Svensk polis kommer åka ner till Slovenien för att hämta mannen någon gång denna vecka, bekräftar åklagare Eva Wintzell.

– Vi är angelägna om att det ska ske så snabbt som möjligt så att vi kan hålla förhör, säger hon.

Att det blivit klart relativt snabbt tyder på att mannen inte motsatt sig överlämningen, menar hon. Inga formella förhör har hållits med den misstänkte i utredningssyfte i Slovenien.

Utredningen innehåller fortfarande många frågetecken, framför allt då kvinnan i 35-årsåldern som misstänks ha mördats i Avesta någon gång under helgen 9–10 februari ännu inte har hittats.

– Tyvärr har vi fortfarande inte fått klarhet i vad som hänt. Så att kunna förhöra den misstänkte är absolut viktigt för utredningen, säger Eva Wintzell.

Åklagare och polis har även fått besked om att den vita Nissan som mannen flydde till Slovenien i kommer att kunna hämtas hem till Sverige.

– Den är intressant att kunna genomföra en teknisk undersökning på, säger Eva Wintzell.

En stor sökinsats efter den saknade kvinnan har pågått sedan förra måndagen. I helgen deltog ett 60-tal personer från både polisen, Missing People, hemvärnet och Frivilliga resursgruppen.

Sökningarna planeras att fortsätta men under måndagen fick de ställas in tillfälligt för att istället flytta resurserna till Borlänge, för att bistå sökandet av en kvinna i 80-årsåldern som försvann under söndagen.

– Det är en viktig prioritering eftersom kvinnan i Avesta är befarad död, medan kvinnan i Borlänge tros vara vid liv, säger polisens presstalesperson Stefan Dangardt till TT.

