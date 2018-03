Luftfartsverket: Ryska robotprov ingen fara för civila flygtrafiken

– Vi kommer att leda all flygtrafik långt bort från restriktionsområdet. Det finns ingen anledning till oro, vi har stenkoll, säger Per Fröberg, presschef vid Luftfartsverket, till DN.

Han beskriver omledningen som ”ett normalt förfarande”, på intet sätt olikt vad som sker när exempelvis svenska militären utför skjutprov i luftrummet.

Det onormala denna gång är att den ryska marinen ritat upp ett tillfälligt provområde för perioden 4–6 april, med beteckningen ”Russia 1”, på internationellt vatten öster om Simrishamn och söder om Kalmarsund. Vanligtvis provar Ryssland nya robotsystem i sydöstra delen av Östersjön, utanför den ryska enklaven Kaliningrad.

– Vi har informerat flygbolagen via våra gängse kanaler. Varje dygn tickar det ut information via Notam, ”Notice to Airmen”, den kanal vi använder för sådan kommunikation, säger Per Fröberg.

Aviserade ryska robotprov under samma tid i ett avlyst område mellan Gotland och Lettland, nordväst om lettiska staden Liepaja, har fått Lettlands försvarsdepartement att reagera starkt. Militärattachén vid ryska ambassaden i Riga har kallats upp till departementet och informerats om Lettlands missnöje med den ryska provskjutningen, som innebär att ryssarna inkräktar på landets ekonomiska zon i Östersjön.

Lettland säger sig inte ha fått någon information om vilka typer av robotvapen som ska testas. Visserligen lägger internationella överenskommelser inga hinder i vägen för denna typ av militära aktiviteter, men det lettiska försvarsdepartementet understryker att provskjutningar i landets närhet är provocerande och kan betraktas som en styrkedemonstration, samtidigt som kommersiell sjöfart störs och risken för olyckor ökar, rapporterar lettiska tidningen The Baltic Times.