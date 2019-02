Kvinnan menar att regionen ska ersätta henne för olyckan eftersom bristfällig sandning var orsaken till att hon ramlade och skadade sig, vilket Affärsliv Gotland var först att rapportera. I sin anmälan skriver hon att det snöat rikligt under natten efter en längre period med barmark. Den branta backen med kullerstenar var sparsamt sandad, vissa partier helt utan sand.

Fallet resulterade i en bruten lårbenshals och ambulans till sjukhus med omedelbar operation. Kvinnan skriver att hon beordrades minst sex veckors sjukskrivning vilket gör att hon kräver 16.000 för inkomstbortfall. Resterande summa hon kräver avser bland annat skadestånd för sveda och värk, ersättning för mediciner och sjukhusbesök samt taxiresor. Kvinnan skriver också i brevet till Region Gotland att hon saknar olycksfallsförsäkring.

Ansökan om skadestånd kom in till Region Gotland i början på februari.

– Vi har haft kontakt med henne under de här veckorna och hänvisat henna att lämna in en ansökan. Sådant här sker ibland och det har ju varit extremhalt de här första månaderna. Men det är relativt sällan vi får in sådana här krav på skadestånd, säger Isak Malm, chef för gata/parkenheten vid Region Gotland.

När Region Gotland fått in kravet om skadestånd blir det ett ärende för deras försäkringsbolag som ska utreda om regionen har brustit och är skyldiga att betala skadestånd.

– Vi får se hur utfallet blir. Det känns bra att det går rätt till och att frågan utreds ordentligt. Det är väldigt olyckligt när någon ramlar och skadar sig, men utifrån vår sida har vi haft personal ute så mycket det gått.

Läs mer: Över 1.000 klagomål om halka på Stockholms trottoarer

Försäkringsbolaget som Region Gotland använder sig av heter Protector och det är i första hand de som ska bedöma om regionen har gjort sig skyldiga att betala skadestånd. När försäkringsbolag får in en anmälan från en region eller kommun efterfrågar de uppgifter. I det här fallet kan det handla om hur regionen har sandat den aktuella dagen och hur deras rutiner ser ut för snöröjning och sandning. De tittar också på uppgifter från SMHI om hur vädret och nederbörden såg ut vid tillfället.

– Vi tittar om det fanns ett behov och i så fall hur stort det var. Det blir ju ofta halt under snöfall men vanligtvis finns inga krav på att sanda eller snöröja under pågående snöfall. Utan det ska oftast vidtas åtgärder så snart det bara går efteråt, berättar Mikael Hellberg, skadechef på Protector.

Han betonar att han inte kan uttala sig om enskilda ärenden men förklarar att när man samlat in uppgifter från båda parter görs en bedömning om den som är ansvarig för sandningen inte gjort tillräckligt.

– I vissa situationer konstaterar vi att ja, de har gjort vad som krävs men personen har ändå halkat, det går inte alltid att göra gatorna helt halkfria. Har man inte vidtagit korrekta åtgärder blir man skadeståndskyldig och då har kommunen en försäkring som omfattar skadorna. Då görs en bedömning om vilken ersättning man har rätt till. Den står i relation till vilka kostnader man haft och om man i värsta fall fått bestående men.

Hur mycket ersättning kan man få?

– Ju allvarligare skador desto mer ersättning. Det finns ett regelverk för sveda och värk men det kan också handla om kläder som gått sönder, transportskostnader och följdskador. Det görs en samlad bedömning men det är svårt att säga exakta summor.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Mikael Hellberg förklarar att många tror att man kan få ett mycket större skadestånd än man faktiskt får i och med att det finns regelverk och även praxis.

– Många ser jättestora belopp framför sig men ersättningen är ofta inte jättestor.

En annan del som gör det svårare för privatpersoner att få skadestånd vid skador handlar om att kommunen måste göra prioriteringar. En kommun eller fastighetsägare kan inte sanda allt samtidigt utan det tar oftast några timmar, menar Mikael Hellberg.

– Min bild generellt är att många kommuner är duktiga på att sköta sandningen men det är som sagt svårt att få det helt halkfritt.

Max Lyles är lektor vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Han undervisar i bland annat juridik som rör skadestånd. Han vet inte hur vanligt det är att privatpersoner kräver kommuner eller liknande på skadestånd men han tror att det finns ett stort mörkerantal då långt ifrån alla uppsöker vård och därför heller inte ansöker om ersättning för skador.

– Hur svårt eller lätt det är att få skadestånd är svårt att säga men är det tydligt att kommunen varit vållande till skadan har man stora möjligheter att få ersättning. Men det kan också spela in vilka bestämmelser kommunen har, till exempel om man har haft möjlighet att till exempel sanda eller skotta. Ibland går det från torrt vägunderlag till blixthalka och då kanske de inte hunnit vidta några åtgärder.

Han menar däremot att det är omständigt att driva en process i domstol om att få ersättning och att det även kan kosta mycket om man förlorar och måste stå för motpartens belopp.

– Det finns inget konsumentansvar i det här eftersom en kommun inte bedriver näringslivsverksamhet. I sådana här frågor handlar det heller inte om någon myndighetsutövning.

Men hur ska man tänka då som privatperson om man halkar och slår sig?

– Se till att vara försäkrad, då är det mycket lättare att få ersättning. Oftast räcker det med läkarintyg och kanske löneutdrag som visar att man inte kunnat jobba under tiden man varit skadad.

Läs mer: Så lär du dig att falla på rätt sätt

Läs mer: 200 söker vård för fallskador – varje dag