Lisebergs vd om coronakrisen: Vi är i ett väldigt osäkert och kritiskt läge

Djurparker som Kolmården och Borås är öppna, i köpcentrum som Mall of Scandinavia och Nordstan har stockholmare och göteborgare börjat trängas med turister.

Men Gröna Lund och Liseberg, den senare med normalt över tre miljoner gäster per år, håller fortsatt coronastängt. De stoppas av regeringens särskilda förordning om max 50 besökare. Nöjesparkerna faller nämligen in under begreppet ”allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”.

Vatten- och nöjesparken Skara Sommarland meddelade i torsdags att de inte kan vänta längre, utan kommer inte öppna i sommar. Foto: Skara Sommarland

Skara Sommarland har redan gett upp. Parken meddelade i torsdags att de inte kommer att öppna alls i år och anläggningen börjar demonteras i dag, måndag.

Det politiska trycket att hitta en lösning för parkerna har ökat påtagligt. 19 maj svarade inrikesminister Mikael Damberg (S) avvisande i riksdagen: ”Förordningen kommer att finnas kvar så länge den behövs och så länge den är proportionerlig.” Men när Sveriges Radio för en vecka sedan ville ställa frågor valde Damberg att avstå intervju.

Senast på onsdag ska inrikesminister Mikael Damberg svara på en fråga i riksdagen om hur regeringen ser på möjligheterna för nöjesparker som Gröna Lund och Liseberg att kunna öppna upp för besökare, trots pandemin. Foto: Fredrik Persson/TT

Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson har föreslagit att Sverige gör som grannländerna och sätter ett tak på en besökare per fyra kvadratmeters parkyta. Senast på onsdag ska Mikael Damberg åter svara, i riksdagen. Näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered (M) skriver i sin fråga till inrikesministern att han anser att ”politisk oförmåga riskerar tusentals jobb och en konkursvåg i sommar”.

Under tiden har branschorganisationen tagit fram åtgärdslistor för hur de ska kunna minska smittorisken om de får öppna. De bygger i sin tur på vad som överenskommits internationellt om regler för handtvätt, digitaliserad biljettbokning, begräsning av antal besökare och så vidare.

24 april höll Lisebergs vd Andreas Andersen en pressträff för att berätta om hur nöjesparken tänkte sig att kunna öppna upp corona-anpassat. Foto: Adam Ihse / TT

Lisebergs vd Andreas Andersen säger till DN att han upplever att frågan befinner sig i ett spänningsfält mellan Folkhälsomyndigheten, justitie- och inrikesdepartementet. 8 juni var han med och skrev brev till regeringen.

– Kanske har det gått lite rundgång i frågan. Jag tycker att vi får icke-svar. Sverige är just nu det enda landet i Europa utan en plan för öppning av nöjesparkerna. Vi har kommit i kläm av en lagstiftning som inte är gjord för oss.

Danmarks drottning Margrethe och prinsessan Benedikte deltog vid invigningen av en pantomimutställning på Tivoli i Köpenhamn 13 juni. Tivoli öppnade 8 juni. Foto: Tivoli

Andersen säger sig ha svårt att se logiken:

– Djurparker och köpcenter kan alltså vara öppna. Nordstan någon kilometer härifrån kan ha 30.000 besökare, men vi kan inte ha 5.000-10.000 på Lisberg, utomhus. Det har blivit lite tokigt.

Du låter frustrerad?

– Det är klart jag är frustrerad, absolut. Vi är i ett väldigt osäkert, kritiskt läge. Vi har en organisation som stått i startblocken i två månader. Det sliter.

Har Liseberg satt en deadline för när ni måste få besked för att alls öppna i sommar?

– Oavsett när vi får beslut kommer vi att öppna. Högsäsongen är så extremt viktig för oss. En vanlig sommar omsätter vi lika mycket vecka 30 som under hela ”Jul på Liseberg”. Men även om vi skulle få öppna i morgon kommer vi att få ekonomiska problem, det vet vi ju.

Lotta Engbergs ”Lotta på Liseberg” är tillsammans med alla andra konserter och shower inställda för sommaren. En ren tv-version utan den vanliga publiknärvaron börjar dock sändas på måndagskvällen. Foto: Tommy Holl/TT

Andreas Andersen säger att Lisebergs styrelse på måndagen håller ännu ett sammanträde.

– Nu blir det främst en lägesdiskussion. Vi kommer att ha en längre redovisning av en öppningsplan.

Andersen säger att Lisberg har ”en ganska detaljerad playbook”.

– Vi gör ett rätt stort omtag, som vi tycker att styrelsen ska känna till. Det Liseberg vi kommer att öppna blir ett ganska annorlunda jämfört med det vi stängde 2019. Städ, hygien, ordning, visuella köer. Vi börjar med 5.000 gäster och kan jobba oss upp.

Lisebergs trädgårdspersonal har fått sköta all blomsterprakt denna vår utan att veta om några besökare får titta på växtligheten. Här Katarina Leitet, arbetsledare på trädgårdsavdelningen, fotograferad 24 april. Foto: Kristina Hedberg

Lisebergs-vd:n säger att prognosen är att parken, som ägs av Göteborgs kommun, tappar ungefär en halv miljard i omsättning 2020, att jämföra med fjolårets omsättning på 1,3 miljarder.

– Men den prognosen kräver att vi får öppna ganska snart.

Ungefär 300 anställda är korttidspermitterade i snitt 50 procent av arbetstiden. Parken får ett visst statligt kulturstöd som kompensation för alla inställda konsert- och kulturevenemang.

Lisebergs vd Andreas Andersen till höger på denna bild, tagen i vintras då bygget av årets stora nyhet ännu pågick: Underlandet, en investering på runt 200 miljoner kronor. Foto: Tomas Ohlsson

På frågan om Liseberg behöver extra anslag från ägaren kommunen säger Andreas Andersen att man klarar situationen, men inte utan problem.

– Liseberg har en stark balansräkning. Vi lever som att vi klarar det, men det kommer att ta ganska många år att återhämta det vi tappar. Det påverkar vår investeringsförmåga i parken.

Däremot menar han att partiet Demokraterna i Göteborg är på flera punkter fel ute i det yrkande om att dra i nödbromsen för det stora Jubileumsprojektet som pågår, en satsning på över två miljarder i ett stort upplevelsehotell och en vattenpark inomhus. Bygget av hotelldelen, Grand Curiosa Hotel med 457 fembäddsrum, bedrivs för fullt. Det slutliga beslutet om vattenparken ska styrelsen enligt planen fatta i september-oktober i år.

Demokraterna har länge varit skeptiska och nu begär partiet en riskanalys med förslag på ”olika handlingsalternativ för nya beslut utifrån att ursprungligt planerad tidplan, finansiering, lönsamhet, och projektomfång inte kommer att kunna uppnås.” Partiet skriver också att ”det övervägs att pausa vattenlandet”.

Så här planeras Jubileumsprojektet se ut. Närmast och till vänster på arkitektskissen syns hotelldelen, till höger vattenparken. Foto: Liseberg

Andreas Andersen menar dock att yrkandet innehåller en lång rad felaktigheter.

– Dessutom skulle det kosta runt 400 miljoner att bromsa hotellprojektet, nästan halva investeringen. Det vore ansvarslöst.

Däremot tillstår han att ”man kan senarelägga vissa beslut, sälja tillgångar, använda framtida kassaflöden”.

– Det diskuteras i styrelsen. Men jag tror inte det finns någon som är mindre riskbenägen än Liseberg. Vi är måna om att Jubileumsprojektet ska landa rätt. Vi kommer inte att riskera något.

Men det kan bli så att ni pausar vattenparken?

– Det är inte i plan just nu. Jubileumsprojektet är långsiktigt. Men det är klart att vi ska vara väldigt försiktiga med det läget vi är i, och det är vi.

I ett skriftligt underlag till styrelsen apropå Demokraternas yrkande skriver nöjesparken: ”Nej, Liseberg har ingen planer om att pausa vattenlandet. Systemhandslingsskedet är i sin avslutning (...). Det rådande läge kring COVID-19 gör dock att en eventuell senareläggning av beslutet om vattenparken är ett av de handlingsalternativ som Liseberg har (...).”

Däremot, påpekar man, blir vattenparken en aning mindre i storlek än den som blev projekterad efter kommunfullmäktiges beslut. Men man skriver också: ”Jubileumsprojektet i sin helhet kommer fortfarande att driva 185.000 extra gästnätter till staden, varav 55.000 gästnätter ligger på Lisebergs hotell, resterande på andra boenden. Detta är samma beräkningar som lades fram till kommunfullmäktige 2017.”