Misstänkt mord i Kiruna – flera gripna

Polisen larmades vid 21.30 på onsdagskvällen om ett bråk på en lokalbuss i centrala Kiruna och gick sedan tidigt ut med att ett grovt brott skett på bussen, men var i övrigt mycket förtegen om händelsen.

Klockan 02.30 meddelade de att en person hade avlidit och att flera personer var gripna. Brottet rubriceras som mord alternativt dråp.

– Jag kan tyvärr inte gå ut med så mycket mer information ännu, säger Mathias Borin, RLC-befäl vid polisen, strax efter klockan 03.

Platsen är avspärrad i väntan på teknisk undersökning.

Enligt NSD har bolaget som kör lokaltrafiken i Kiruna, Hörvalls buss, meddelat att de ställer in all lokaltrafik under torsdagen.

På sin hemsida skriver polisen att det inte finns någon anledning till oro för allmänheten utan rör sig om en ”isolerad händelse”.