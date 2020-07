Minskat skolk för första gången på elva år

De senaste åren har andelen gymnasieelever som förlorat sitt studiebidrag ökat. Men läsåret 2019/2020 har visat på ett tydligt trendbrott. Under det gångna läsåret förlorade 27.100 gymnasister sitt bidrag, vilket motsvarar 8 procent av landets elever, jämfört med fjolårets andel på 8,7 procent.

Allra tydligast har skillnaderna varit under perioden april–juni. Efter övergången till distansundervisning när coronapandemin bröt ut på allvar i mars, har hela 40 procent färre fått studiebidraget indraget, jämfört med samma period förra året.

Det var den 17 mars som statsminister Stefan Löfven meddelade att alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och högskolor skulle stängas och hålla utbildningen på distans. Under våren har Skolverket och Skolinspektionen genomfört undersökningar som visar att den samlade frånvaron i såväl kommunala skolor som friskolor varit lägre sedan dess.

– I Skolinspektionens undersökning har rektorerna sett ett ökat intresse för elever med hög frånvaro. Men många har svårt att bedöma hur pass närvarande eleverna är, om de bara loggar in och ut i samband med en lektion, säger Peter Engberg, analytiker hos CSN.

Lägst andel elever som förlorade sitt studiebidrag under läsåret 2019/2020 har Dalarnas län, medan Gotland har den högsta ogiltiga frånvaron. Studiebidraget ligger på 1.250 kronor per månad. Sedan 2012 ska gymnasieskolor rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN.