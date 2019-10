Ljummen inledning på helgen – sedan väntar vintriga vindar

Årstiderna kämpar som bäst om herraväldet över landet. Sommaren fick officiellt ge sig lite tidigare än vanligt. Just nu gör den ändå en inofficiell kraftansträngning i söder, innan det blir helt andra bullar i nästa vecka. Då gör nämligen vintern en bred attack.

– Det har verkligen varit milt, men det slår om snabbt, säger meteorologen Linus Karlsson på SMHI.

I morgon fredag och på lördag väntas 14-15 grader i Götaland och östra Svealand, vilket är 5-7 grader varmare än normalt. Brittsommar? Nja, inte enligt SMHI:s strikta definition, men varför inte ”Inga-sommar” efter fredagens namnsdag.

– Redan under fredag kväll börjar kall luft röra sig in över landet längst i norr. Det kommer en del snö i fjällen och i nordligaste Sverige under helgen, säger Karlsson.

– I början av nästa vecka täcker kalluften hela landet. Även i söder kan det bli minusgrader på nätterna om det är klart väder.

Inte ens i Skåne hamnar dagstemperaturerna en bit in i nästa vecka högre än mellan 5 och 7 grader.

– Man bör hålla sig uppdaterad om halkläget. Där det kommer regn eller snö är vinterdäck att föredra.

Den meteorologiska hösten nådde hela landet redan den 3 oktober, vilket var den tidigaste sortin för sommaren på 40 år.

Vintern har nu anlänt till hela norra Norrland utom kustbandet – på vissa håll en till två veckor före tidtabell. Även de södra Jämtlandsfjällen och Dalafjällen har vinter, och där är det två till tre veckor tidigare än normalt.

Definitionen på meteorologisk vinter är att medeltemperaturen över dygnet ska ligga under noll grader fem dygn i sträck.

– Det är inte omöjligt att vintern nästa vecka kan avancera ner mot i alla fall Dalarna och Gävleborgs län, säger Linus Karlsson.

Om den når ner till Dalälven under det kommande kalluftsutbrottet blir det ett par veckor tidigare än genomsnittsdatumet.

På en del platser längre söderut i Svealand, exempelvis Stockholm, Örebro och Eskilstuna, ser det väldigt preliminärt ut som om vintern får greppet lagom till den 1 november. Än så länge sträcker sig dock inte prognosen tillräckligt långt för att täcka in alla de fem dygn som krävs.