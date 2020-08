Mikael Holmström: Försvaret skickar en tydlig signal till omvärlden

Hur vanlig är denna typ av beredskapsinsats?

Sveriges försvarsmakt har en grundberedskap för att reagera på händelser i omvärlden. Men oftast sker sådana beredskapshöjningar i tysthet, maskerat som övningar. Ett sådant exempel är när Försvarsmakten för fyra år sedan, i augusti-september 2016, sände trupp till Gotland efter uppgifter om ett ökat ryskt hot, vilket DN var först att rapportera om.

Ska detta tolkas som att hotet mot Sverige ökat?

Nej, inte direkt. Men vi har en kris i Belarus där Lukasjenko spelar med militära muskler, Ryssland har nära band med Belarus militär och flera ryska förband övar i vårt närområde. Samtidigt är spaningsflyg från Sverige och andra västländer i luften över Östersjön. Detta ökar risken för oavsiktliga incidenter som kan urarta till en kris.

Vad säger det att Försvarsmakten väljer att gå ut med detta?

Att Sverige som nation vill sända en tydlig signal till omvärlden att vi har flyg och fartyg redo i Östersjön och även marktrupp på Gotland. Riksdagens mål för försvaret är i korthet: 1) hävda Sveriges suveränitet, 2) förebygga och hantera konflikter och krig samt 3) att skydda Sveriges handlingsfrihet och ytterst försvara mot incidenter och angrepp. Syftet med Sveriges agerande nu är att stabilisera läget.

Varför gör Försvarsmakten detta just nu?

Den ökade militära verksamheten runt Sverige – i kombination med att försvaret har resurser till hands. Just denna vecka har marinen fyra av fem Visbykorvetter i Östersjön för en tidigare planerad övning, och flygvapnet kan snabbt sättas in där det behövs. Svensk underrättelsetjänst kan också samla in värdefull kunskap om hur andra länders militära enheter och förband agerar.