Nej till krislägesavtal på Sahlgrenska

Tidigare i april aktiverades det så kallade krislägesavtalet för första gången i Region Stockholm. Avtalet innebär i korthet att personalens arbetstid kan förlängas och att personal kan kallas in för att arbeta ”nödfallsövertid” mot en extra ersättning.

Sahlgrenska universitetssjukhuset vill ta efter kollegorna i Stockholm och bad nyligen Region Göteborg att undersöka möjligheten att aktivera avtalet. Men på fredagen kom beskedet att det inte är aktuellt i nuläget.

– Vi ser att det finns mer att göra innan vi aktiverar krislägesavtalet, säger Marina Olsson, HR-direktör i Västra Götalandsregionen.

Med 72 fall per 100.000 invånare har Västra Götalandsregionen ungefär en tredjedel så många sjuka per capita som region Stockholm. Antalet konstaterade fall av covid-19 i regionen har under de senaste dagarna ökat med mellan 60 och 70 fall per dygn. Även antalet patienter som får intensivvård till följd av det nya coronaviruset har legat på en jämn nivå, omkring 65 patienter. Vården förbereder sig nu på att hantera en ”platå”, ett högre antal sjuka under en längre period.

– Vi har i en mening blivit förskonade. Men det betyder inte att faran är över. Den här smittan kommer inte att försvinna på väldigt lång tid, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Han betonar att det inte är läge att slappna av och strunta i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt att spridningen av viruset på äldreboenden i regionen oroar. Under veckan skulle en utökad testning av personal på boendena komma igång. Det har dock inte skett på grund av brist på provtagningspinnar. Förhoppningen är nu att testerna ska påbörjas på måndag nästa vecka.

DN har tidigare rapporterat om att det fältsjukhus som byggts upp utanför Östra sjukhuset i Göteborg kritiserats av vårdpersonal som inte känt sig bekväm med att arbeta där. Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström säger att arbetsmiljön har granskats och att fältsjukhuset fungerar bra, men att lösningen är ett svar på en exceptionell situation.

– I första hand kommer vi att belägga övriga intensivvårdsplatser, säger hon.

