Materialbrist på sjukhus – regioner upp i stabsläge

Det saknas allt från provtagningsrör och slangar till handskar och toalettpapper, rapporterar lokala medier.

– Vi har inte fått de varor vi har beställt, det är förbrukningsmaterial, till exempel svalgtuber eller provtagningsrör, allt möjligt, säger Claes-Mårten Ingberg, chefläkare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Örebro, till SVT Nyheter Örebro.

Stabsläget innebär att verksamheten leds av särskilt ansvariga under en viss tid.

– Under morgonen hade vi ett möte med de regioner som vi samarbetar med när det gäller materialleveranserna, vilket ökade vår oro ganska markant. Det kom alarmerande signaler från flera av dem, sade Mikael Köhler, chefsläkare på Akademiska sjukhuset, till UNT i onsdags.

Under torsdagen meddelade Mikael Köhler att all planerad slutenvård och alla planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset från och med fredag morgon och ett dygn framåt.

Även regionerna Västmanland, Dalarna och Sörmland anlitar det företag som ska leverera sjukvårdsartiklarna.

– Vi löser det genom att prioritera material. Vi använder oss av andra distributionskanaler. Vi jobbar för att komma tillrätta med detta, säger Petter Karlsson, förvaltningschef för en gemensam nämnd för de fem regionerna, till P4 Örebro.

Patientsäkerheten kan komma att påverkas, men hotas inte akut, enligt Karlsson.

– Men naturligtvis är det allvarligt när det saknas hygienartiklar, som handsprit och handskar och så vidare, säger han till radion.

Bristerna uppstod i förra veckan. Företaget Apotekstjänst tog över som leverantör den 1 oktober i år.

– Det som hänt är att Apotekstjänst inte kunnat leverera ut artiklar i den omfattning som har behövts, säger Petters Karlsson till SVT Nyheter Örebro.

På frågan hur han ser på att det blev problem nästan direkt säger han:

– Det är förstås allvarligt och inte alls ett väntat scenario. Det blev en överraskning för oss.

TT har sökt Apotekstjänst, men bolagets vd vill inte svara på frågor utan hänvisar till Petter Karlsson.