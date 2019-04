Ministern: ”Inga skäl att hemlighålla lista över utsatta förorter”

I går kunde DN berätta att flera kommunalråd runt om i landet är kritiska till att den lista över ”utsatta” och ”särskilt utsatta” områden som polisen publicerat och uppdaterat under sedan 2015 görs offentlig.

Enligt DN:s källor har inte heller NOA, Polisens nationella operativa avdelning, bestämt sig för om eller när årets lista ska offentliggöras.

Men justitieministern, som invigningstalade på Brottsförebyggande rådets årliga konferens i Göteborg på onsdagen, anser att listan är ett bra verktyg.

– Det finns inga skäl att hemlighålla den. Det är viktigt med öppenhet och att vi inte sopar några problem under mattan, säger Morgan Johansson.

Erik Pelling, S-kommunalråd i Uppsala och en av dem som vill att kommunen ska bort från listan, beskriver listan som ”ett förlegat svärd”.

– Kriterierna för att hamna på den är inte transparenta. Det gör att det blir svårt att veta vad vi som kommuner egentligen ska göra. Vi får lite extra polisresurser – men det räcker inte efter resten haltar, säger han.

Han anser dock inte att det finns någon anledning att hemlighålla listan – även om han tycker att den har en stigmatiserade och kontraproduktiv effekt.

– Polisen har ju redan släppt anden ur flaskan, så att säga. I det här läget är det bättre att polisen bli ännu mer öppen gentemot oss kommuner, så att vi vet vad vi ska göra för att komma bort från den, säger Erik Pelling.

Under Morgan Johanssons invigningstal under Brå-konferensen i Göteborg lovade han att regeringen i nästa vecka ska presentera en ny satsning på just de utsatta områdena, pengar som ska fördelas av Delegationen mot segregation.

Han kan dock inte specificera hur den satsningen ser ut.

– Vi återkommer i frågan, var det enda besked han kunde ge.

Under förra mandatperioden utlovades 20 miljarder kronor under en tioårsperiod – men de pengarna ”försvann” i och med att M+KD:s budget gick igenom.

Innan invigningstalet vid konferensen besökte justitieministern det fullbelagda häktet i Göteborg:

– Situationen är ett tecken på att polisens brottsbekämpning blivit effektivare och att den rad av straffskärpningar och andra kriminalpolitiska beslut som regeringen fattat börjat få effekt, sade Morgan Johansson.

I sitt tal kunde han ”inte nog understryka att brottsbekämpningen och det brottsförebyggande arbetet måste gå hand i hand.”

– Jag ser många tecken på att det brottförebyggande arbetet fungerar allt bättre, sa justitieministern.

Även Karin Svanberg, enhetschef på Brå, ser tecken på att det brottsförebyggande arbetet utvecklats. Det finns dock ett stort men:

En utvärdering av de två senaste årens brottsförebyggande arbete som Brå presenterades under konferensen visar att de lokala brottsförebyggarna i kommunerna, de som gör jobbet, inte uppfattar att arbetet prioriteras – trots allt fagert tal.

– Vi har en märklig situation där Sverige på pappret aldrig haft så många – ändå saknas det fortfarande områdespoliser i en majoritet av kommunerna. I en femtedel av dem finns det ingen områdespolis alls, säger hon.

Morgan Johansson pekade på flera exempel på brottsförebyggande arbete som gjorts under de senaste två åren som visat sig ge god effekt.

Han lyfte särskilt i Seved och Herrgården i Malmö samt i Gamlestaden, Nordstan och Gårdsten i Göteborg.

Där har brottskurvorna brutits och nyrekryteringen till de kriminella gängen minskat. Detta inte minst tack vare att näringsidkare och fastighetsägare i större utsträckning under de senaste åren engagerat sig i geografiskt begränsade projekt. De kallas för Business Improvement Districts (BID) och innebär att fastighetsägarna tillsammans med boende och offentliga aktörer lyfter ett område genom till exempel investeringar i den offentliga miljön, fastigheter och i trygghetsskapande åtgärder.

En annan framgångsfaktor är att den ständigt omtalade vikten av samverkan mellan dessa civila aktörer och myndigheter börjar slå igenom i praktiken.

– Vi är också övertygade om att de satsningar på så kallad situationell brottsprevention, som till exempel utökad kameraövervakning, kommer att fungera brottsförebyggande.

Regeringen kommer dock inte att göra någon riktad satsning specifikt på det lokala, brottsförebyggande arbetet.

– VI gör redan en rad bredare satsningar på brottsbekämpning. Till de lokala aktörerna i kommunerna, de som gör skillnad på riktigt, kan jag bara säga att fortsätt samverka som ni gör – det är det som det i grunden handlar om, sa han till de 600 praktiker, poliser och forskare som deltar i konferensen.