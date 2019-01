Fakta. Detta har hänt

■ På tisdagen avslöjade DN att Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh i sin roll som marknadsdirektör under 2015 och 2016 gav en vän konsultuppdrag i miljonklassen. Veckan efter att ett uppdrag undertecknats reste de till Brasilien på semester tillsammans. Även myndighetens personaldirektör Sirpa Holmroos utreds just nu internt på myndigheten efter att ha anlitat sin tidigare samarbetspartner för ett konsultuppdrag på Svenska kraftnät under hösten 2018. Ingen av dem anser dock att deras handlade kan beskrivas som jäv.

■ På onsdagen publicerade DN nya uppgifter om att Ulla Sandborgh i höstas ville förhala offentliggörandet av en större prishöjning i stamnätet. Skälet var, enligt mejl och vittnesuppgifter, att hon inte ville irritera departementet.

”Myndighetsledningen var orolig över att detta skulle läcka ut från elbolagen och få påverkan på valet. Regeringen har haft som valfråga att elnätspriserna ska sjunka och man ville inte irritera departementet”, berättade en väl insatt källa för DN.

■ På onsdagen krävde också ordföranden i riksdagens näringsutskott Lars Hjälmered (M) att regeringen och den ansvarige ministern Ibrahim Baylan (S) lägger korten på bordet när det gäller DN:s avslöjanden kring hur Svenska kraftnäts gd Ulla Sandborgh agerat.

■ På torsdagen avslöjade DN att Svenska kraftnät har brutit mot regeringsbeslut och gett höga chefer tillgång till hemliga uppgifter och känsliga it-system, utan att de var ordentligt säkerhetsprövade.