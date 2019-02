En fredag i juni 2015 stegade två anhängare av terrorgruppen Islamiska staten in på den tjocka heltäckningsmattan i Årbymoskén i Eskilstuna, mitt under fredagsbönen. En imam hade just hållit en predikan mot extremism och fanatism.

De båda IS-männen ogillade budskapet. Abd al Haqq Kielan, som fanns bland de bedjande i moskén, såg dem gå fram till imamen.

– De sa att de såg honom som icke-muslim. Därför kunde de inte be bakom honom, för att han hade predikat mot IS. De sa att han var tvungen att be hela församlingen om ursäkt.

Abd al Haqq Kielan är en av Sveriges mest kända muslimska företrädare. Han hette tidigare Leif Karlsson. Sitt nya namn tog han i samband med att han konverterade till islam på 80-talet.

Att anklaga en muslim för att inte vara muslim kallas med en islamisk term för takfir. Takfiristerna i IS anser sig ha rätt att döda vem som helst som motsätter sig deras extrema tolkning av islam. Genom takfirismen har IS rättfärdigat sina massmord på kurder, yazidier, shiamuslimer och sufier. Även sunnimuslimer kan dödas, om de inte ansluter sig till IS idéer.

– I praktiken är en sådan här anklagelse en dödsdom, i våldsbejakande extremisters ögon, sa Abd al Haqq Kielan när jag våren 2016 intervjuade honom om IS-hoten i Eskilstuna.

Då var IS långt ifrån besegrat i Syrien. Och i svenska städer som Eskilstuna fanns det terrorsympatisörer som inte skämdes. När Abd al Haqq Kielan och andra i moskén konfronterade IS-anhängarna, så gjorde de ingen hemlighet av att de uppskattade terrorgruppens metoder.

– Den ene menade att det är helt okej att bränna folk i burar. Islam säger att man ska terrorisera folk, menade han.

De båda IS-männen kom enligt Abd al Haqq Kielan från al-Rahmanmoskén, en annan moské i Eskilstuna. Där fanns då en ungdomsledare som öppet hyllade terrorism. På ungdomsledarens Youtubekanal såg jag färska filmer från IS propagandacentral med krigare som höjde sina automatvapen och budskap om att aldrig visa svaghet. Den IS-gillande ungdomsledaren satt även i styrelsen för en lokal fotbollsklubb.

Flera unga muslimer i Eskilstuna vittnade i Sveriges Radio om att de var rädda för att besöka al-Rahmanmoskén. En 17-årig pojke jämförde i radio ungdomsverksamheten med hjärntvätt. Efter inslaget blev pojken trakasserad via sms och i sociala medier. Trycket blev så hårt att Sveriges Radio beslöt att plocka bort intervjun med honom från sin webbplats.

Det är en märkligt yrvaken svensk debatt som nu har utbrutit, om hur vi som samhälle ska hantera IS-terroristerna. Det är ju inte som om vi inte under flera år har känt till att Sverige är ett av Europas mest jihadisttäta länder. Att runt 300 kvinnor och män lämnat Sverige för att ansluta sig till terrorgrupper i Irak och Syrien är en extremt hög siffra, hur man än räknar.

Många tycks se IS som något främmande som mest finns i Syrien och Irak, och inte i Sverige. Men enligt Säpo finns runt 2.000 våldsbejakande islamistiska extremister i vårt land. Terrorgruppen IS och dess ideologiska släktingar har funnits och verkat i svenska städer under flera år.

Rekryteringen har skett här, i svenska samlingslokaler, i svenska föreningar och på svenska fik. Ibland har även svenska skattepengar använts för att bekosta terrorverksamhet.

Outtröttliga Sofie Löwenmark från islamismgranskande stiftelsen Doku har uppmärksammat hur IS-terroristen Michael Skråmo från Göteborg skrutit på sitt Twitterkonto: ”Svenska staten betalade min glock och min kallash :)”. Kanske var det svenska barnbidrag eller andra skattemedel som finansierade sjubarnspappan Michael Skråmos Glock-pistol och kalasjnikov-vapen.

Skråmo anslöt sig till IS 2014, reste till Syrien med sin fru och sina då fyra barn. I flera propagandafilmer har han sedan dess försökt locka svenska muslimer in i terrorsekten. Från Syrien har han även uppmanat folk begå terrordåd i Sverige: ”Börja göra bomber från simpla grejer från Ica och Coop”, skrev han på Facebook.

Michael Skråmos fru har, enligt uppgifter till Doku, dödats. Själv är Skråmo kvar i Syrien, vilket Expressen nyligen rapporterat om. Det är oklart om hans sju barn evakuerats.

Innan Michael Skråmo reste till Syrien föreläste han i en liten moské i stadsdelen Lövgärdet i Göteborg. Grundaren av moskén var öppen IS-anhängare, visade SVT:s Uppdrag Granskning redan år 2015. Rekryteringen till terrorsekten blev extra framgångsrik i just Lövgärdet. Av de runt 300 svenskar som anslöt sig till terrorgrupper i Irak och Syrien kom ett tiotal från kretsen kring den lilla moskén.

När jag under 2015 och 2016 besökte Eskilstuna och Örebro för att skriva om IS och den radikala islamismen fick jag höra flera berättelser om hur och var rekryteringen till terrorgrupper i Syrien skedde. En restaurang pekades särskilt ut. En fotbollsklubb i Eskilstuna hade också väckt polisens intresse. Av klubbens sex styrelsemedlemmar var hälften öppna terrorsympatisörer. Två av dem hade rest till Syrien – för att ansluta sig till terrorgrupper, enligt polisen.

En av dem var en 21-årig man, son till al-Rahmanmoskéns församlingsordförande. Tillsammans med en kompis hade han lämnat Eskilstuna för att resa till Turkiet, och vidare in i Syrien. Polisen kunde spåra deras inköp inför resan: ökenkängor, fälthandskar, ryggsäckar och annan utrustning.

På sin Facebooksida uppmanade församlingsordförandens son alla muslimer att inleda ”en jihad mot kuffar/otrogna och deras medlöpare”. Han hyllade den amerikanske terroristledaren Anwar al-Awlaki, den kanske störste inspiratören för unga jihadister världen över.

al-Rahmanmoskéns ordförande sa att sonen rest till Syrien för att arbeta i flyktingläger. Sonen var ”en ängel” som lämnat det trygga livet i Sverige för att hjälpa fattiga och krigsoffer. När jag frågade om IS ville han inte säga så mycket annat än att ”de är muslimer”. Ryssar, amerikaner och shiamuslimer var ”en miljon gånger värre” än IS, sa pappan.

Några månader senare kom budet att den 21-årige Eskilstunabon dödats i strider i Syrien.

När jag under våren 2016 träffade lokalpolitikern Abshir Osman (M) var det svårt för honom att röra sig fritt på Eskilstunas gator. Hoten mot honom var för många. De kom efter att Abshir Osman i lokalradion uttryckt sin oro för att ungdomar i staden skulle lockas in i extremism. På nätet publicerades ständigt nya påminnelser om att Abshir Osman var att betrakta som en avfälling.

– I Eskilstuna är det värre att som muslim offentligt säga att man är emot IS än att säga att man är för IS, sa han då, 2016.

Nu är styrkeförhållandena annorlunda. IS har förlorat kriget i Irak och Syrien. I Sverige håller sympatisörerna lägre profil. De skryter inte på nätet, och när jag nu ringer Abshir Osman säger han att hoten mot honom och hans familj har upphört. Ändå är han fortfarande orolig.

– Segregationen i Sverige finns kvar. IS utnyttjade segregationen och människors känsla av att inte höra till det svenska samhället. Radikala krafter kan utnyttja den igen.

Så är det. Och jag tror även att segregationen i vårt land är en orsak till att den radikala islamismen har kunnat segla under radarn i alltför hög utsträckning. För trots att det sannerligen inte har saknats vittnesmål och journalistik om antidemokratiska krafter i muslimsk skrud, så är det som om berättelserna inte riktigt fått fäste i den svenska offentligheten. Det har känts som om många svenska makthavare inte tyckt att detta är ett problem som riktigt angår dem.

Kanske känns IS-rekrytering som något främmande, något som utspelar sig i en okänd värld. Kanske är tjänstemän och politiker nervösa för att gå in i moskéer och föreningslokaler och ställa jobbiga frågor. Och kanske blir det då, som i Årbymoskén i Eskilstuna den där junidagen 2015, i stället terrorsympatisörer som klampar in där.

Passiviteten lämnar fältet fritt. Dels för muslimhatare som använder terroristers brott i sin propaganda mot alla muslimer, dels för den radikala islamismens predikanter. Hatmånglarna som sprider kvinnoförtryck och förakt mot demokrati finns kvar i Eskilstuna, Göteborg, Stockholm, Malmö, Örebro och andra svenska städer. De underblåser segregationen med sin sekterism och sina budskap om att vända sig bort från demokratin.

Dessa predikanter säger sig ofta vara emot IS och andra terrorgrupper. I praktiken röjer de genom sina antidemokratiska budskap vägen för terrorns rekryterare.

