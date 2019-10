MP-ledamoten efter DN:s granskning: Klimatkompensation ett luftslott

Dagens Nyheter har i sin granskning av klimatkompensation bland annat visat att flera flygbolag inte vill redovisa hur de klimatkompenserar, och att tusentals projekt i utvecklingsländer som säljer klimatkompensation har låg sannolikhet att ge verkliga utsläppsminskningar. Vissa projekt har rentav visat sig ha negativ miljöpåverkan.

Under onsdagen debatterade riksdagen Riksrevisionens rapport om regeringens satsning Klimatklivet.

Klimatklivet är ett lokalt investeringsstöd för att begränsa klimatpåverkan. Rapporten, som kom i januari, slår fast att satsningen i stora delar har genomförts på ett effektivt sätt men att brister finns, som att utsläppsminskningarna inte bedöms vara kostnadseffektiva och att resultaten rapporterats för positivt till riksdagen.

Därför valde M att KU-anmäla miljöminister Isabella Lövin (MP) i somras.

Moderaterna gick i fjol ut med sin klimatpolitik ”Klimat för hoppfulla”, där partiet bland annat lyfter att man vill avskaffa flygskatten men framhåller i stället bland annat flera satsningar på klimatkompensation. Den typen av utsläppsminskningar uppges vara kostnadseffektiva, särskilt i utvecklingsländer. Erbjudande om klimatkompensation bör göras obligatoriskt vid försäljning av flygresor och klimatkompensation bör bli avdragsgill för företag, anser M.

Riksdagsledamoten Louise Meijer (M) kritiserade under onsdagens debatt regeringens satsning. Hon anförde att utsläppen bör minska så mycket som möjligt per satsad krona.

– Klimatklivets utsläppsminskningar beräknas kosta mellan 1.000 och 4.000 kronor per ton koldioxid. Detta kan jämföras med globala utsläppsminskningar som kostar ungefär 60 kronor per ton koldioxid. Regeringen lägger alltså 2 miljarder på en åtgärd som kostar upp till 4.000 kronor för en utsläppsminskning medan Moderaterna lägger sina 2 miljarder på utsläppsminskningar som kan kosta så lite som 60 kronor per ton, sa Louise Meijer.

Lorentz Tovatt (MP) kritiserade i sin tur M:s klimatpolitik, bland annat att partiet vill slopa miljöskatter och lyfte DN:s granskning om klimatkompensation.

– Det blir ganska magstarkt, till och med modigt, av Moderaterna att hänvisa till internationella klimatkrediter. DN har ju gjort en rejäl granskning av det här bara de senaste veckorna och kommit fram till att det här är ju ett fullständigt luftslott. Så lite som 2 procent av de här internationella krediterna leder till reella utsläppsminskningar. Så om man vill prata om effektiv klimatpolitik, då måste man nog gå hem och göra sin hemläxa.

Sedan DN:s granskning har SMHI valt att sluta klimatkompensera för sina flygresor i den form myndigheten hittills gjort.

– Vi kommer att sluta med systemet som det ser ut i dag, sade SMHI:s generaldirektör Rolf Brennerfelt till DN i förra veckan.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har kritiserat flyg- och resebranschen för bristen på transparens kring deras påstådda klimatkompensation.

– Man vill minska sitt klimatavtryck. Då måste man också veta att det blir så, och här måste resebolagen skärpa sig. Det tycker jag DN:s granskning visar väldigt tydligt.

Den vänsterorienterade företagsgruppen ETC, som ger ut tidskriften Dagens ETC och också satsar på förnybar energi, har tidigare marknadsfört klimatkompensation, men byter nu beteckning.

Grundaren av ETC, Johan Ehrenberg, refererade i förra veckan till DN:s granskning och skrev att företag som marknadsför att de klimatkompenserar ”förlänger utsläpp via flyg, via diesel, via kol några år till. De kompenserar inget eftersom det inte går att kompensera förstörelse” och vidare:

”Därför bör vi alla byta ord nu. Vi ska sluta kalla det goda vi gör för 'kompensation', vi ska kalla det för vad det är: en investering”.

ETC har en sajt för klimatkompensation som nu byter namn till ”klimatinvestering”.

Ett av klimatkompensationsbolagen som DN granskar uppger mitt under granskningen till DN att man nu byter strategi och kommer att redovisa sina köp av utsläppsminskningar mer öppet.

Även inom pr-branschen debatteras begreppet efter DN:s granskning. I en debattartikel i branschtidningen Resumé skriver bolaget Juno pr:s hållbarhetsspecialist Fredrik Elisson om stora problem med hur systemen för klimatkompensation fungerar och ser flera andra sätt för varumärken att bedriva hållbarhetskommunikation:

”Ärligt talat borde vi nog sluta använda begreppen 'klimatkompensation' och 'klimatneutral' över huvud taget”.