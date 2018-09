Löss och springmask ökar bland barn

För föräldrar är det ett välkänt fenomen att barn får infektioner och andra smittor under de första åren i förskolan och skolan. Smittspridningen tar fart efter ledigheterna.

– Generellt är det så att när barnen kommer samman efter skolstart får man en start igen på smittspridning. Det brukar skjuta igång några veckor efter att barnen har börjat, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten (FHM).

Ett av de vanligare problemen bland barn är huvudlöss som sprids lätt när de till exempel leker, använder varandras kammar, mössor eller smartphones.

På apoteken märker man det på en ökande försäljning av lusmedel vid skolstart.

– Det är framför allt förebyggande lusprodukter som har ökat medan försäljningen av de vanliga lusmedlen har planat ut något efter de senaste årens ökning, säger Maria Mårfält, kommunikationschef på Apoteksgruppen.

För att minska problemet har flera kommuner och apotek infört kampanjen ”Avlusningsdagarna” som i år pågår helgen 14-16 september. På vissa håll bjuder skolor in föräldrar där de kan få hjälp med att undersöka om barnen har löss. Det bästa sättet att förebygga lössepidemier är att regelbundet luskamma barnens huvud.

Läs mer: Så skyddar du dig mot huvudlöss

– Det är bra att många gör det samtidigt, som under kampanjhelgen, för att då minskar spridningen, säger Magnus Frisk, kommunikatör på Apoteket som deltar i kampanjen.

Springmask är en annan åkomma som har ökat markant de senaste åren och som spås nå rekordnivåer i år. Tarmparasiten sprids lätt och kan smitta hela skolklasser.

– Det är ingen som riktigt vet vad ökningen beror på. Den har kommit gradvis över många år. Och det är inte bara den här parasitsjukdomen, utan man har sett samma tendens med till exempel huvudlöss, säger parasitologen Staffan Svärd till SVT.

Det tydligaste symtomet på springmask är analklåda, framför allt på kvällen och på natten. Maskarna är vita, tunna och ungefär en centimeter långa. Hos barn man se maskarna i ändtarmsöppningen.

Även om masken är obehaglig är den ofarlig och behandlas med det receptfria läkemedlet Vanquin. Men i början av augusti tog läkemedlet slut hos tillverkaren - och på apoteken. Orsakerna är flera, en högre efterfrågan än beräknat, brist på den aktiva substansen Pyrvin samt produktionsproblem. Medicinen kommer därför inte att finnas att köpa igen förrän i mitten av oktober.

Den receptbelagda sorten finns dock att få.

– Men då måste man kontakta läkare, säger Magnus Frisk.

Flera nätdoktorer uppger att samtal om springmask har ökat med 60-75 procent under augusti och september, skriver SVT.

På Folkhälsomyndigheten hämtar man inte in rapporter om lättare åkommor som huvudlöss och springmask.

– Vår övervakning fokusera på allvarligare sjukdomar som kan förebyggas med någon åtgärd. De flesta av de smittor som sprids i samhället är inte så allvarliga att de kräver övervakning, säger Anders Wallensten.

Sjukdomar som myndigheten kontrollerar är bland annat influensa, RS-virus och vinterkräkviruset. Där finns det en poäng med att veta när säsongen har börjat för att exempelvis sjukvården ska kunna förbereda sig.

- Sedan har vi även information till allmänheten, när virusen startar, spridningen och när faran är över, säger Anders Wallensten.

Att barn får många infektioner går inte att undvika. Men man kan minska smittorisken genom sunt förnuft och renlighet: som att tvätta händerna, använda handsprit och undvika att röra vid ögon och näsa. Dessutom undvika uppenbart sjuka och undvika att smitta andra när man själv är sjuk.

– Det kan också vara klokt att stanna hemma om man kan, säger Anders Wallensten.