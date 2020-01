Löfven: Att planet skjutits ned är fruktansvärt och förfärande

”Iran har tagit på sig ansvaret för att flygplanet sköts ned. Iran har angett att flygplanet skjutits ned av misstag. Detta uttalande ger förutsättningar för den grundliga och transparenta utredning som måste klargöra alla omständigheter kring kraschen”, skriver statsminister Stefan Löfven i ett uttalande.

Det var tidigt på lördagsmorgonen som Iran i statlig tv erkände att militär hade skjutit ned Ukraine International Airlines flight 752 med 176 passagerare samt besättning ombord den 8 januari. Enligt tv-kanalen kom flygplanet nära en känslig militär anläggning, vilket fick militären att av misstag skjuta ner det.

Flera högt uppsatta däribland Irans president Hassan Rouhani beklagar nedskjutningen och uppger att landet kommer att ställa ansvariga för den fatala missilattacken inför rätta.

Den svenska regeringen kräver att Iran samarbetar utan inskränkningar i den fortsatta utredningen.

”Jag ser med mycket stort allvar på det besked som Iran nu lämnat. Att planet skjutits ned är fruktansvärt och förfärande. Att ett civilt flygplan skjutits ned — oavsett om det skett av misstag eller ej — är en handling som måste fördömas och som Iran måste ta fullt ansvar för också i relation till de drabbade”, säger statsministern i uttalandet.

Stefan Löfven framför även sina kondoleanser till offrens anhöriga.

”Här i Sverige och över hela världen sörjer människor offren för flygkraschen utanför Teheran den 8 januari. Jag känner starkt med alla dem som förlorat en anhörig”, skriver statsministern.

Sverige står i nära kontakt med de andra länder vars medborgare omkommit i kraschen och i går bildades på utrikesministernivå en grupp (International coordination and response group for victims of PS 752) tillsammans med dessa länder, säger statsminister Stefan Löfven i uttalandet.

”Jag kommer att se till att gruppen har skyndsam kontakt mot bakgrund av beskedet från Iran. Vi har också EU:s stöd för våra krav på en fullständig utredning och att Iran samarbetar i denna”.

Även utrikesminister Ann Linde (S) säger till TT att beskedet om det nedskjutna planet är ”helt fruktansvärt” och ett resultat av det spända läget i regionen där hon varnat för att det kan ske missbedömningar.

- Oavsett om det skett av misstag eller ej så är det ett civilt flygplan och vi måste fördöma det och Iran måste ta fullt ansvar, säger hon till TT.

Utrikesministern efterlyser en regional avspänning i området och krävde på fredagens möte med EU:s utrikesministrar att unionen ska utse ett sändebud för Gulfregionen.

