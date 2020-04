Malmöpolisen i ny kraftmätning mot gängkriminaliteten i operation Norrsken

I slutet av januari drog operation Hagelstorm in i Malmö. Ett massivt tillslag där polisen finkammade bostadskvarter och spärrade av hela stadsdelar i kampen mot de kriminella nätverken i stan.

Den här veckan har det gjorts en ny insats under namnet operation Norrsken, med 250 poliser, tulltjänstemän och kronofogdar. Helikopter, ryttare och personal från nationella bombskyddet deltar också.

– Vi riktar in oss på strategiskt utvalda platser i staden, allt för att störa och försvåra den kriminella livsstilen, säger Fredrik Jönsson, chef för en grupp poliser som under onsdagskvällen riktat in sig på trappuppgångar, källare och allmänna utrymmen i några fastigheter i närheten av Möllevångstorget.

Bara några gator bort ligger pizzerian där 15-årige Jaffar kallblodigt sköts ihjäl den 9 november i fjol. Mordet blev kulmen på en lång rad grova brott i Malmö under hösten och fick polisen att tillsätta en nationell särskild händelse; operation Rimfrost.

Liksom operation Hagelstorm i januari är Norrsken en del av Rimfrost. På tisdagen gjordes flera mindre beslag av narkotika och stöldgods. I en källare påträffades ett gevär.

DN följer med en grupp poliser vars mål är en föreningslokal där personer med kopplingar till Malmös undre värld antas befinna sig. Femton poliser och två sökhundar rundar kvarteret på led. Lokalen, som är vanliga fall är välbesökt, visar sig vara tom när en polis klättrar upp mot fönsterblecket och tittar in.

Brytverktyg används för att bända upp misstänkta knarkgömmor i tegelfasaden. Trapphusen till lägenheterna genomsöks med ficklampor. En tom portionsförpackning, vanlig i narkotikasammanhang, hittas på marken. Cigarettfimpar i trapporna. Skräp och brandfarligt bråte. Men inte ett ljud av mänsklig närvaro.

– Märkligt va? säger Fredrik Jönsson och ler snett.

Ett intensivt samtal inleds i gruppchefens kommunikationsutrustning. Två personer har påträffats i en lägenhet, båda med narkotika på sig. Ytterligare personer misstänks befinna sig i fastigheten och nu ska husrannsakan genomföras. Insatsstyrkan tillkallas. Uppståndelsen är stor när bilarna dundrar in på Bergsgatan, en av Malmös livligast trafikerade gator. På snabbmatsrestaurangernas uteserveringar är det gott om folk som tittar på när styrkan tar sig in beväpnade och med full skyddsutrustning. Under tiden förs de två gripna personerna, märkbart påverkade, iväg för transport till Rättscentrum.

Under operation Norrsken utförde polisen fem olika trafikkontroller för att söka efter vapen, droger och eftersökta personer. Här vid korsningen Grängesbergsgatan och Lönngatan i Malmö.

En stund senare meddelas att en minderårig person påträffats i lägenheten där insatsstyrkan gått in. Några patruller kör vidare till andra adresser med kopplingar till de gripna. Samtidigt kommer information om oroligheter i stadsdelen Lindängen, där kronofogden tidigare under dagen beslagtagit en bil.

Allt sammantaget har det gjorts hundra sökinsatser under veckan. Resultatet: Beslag av ett skjutvapen, 1.354 narkotikaklassade tabletter, mindre mängder narkotika och sex misstänkt stulna elcyklar. Därtill ett antal misstänkta fall av rattfylleri, narkotikabrott och narkotikainnehav.

– Vi har inte gjort några stora beslag, men det är heller inget självändamål. Den stora biten är att vi har sökt i alla de områden där vi fått indikationer om gömt gods, vilket i sin tur har genererat fler underrättelseuppslag och en mängd tips som leder oss vidare till nya utredningar och fler brottsförebyggande insatser, säger lokalpolisområdeschef Andy Roberts.

Han menar att man inte ska underskatta den trygghetsskapande aspekten – att boende, fastighetsägare och Malmöbor nu vet att deras bostadshus är tomma på vapen och droger – åtminstone för stunden.

I juni avslutas operation Rimfrost, och nu förbereder sig polisen för en avveckling.

– Metoderna och arbetssättet som vi använt under Rimfrost kommer att leva vidare. Just nu planerar vi hur vi ska utveckla arbetet i egen regi. Norrsken har genomförts med personal från lokalpolisområdena, vilket visar att vi kan kraftsamla och ha hög närvaro även utan förstärkning utifrån, säger Mattias Sigfridsson, tillförordnad polisområdeschef i Malmö.

Under årets första kvartal har Malmö haft två dödsskjutningar, varav en med tydlig koppling till de kriminella nätverken. När det gäller mordet på 15-årige Jaffar, som var den utlösande faktorn till att operation Rimfrost drogs igång, sitter en person häktad på sannolika skäl misstänkt för att ha utfört dådet.

