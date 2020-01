Mc-gängen i polisens fokus efter sprängningarna

Inom loppet av bara tio dagar i januari exploderade fyra sprängladdningar i Norrköping och Stockholmsområdet. Dessa har, liksom en rad brott förra året, tydliga kopplingar till mc-gängen No Surrender och Bandidos.

Sven Lindgren, Polismyndighetens ledande expert på kriminella mc-gäng, vill med hänvisning till förundersökningssekretess inte kommentera händelserna närmare.

– Det handlar om pågående förundersökningar som jag inte kan uttala mig om. Jag måste hänvisa till åklagare i de fallen, säger kriminalkommissarie Sven Lindgren.

Sedan 2010-talets början till det senaste årets uppmärksammade sprängningar och skjutningar har de kriminella mc-gängen verkat i skuggan av andra sorters grupper; nätverk som exempelvis rivaliserande Dödspatrullen och Shottaz. Men det betyder inte att den brottsliga verksamheten i mc-miljö har avtagit.

– Det handlar om att det är det händelsestyrda våldet som fått styra polisens fokus och inriktning. Det har man som enskild polis förståelse för, men det innebär att vi inte har haft kraft, förmåga eller kapacitet att arbeta som vi gjorde innan, säger Sven Lindgren.

Fakta. Kriminella mc-gäng i Sverige Närmare 5.700 personer kan kopplas till de kriminella mc-gängen i Sverige, enligt rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet”. Det är den största gruppen som ägnar sig åt organiserad brottslighet i Sverige. Samtidigt visar rapporten att det finns en stor överlappning mellan övriga nätverk, till exempel Bredängsnätverket, och mc-gängen. Mc-gängens medelålder är högre än i andra nätverk, 27, 8 år. Andelen kvinnor är låg, 7,1 procent. När det gäller den organiserade brottsligheten har mc-gängen en större andel individer födda i Sverige med inrikes födda föräldrar (56,3 procent) jämfört med andra sådana miljöer. Brottstyperna som dominerar är: våld, narkotika, stölder och ekobrott. Mc-gäng kännetecknas även av högt bolagsengagemang. Hells Angels är det största internationella mc-gänget. Etablerades i Sverige 1993 och har i dag avdelningar över hela landet upp till Luleå. Bandidos. Ett av de största kriminella mc-gängen i världen och utmanare till HA. Första avdelningen etablerades i Helsingborg 1995 och har numera på flera håll upp till Stockholm. Satudarah. Grundades i Nederländerna. Kom till Sverige 2013. Finns från södra Sverige upp till Stockholm. No Surrender. Grundades i Nederländerna och startade sin första svenska avdelning 2017. Finns i Mellansverige. Visa mer

De kriminella mc-gängens svenska historia kan sägas ha börjat 1993 då Hells Angels etablerade sig i Sverige. I dag finns gruppen på många håll, från Malmö i syd till Luleå i norr. 1995 kom Bandidos via Helsingborg. Gänget har numera flera avdelningar i landet, precis som Satudarah som etablerade sig 2013.

Yngst av de fyra stora nätverken i Sverige är No Surrender som startade sin första svenska avdelning 2017 och som har kunnat etablera territorier på flera håll i Mellansverige. Medan andra kriminella mc-gäng som Outlaws eller nätverk som Loyal to Familia har kunnat stoppas av redan befintliga grupperingar, har No Surrender varit svårare att pressa tillbaka.

– Andra gäng har inte klarat sina etableringsförsök och det finns många förklaringar till det. No Surrender har uppenbarligen haft större resurser eller varit mer motiverade än vad man trott, säger Sven Lindgren.

Den pågående konflikten mellan främst Bandidos och No Surrender för tankarna till 90-talets så kallade mc-krig mellan Hells Angels och Bandidos, som slutade 1997 efter att minst elva personer dödats. Under många år har deras inkomstkällor i allt större utsträckning kommit från olika slags ekobrott i stället för grova våldsbrott.

– Det ligger i sakens natur när man har etablerat sig att man blir ”bättre”, mer sofistikerad och kan använda våldskapitalet som en sorts sköld. Men mörkertalet är stort. Inte minst när det gäller utpressning och indrivning där brottsoffren ofta är personer som lever i samhällets gråzon och inte vänder sig till polisen i första hand, säger Sven Lindgren.

Fakta. Så fungerar mc-klubbarna 1 procent. De kriminella motorcykelgängen benämns som enprocentsklubbar. Uttrycket sägs härröra från American Motorcyclist Association (AMA) som ska ha sagt att 99 procent av deras medlemmar är laglydiga medborgare medan en procent är laglösa. Därav begreppet ”enprocentare”. Bandidos i Europa har till exempel varumärkesskyddat figurmärket ”Bandidos 1% MC”, som de har på sina västar. Västmärkena har olika innebörd, vissa kan betyda att de för klubbens räkning begått våldsdåd eller till och med mördat. Hierarkin är stark. Gängen lever efter egna lagar och är toppstyrda. I Hells Angels kallas klubbens högste ledare för president och har kontroll över hela verksamheten. Nya medlemmar måste oftast arbeta sig upp i organisationen genom att utföra olika brott. Visa mer

Forskaren och kriminologen Amir Rostami är en av författarna till rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet”, som har kartlagt de kriminella nätverken i Sverige. Enligt Rostami är den organiserade kriminella miljön överlappande, vilket innebär att personer som tidigare ingått i ett känt förortsnätverk också kan ingå i mc-miljön.

Ett sådant exempel är den man som sitter häktad misstänkt för sprängdådet på Gyllenstiernsgatan i centrala Stockholm som har kopplingar både till Bandidos och Bredängsnätverket. Fenomenet gör det svårt för polisen att få en bild över mönstren i nätverken: miljön är inte så homogen.

– Bombdåden runt om i landet har många olika motiv och de som eventuellt är kopplade till mc-gängen förklarar därför inte hela bilden om varför vi har en kraftig ökning av sprängningar, säger Amir Rostami till Svenska Dagbladet.

På många håll i världen är medlemskap i kriminella nätverk av olika slag förbjudet, men i Sverige är det bara enskilda individers brottsliga gärningar som kan lagföras. Tyskland och Nederländerna hör till dem som har förbjudit flera mc-gäng, och nyligen förbjöd Finland och Danmark grupperna United Brotherhood respektive Loyal to Familia.

– Jag har inte sett utvärderingar av de här åtgärderna, men det skulle försvåra för mc-gängen att agera med sitt våldskapital och de skulle inte få bära sina färger, västar och andra symboler. Förbud bör åtminstone föras upp till diskussion av politiker och andra makthavare när en övergripande prioritet just nu är att angripa den organiserade brottsligheten, säger Sven Lindgren.

Fakta. Våldsdåd med misstänkt koppling till mc-gäng 22 januari 2020: En explosion inträffar i på andra våningen i ett bostadshus i Hageby, Norrköping. På den våningen bor en framträdande person i mc-grupperingen No Surrender. 21 januari 2020: Med några minuters mellanrum inträffar två sprängningar i Stockholmsförorterna Husby och Kista cirka 500 meter från varandra. Femtio personer evakueras. En person skadas lindrigt och förs till sjukhus. 13 januari 2020: En kraftig sprängladdning detonerar på Gyllenstiernsgatan på Östermalm i Stockholm. Flerfamiljshuset evakueras. En man i 35-årsåldern är häktad misstänkt för dådet. Mannen har tidigare dömts för brott som indikerar kopplingar till organiserad brottslighet i mc-gänget Bandidos och det så kallade Bredängsnätverket. 5 december 2019: Två personer skjuts till döds utanför en nattklubb i Norrköping. Båda männen har kopplingar till No Surrender. 26 juni 2019: En explosion inträffar vid en strippklubb i Örebro som används av av kriminella. Bomben hade placerats i en bil utanför lokalen. En 18-årig man åtalas för dådet, men frias senare av Örebro tingsrätt. 7 juni 2019: En cykel fullastad med sprängmedel detonerar utanför ett femvåningshus i Linköping. Händelsen beskrivs som ett av de grövsta sprängdåden i Sverige de senaste 20 åren. Visa mer

Källor: Polisen, rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet”.