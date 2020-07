Misstänkt bilförare efter cykelolycka inte frihetsberövad

Det var under onsdagseftermiddagen som fyra cyklister blev påkörda av en bilist. En kvinna i 45-årsåldern och en pojke under 15-år avled och de andra två cyklisterna, en man i 50-årsåldern och en pojke som också är under 15 år, skadades i samband med olyckan. Båda två vårdas fortfarande på sjukhus, enligt region Kalmar län. Samtliga är hemmahörande i ett annat län i södra Sverige.

En 55-årig man, som tidigare är ostraffad, greps misstänkt för brotten på onsdagskvällen. Enligt polisen är han misstänkt för grovt drograttfylleri, grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till annans död i två fall och vållande till kroppsskada.

Mannen har förhörts av polisen och även fått lämna blodprover. Syftet är att undersöka om mannen var påverkad av antingen alkohol eller andra substanser medan han körde fordonet. Bilföraren är bosatt i Kalmar län och släpptes på fri fot redan under gårdagen.

– Det beror på att de brottsrubriceringar som är aktuella nu inte ger skäl till ett gripande, men han kommer förhöras vidare och är fortsatt misstänkt. Vi kan komma att ändra brottsrubriceringarna senare när vi skapat oss en bättre bild, säger Christine Björklund, som är presskommunikatör i polisområde Kalmar.

Hittills är det en polisiär förundersökning och ingen åklagare är inkopplad.

Kammaråklagare Johan Henningsson i Kalmar ställer sig frågande till polisens agerande:

– Jag är oerhört förvånad över att man inte ens gripit mannen, säger han till DN.

Kammaråklagare Johan Henningsson i Kalmar. Foto: Anders Blank

Bilvägen som dödsolyckan inträffade på passerar genom ett stugområde i norra Färjestaden i Mörbylånga kommun.

– Det känns ganska orimligt att en sådan olycka skulle inträffa på den här platsen. Man förväntar sig inte det eftersom det är ett lugnt område med många sommarstugor och pensionärer, säger Hugo Landin, som är receptionist på en camping som ligger cirka 200 meter från olycksplatsen.

Samtidigt vittnar den lokala samfällighetsföreningen, som består av cirka 190 stugägare, om att de länge har varit oroliga för att detta skulle ske. I flera år har styrelsen varnat för att många bilister kör i en alldeles för hög hastighet – trots att det är 30 kilometer i timmen som gäller på vägen.

– Det här är en ständigt återkommande fråga på våra styrelsemöten. När jag hörde om krocken var det första jag tänkte att det var exakt det här vi ville undvika, säger Ingemo Lindfors, som är ledamot i samfällighetsföreningen.

Under sommaren ökar både biltätheten och antalet sommargäster, konstaterar hon. För att påminna bilisterna om vilken hastighet som gäller har föreningen använt breda kritor för att skriva ”30” på asfalten.

– Det här är en mindre smal väg med lite trafik och många tänker nog att det skyddar dem från olyckor. Men egentligen räcker det med att en annan bil kommer eller att ett barn tappar en boll mitt i vägen för att något hemskt ska hända, säger Ingemo Lindfors.

Reaktionen efter den tragiska händelsen har varit starka på orten. Receptionisten Hugo Landin konstaterar att flera invånare är chockade.

– Folk är förvånade och besvikna, säger han.