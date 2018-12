Polisen larmades vid klockan 11 på tisdagsförmiddagen.

– Personen sade att dagisbarn och lärare blivit utsatta för en aggressiv man, säger Stefan Gustafsson, presstalesperson på polisregion Väst.

När polisen kom till lekplatsen kunde de gripa mannen som nu är misstänkt för olaga hot, sexuellt ofredande mot barn och ringa narkotikabrott.

– Vi var ute och lekte med barnen när en påtänd och väldigt aggressiv man kom och sade att han skulle komma in genom grinden. Vi sade att han inte fick komma in, men då sade han att han i så fall skulle hoppa in och vi släppte in honom, säger en anställd vid förskolan till GT.

Enligt den anställda gick mannen fram till ett av barnen, en flicka.

– Han kramade om henne och pussade henne på kinden. Då sa min kollega ”släpp henne”. Det var absolut inte okej.