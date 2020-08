Många besökare men få vittnen till mordförsök på 80-årig kvinna

Larmet till polisen kom in strax före klockan ett på lördagen den 18 juli. En 80 år gammal kvinna hade stickskadats vid Hästhagsudden i Falkenberg. Polisen genomförde ett kort förhör med henne innan hon fördes till sjukhus med ambulans.

Kvinnan var ute på promenad när gärningspersonen kom fram till henne och skadade henne med någon form av stickvapen. Hon har kunnat ge en ungefärlig beskrivning av personen. Enligt polisen finns det ingenting som tyder på att offer och gärningsperson kände varandra.

Christer Bartholdsson är lokalpolisområdeschef i Falkenberg och arbetar med utredningen av mordförsöket. Foto: Polisen

Det har förekommit uppgifter i media om att personen kommit till platsen med cykel, men det är inte säkert, enligt Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef i Falkenberg.

– Det finns ingenting som gör att vi säkert kan säga att det varit så. Därför är vi intresserade av vittnesuppgifter om alla möjliga fordon, bilar, cyklar och så vidare, säger han.

En 80-årig kvinna utsattes för ett mordförsök vid Hästhagsudden i Falkenberg i juli. Den som besökt området på bilden mellan 12 och 15, lördagen den 18 juli, uppmanas höra av sig till polisen på telefonnummer 114 14. Foto: Polisen

Under julihelgen skulle bilträffen Wheels and wings ha ägt rum i Falkenberg. Trots att den ställdes in valde många att besöka kustorten under helgen. Polisen vill komma i kontakt med de som befann sig vid Hästhagsudden mellan klockan 12 och 15 på lördagen och andra som kan ha sett något som hjälper utredningen framåt.

Ingen uppgift är för liten, säger Christer Bartholdsson.

– Ingenting får falla mellan stolarna. Tvärtemot hur det ser ut i tv-deckare är den här typen av utredningsarbete varken flashigt eller glamouröst. Det är ett tålamodskrävande, jättelikt pussel, med väldigt små bitar. Vi tuggar oss fram i sakta mak, säger han.

Kvinnan som stickskadades har återhämtat sig väl. Enligt Christer Bartholdsson har hon haft otroligt tur.

– Våldet som använts är absolut tillräckligt för att ta livet av henne, säger han.

Läs mer: Kvinna vårdas på sjukhus efter misstänkt mordförsök i Falkenberg

Polisen påminner den som känner sig orolig efter händelsen om att det är extremt ovanligt med den här typen av överfall.

– Under den tid jag arbetat i området har något liknande aldrig hänt. Detta är självklart jättehemskt, men har skett en enda gång på fem år, säger han.

Läs mer om vad som händer i Västsverige.