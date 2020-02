Nästan en miljon fler invånare i Sverige senaste decenniet

Under 2010-talet hade Sverige den högsta registrerade folkökningen någonsin, och nådde 10-miljonstrecket 2017. Den snabba befolkningstillväxten förklaras till 73 procent av migrationen, som under 2019 fortfarande var på historiskt höga nivåer, konstaterar SCB. Totalt ökade Sveriges folkmängd med 986.907 personer under årtiondet.

Den kraftiga folkökningen gjorde att 91 av 290 kommuner växte varje år. Endast två kommuner Kalix och Vilhelmina hade befolkningsminskning varje år under decenniet. Invandringen har legat på 100.000 personer eller fler utom 2010 och 2011 då det var färre och rekordåret 2016 då det invandrade 163.005 personer till Sverige.

Minskningen 2019 beror till största delen på att antalet invandrare sjönk med 13 procent jämfört med 2018 och uppgick till 115.805 personer.

En förändring 2019 är att svenskfödda återinvandrade personer för första gången på sex år är den största invandrargruppen, 11.955 personer. En annan förändring är att invandringen från Syrien, som legat i topp fem år i rad, nu hamnar på plats fyra och är passerat av återinvandrade svenskar, Indien och Afghanistan, enligt SCB.

Utvandringen ökade också förra året – och största gruppen var personer födda i Sverige. Därefter kom personer födda i Polen, Indien och Finland. År 2015 stod för högst utvandrade med 55.830 personer, vilket var fler än Amerikaemigrationens toppår 1887 och 1888 på runt 51.000 utvandringar per år.

Trots att den höga invandringen 2019 minskade befolkningen i tre län och 109 kommuner jämfört med året innan. Alla kommuner förutom Övertorneå hade fler invandrare än utvandrare under året.

Även flyttlassen till Stockholms län från andra delar i landet minskade för andra året i rad 2019, men länet hade ändå den största befolkningsökningen bland länen med 32.957 personer beroende på ett högt invandringsöverskott.

Norrbottens län stod för förra årets största tapp av invånare medan det på kommunnivå var Sollefteås befolkning som minskade mest.