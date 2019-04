Medlaren: Båda sidor måste fundera över sina positioner

Runt 100.000 resenärer har fått ändra sina flygplaner när över 900 SAS-avgångar har ställts in sedan i fredags. På lördagen meddelade SAS att ytterligare 587 flyg ställs in under söndagen på grund av strejken, vilket drabbar 63.360 passagerare.

Efter att SAS-piloterna tackat nej till medlarnas bud i fredags har inga nya förhandlingar skett. En av de tre medlarna som utsetts i konflikten, Jan Sjölin från Medlingsinstitutet, tror att det kan dröja innan samtalen kan återupptas.

– Parterna brukar ha fullt upp med att administrera konflikten internt i sådana här lägen och det kan ta tid, facket håller på med olika informationsinsatser till sina medlemmar och så vidare.

Medlarna står fortsatt till förfogande, men på lördagskvällen hade det inte skett några ytterligare förhandlingar mellan arbetsgivaren SAS och piloterna.

– Nu går tiden. Parterna står så väldigt långt från varandra. Båda sidor måste fundera över sina positioner. Annars kan det inte bli någon uppgörelse, säger Jan Sjölin.

Medlaren Gunilla Runnqvist säger att de förmodligen kommer att höra av sig till parterna inom kort för att se om det finns förutsättningar för nya förhandlingar, men att det är oklart när kommer att ske.

– I alla sådana här situationer så brukar medlarna höra av sig till parterna inom några dagar för att se om den finns en framkomlig väg. Det har vi inte gjort ännu och jag har inga uppfattningar om när vi kommer göra det.

Enligt SAS-piloterna har det hittills inte hänt något som skulle kunna bryta strejken.

– Vi har inte haft kontakt med SAS under dagen. SAS har inte hört av sig. Vi hoppas att företaget hör av sig direkt till oss. Det vore en signal om att de vill ha en seriös förhandling, säger Rawaz Nermany, ordförande i Svensk Pilotförening.

Varför vill inte ni höra av er till SAS?

– Det signalerar att vi skulle vika oss från våra krav, säger Rawaz Nermany.

SAS kommunikationschef Freja Annamatz säger att det inte finns någon tid eller plan satt för vidare förhandling.

– Det vi vill är ju att återgå till förhandlingarna så fort som möjligt. Strejken bröt ju ut natten till fredag därför att piloterna tackade nej till förslaget som vi sa ja till. Vi vill fortsätta förhandla för att få ett slut på strejken.

Kan ni bjuda in piloterna till samtal?

– Vi har inga ytterligare kommentarer än att vi vill återgå till förhandlingsbordet.

Positionerna ser ut att vara fortsatt låsta. Enligt medlaren Gunilla Runnqvist kan parterna inte förhandla direkt med varandra under pågående strejk, utan det måste ske genom medling, där alltså medlarna troligtvis kommer att höra av sig till parterna inom den närmsta tiden.

– Man kan inte förhandla direkt med varandra under konflikt. Vill piloterna förhandla direkt med sin arbetsgivare måste de sluta strejka. Det säger sig självt. Det är likadant som om under ett krigstillstånd. Då är man ju fiender och vill man prata igen får man göra ett uppehåll. Men så länge som förhandlingen sker genom medling kan strejken fortsätta, säger Gunilla Runnqvist.

