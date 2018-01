Maten i fokus när regeringen vill förhindra fallolyckor

– Maten är helt central när det gäller att förebygga fallolyckor. Det finns stora problem med undernäring inom äldreomsorgen i Sverige i dag. Och går man ner i vikt förlorar man också i muskelmassa, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist och projektledare på Livsmedelsverket.

Minskad muskelmassa, fysisk inaktivitet och biverkningar av vissa mediciner ökar risken för obalans. Om man dessutom slarvar med maten, hoppar över måltider och dricker för lite vatten så ökar risken ytterligare för yrsel – och därmed för fallolyckor.

– Man kan tappa aptiten av medicinska skäl, av ensamhet eller för att man fått för sig att man ska gå ner i vikt. Vi lever i en kultur som säger att vi ska se likadan ut vid 25 som när vi åldras. Att äta bara lite för lite - en halv ostmacka istället för en hel - kan göra att en äldre person tappar flera kilo på ett år. Det är förödande för musklerna.

– Vi borde tänka tvärt om, att det är värdefullt att ha lite resurser. Drabbas vi av sjukdom går det väldigt fort att rasa i vikt och tappa än mer muskelstyrka – och bli vinglig, menar Anna-Karin Quetel.

Mat och måltider är inte bara ett näringsintag utan en social aktivitet.

Regeringsuppdraget innebär att Livsmedelsverket ska ta fram och sprida kunskap kring mat och måltider i syfte att förebygga fallolyckor. Det inbegriper informationsstöd till personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, men också att ta fram informationsmaterial specifikt riktat till äldre kvinnor och män om måltidens betydelse. I dag finns inga särskilda kostråd till just äldre. De som finns är mer allmänna.

Att laga mat är för många en social företeelse men många ensamstående tappar lusten att laga mat endast till sig själv.

– Ensamhet är en riskfaktor för undernäring. Mat och måltider är inte bara ett näringsintag utan en social aktivitet. Det handlar om att skapa mötesplatser eller som sker på vissa platser inom hemtjänsten: laga mat hemma hos människor istället för att komma med matlådor. Men vi behöver också nya idéer och innovationer inom äldreomsorgen, säger Anna-Karin Quetel.