, från höger till vänster, har framfört krav på lagändringar som lägger större vikt vid barnets bästa, snarare än föräldrars rätt till sina barn.

Det är välkommet, anser handläggarna på socialkontoret.

– Att ta hänsyn till barns anknytning och stabilitet är att se till barns bästa, men i dag räknas det inte in i domstolens bedömning, säger Marie Björklund, förste socialsekreterare, som föredrog Lilla hjärtats ärende i domstolen.

Men de vill också tala om insatser som skulle kunna hjälpa utsatta barn som Lilla hjärtat, om de varit möjliga enligt lag.

• Drogtester

– Om ett barn är omhändertaget på grund av att det funnits missbruk i familjen – då måste föräldrarna kunna visa drogfrihet genom tester under en längre tid innan barnet kan flytta hem. I dag är det fullt möjligt att vägra tester och ändå få tillbaka sitt barn, säger Sofia Bergenbrant.

• Juridiskt bindande löften

– I fallet med Lilla hjärtat – och många andra ärenden – lovar de biologiska föräldrarna inför domstolen att de ska ta emot stödinsatser, att kontakten med familjehemmet och socialtjänsten ska få fortsätta för barnets bästa. Men det håller sällan. Och det finns inget vi kan göra när kontakten bryts, säger Sofia Bergenbrant.

• Insyn under lång tid

– När ett LVU upphör har vi möjlighet att göra uppföljningar under en tvåmånadersperiod. När det gällde Lilla hjärtat använde vi den perioden under hemslussen för att följa upp hur hon mådde. Men två månader är en droppe i havet. Vi behöver befogenheter att följa upp ett barn så länge oron kvarstår, säger Marie Björklund.

– Som det ser ut i dag måste vi förlita oss på att någon annan gör en orosanmälan, då kan vi öppna upp ett ärende igen. Men hur ska vi kunna lita på att någon tar det ansvaret – framför allt eftersom många barn inte går i förskolan? säger Lisa Magnusson.

• Barnombudens kompetens

– Vissa biträden har god kompetens, andra ingen alls. Det blir som ett lotteri för barnen. Det har hänt flera gånger att biträdet inte ens har träffat barnet de företräder när de kommer till domstolen. Vi vill att det ställs högre krav på kompetens hos de som företräder barnen och även hos domstolen. Hur ska de förstå barnets behov, anknytning och tolka riskerna för hälsa och utveckling om de inte kan något om barn? säger Helena Borin, som är enhetschef på socialtjänsten i kommunen.

• Professionen måste få besluta om umgänge mellan barn och föräldrar

– Många barn med traumatiska erfarenheter av sina föräldrar tvingas ändå till umgänge eftersom lagen utgår från att föräldrarna har rätt till umgänge med sina barn. Där tycker jag att professionen borde få större utrymme att avgöra om det är för barnets bästa eller inte, säger Marie Björklund.

Socialsekreterarna beskriver hur processerna i förvaltningsrätt och kammarrätt förändrats de senaste åren. Till sin karaktär liknar de mer och mer en brottmålsprocess där socialtjänstens bedömningar ställs mot vittnesmål och intyg.

– Vi hamnar ofta i en situation där vi måste motbevisa föräldrarnas bevis. Man kan ifrågasätta om vi ska ha ett system där barn måste komma till skada innan vi kan skydda dem – för att vi ska ha ett bevis att visa upp i rätten, säger Marie Björkman, som arbetat inom socialtjänsten i 25 år.

Många LVU-processer är ständigt pågående. Så snart en dom fallit i kammarrätten begär föräldrarna på nytt prövning i socialnämnden, även om det inte finns någon förbättring i deras situation.

– Det är ett problem att barnen aldrig kan slappna av och vara trygga i sitt familjehem, säger Helena Borin.

I reportaget om Lilla hjärtat framgår att socialtjänsten fick allvarliga uppgifter om hennes mående kring jul förra året. När socialjouren, eskorterad av polis, kom till lägenheten släpptes de inte in. Dagen efter, på annandagen, fick de komma in. Men enligt bedömningen som gjordes på plats fanns inte skäl för akut omhändertagande.

Att inte bli insläppt, är inte det i sig ett tillräckligt stort skäl till allvarlig oro för barnet?

– Som regelverket ser ut i dag kan vi inte tvinga oss in. Det krävs en akut fara, här och nu. Jag kan inte gå in på de exakta bedömningar som gjordes då, men det jag kan säga är att socialtjänsten måste kunna få göra hembesök under tvång när vi bedömer att det finns skäl för det. Det borde vara naturligt att få tillgång till ett barn för att kunna göra en bedömning av situationen, säger Helena Borin.

Familjehemmet har vittnat om att Lilla hjärtat for illa under hemslussen till föräldrarna, hon gick ner i vikt och tvingades börja med blöja. Det kom in orosanmälningar om detta. Varför räckte det inte för att stoppa flytten?

– Vi måste arbeta efter de domar som finns, även om vi inte tycker att det är ett bra beslut. Kammarrätten hade slagit fast att flickan skulle flyttas hem och så länge föräldrarna godtar den vårdplan som finns har vi inget att sätta emot, säger Helena Borin.

Så länge föräldrarna godtar den vårdplan som finns har vi inget att sätta emot.

Såg ni till barnets bästa där?

– Vi har hela tiden utgått från barnets bästa, men vi kunde inte sätta oss över kammarrättens dom.

Den biologiska mammans advokat har sagt: ”Det var dumt, påstår jag, av kommunens socialtjänst att ge sken av att det handlade om en uppväxtplacering. Grunden är att man ska förena föräldrar och barn och det ska man arbeta för”. Ligger det något i hans kritik?

– När vi ansöker om vård enligt LVU är det viktigt att betona att vi gör det först när vi har uttömt alla möjligheter till frivilliga insatser på hemmaplan eller att barnet utsätts för en sådan allvarlig fara att LVU är nödvändigt. Handlar placeringen om ett litet barn och vi vet att föräldrarna har en mångårig problematik bakom sig så gör vi allt vi kan för att trygga barnet och familjehemmets möjligheter till anknytning. Detta gör vi genom att säga till familjehemmet att vi tror att placeringen handlar om en uppväxtplacering om vi bedömer det som sannolikt. Men vi avger inga löften.

Sofia Bergenbrant:

– Det är svårt att ge familjehem i uppdrag att älska och ta till sig ett barn villkorslöst, samtidigt som de måste vara beredda på att lämna ifrån sig barnet när som helst. Men vi är alltid tydliga med att vi inte kan lova någonting, det är inte vi som fattar beslut - det är domstolen.

Socialsekreterarna runt konferensbordet är djupt skakade av Lilla hjärtats död. Det är tydligt, även i praktiken. Lisa Magnusson funderar om hon orkar fortsätta som barnhandläggare. Sofia Bergenbrant har sagt upp sig och har i dag ett annat arbete.

– Vanmakten över att inte kunna göra allt som man ser att utsatta barn behöver var en anledning till att jag slutade. Det kändes som jag valde mellan att tvingas göra ett dåligt jobb – eftersom det är omöjligt att hinna allt på åtta timmars arbetsdag – eller jobba dygnet runt tills jag blev sjukskriven.

