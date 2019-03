Misstänkt ”kräm-man” anhållen för ofredande

Ofredandena har ägt rum utomhus och drabbat kvinnor i olika åldrar. Vid tillfällena ska ”Kräm-mannen” ha närmat sig sina offer och i samband med det sprutat något slags hudkräm på deras kläder.

Mannen är i 30-årsåldern och misstänks vara den person som lokalt går under öknamnet ”Kräm-mannen”. Han hämtades in till förhör under onsdagen, enligt polisen i Eskilstuna.

– Det var en polisman som var observant och kände igen honom på signalementet. Han hade sett honom tidigare på stan, säger Lina Elving, åklagare.

Enligt Lina Elving sitter mannen anhållen misstänkt för elva fall av ofredanden. Några ytterligare detaljer kan hon inte ge på grund av utredningssekretess.