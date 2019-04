Misstänkt utpressning mot Findus huvudkontor

Polis och räddningstjänst utförde på söndagsförmiddagen en omfattande insats vid Findus huvudkontor på Nordenskiöldsgatan i Malmö. Insatsen genomfördes efter att polisen larmats om ett hot mot företaget sent på fredagskvällen.

Tekniker från polisen undersökte det misstänkta föremålet i lokalen. Foto: Johan Nilsson/TT

I lokalerna fanns ett misstänkt farligt pulver i ett kuvert som kunde säkras vid 10-tiden och sedan transporterades från platsen för analys. På söndagskvällen hävdes avspärrningen kring byggnaden.

– Vi fick analysbesked på det föremål som vi hämtade in från lokalerna. Beskedet gav sådan kunskap att vi kunde häva avspärrningarna. Lokalerna är trygga och säkra att vistas i, säger Mattias Sigfridsson, biträdande polisområdeschef i Malmö.

Vad visade analysen?

– Det vill vi inte gå in på ännu. Ärendet kommer under dagen lämnas över till åklagarmyndigheten.

Polisen utreder händelsen som försök till grov utpressning men vill inte kommentera vad hotet mot Findus består i.

– Det är ett brev i kombination med ett föremål, så mycket kan vi säga.

I nuläget finns ingen misstänkt i ärendet.

Vid 10-tiden på söndagen kunde pulvret säkras och skickas för analys. Foto: Johan Nilsson/TT

Mattias Sigfridsson vill inte heller specificera när hotet kom in, utan endast att polisen fick kännedom om det sent under fredagskvällen. Den operativa insatsen påbörjades dock först på söndagen.

– Under lördagen pågick det ingen verksamhet i lokalerna så vi hade tiden för oss. Så vi använde lördagen till att planera insatsen så att vi kunde genomföra insatsen med hög säkerhet för vår personal och de samverkande myndigheterna, som räddningstjänsten.

