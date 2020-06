Många demonstrationer stoppas efter nya riktlinjer

De tre demonstrationerna i Stockholm, Malmö och Göteborg drog alla betydligt fler personer än de 50 som polisen gett tillstånd för.

Nu blir det svårare för den som inte kan visa att man faktiskt klarar av att hålla sig inom lagen att få tillstånd.

– Efter erfarenheterna från de tre demonstrationerna har vi beslutat att utfärda riktlinjer för samtliga polisregioner så att vi kan ha en gemensam hållning gentemot de som söker demonstrationstillstånd, säger Per Engström, nationell kommenderingschef på Polismyndigheten.

Under den senaste veckan har polisen fått in mellan 50 och 75 ansökningar och under den kommande helgen fram till måndag ett 25-tal. De allra flesta med avsikt att vara en del av Black lives matter-protesterna. Enligt Per Engström kommer polisen nu att göra en mer noggrann avvägning innan man ger tillstånd.

– Vi tar in en bättre underrättelsebild runt hela arrangemanget och för en dialog med arrangören eftersom många av dem aldrig har arrangerat något liknande tidigare. Man gör ett upprop på Facebook och föreslår en plats och tid och så löper det bara på.

Per Engström säger att det då blir tydligt att många inte tänkt igenom konsekvenserna och inte alltid kan svara på polisens fråga om hur man har tänkt att samla högst 50 personer samtidigt som tusen personer sagt sig vara intresserade.

– Nästan 50 procent har dragit tillbaka sina ansökningar efter att vi haft en dialog. Andra har vi försökt föreslå en annan plats och en annan tid för. Sergels torg kanske inte är den bästa platsen klockan 15, säger Per Engström.

Andra, som enligt polisen har ett seriöst upplägg som visar att man planerar för att klara att hålla antalet till de lagstadgade 50, får tillstånd.

– Vi vill kunna ge stöd till de som har ett bra upplägg så att de kan få sitt tillstånd. Då stöder vid det fullständigt.

Hur ser ett seriöst upplägg ut?

– Man har en plats och ett upplägg som är trovärdigt, man har funktionärer som är med för att styra demonstrationen, man är medveten om sitt ansvar och hur budskap ska framföras. Vi har träffat på ganska många som inte har en aning om vad det innebär att anordna en demonstration och att ta ansvar.

Och ur ser det ut om man sannolikt får ett nej?

– Har man 1.000 personer på Facebook som säger att de ska komma då är det svårt att få tillstånd till en demonstration. Under rådande omständigheter, där är smittskyddsdelarna styrande.

Vilket lagrum grundar ni er på?

– Det är ordningslagen som talar om riskerna vid farsot och pandemi. Annars skulle vi inte kunna avslå.

Per Engström säger att det framför allt var Göteborgsdemonstrationen som fick polisen att ompröva sin hållning till hur man ger tillstånd till demonstrationer just nu.

Så frågan om demonstrationsrisken är något som har kommit upp på bordet i era kontakter med Folkhälsomyndigheten efter de tre stora demonstrationerna i förra veckan?

– Det stämmer. I och med att vi såg att det blev väldigt stora folksamlingar. Och vi har fått en hel del reaktioner från samhället på hur vi kunde tillåta de tre tidigare demonstrationerna. Men vi har inte rätt att neka om det finns en seriös framtoning.

Nu har Polismyndigheten diskuterat hur man ska gå vidare med Folkhälsomyndigheten vid de båda myndigheternas veckomöten. Enligt Per Engström kommer Folkhälsomyndigheterna att undersöka om just Göteborgsdemonstrationen kommer att påverka smittspridningen. Något som inte går att se förrän om tre till fyra veckor.

– Då kan vi få ett svar på om den demonstrationen har orsakat en större smittspridning.