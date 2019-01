Det är eftermiddag den 18 oktober 2016 när Moyed al-Zoebi berättar för sin mor att han tillhör terrorgruppen Islamiska staten, IS.

”Förstå mig jag är soldat hos dem”, skriver al-Zoebi, en 29-årig man från Syrien som då befinner sig i Skåne, till sin mamma.

En vecka tidigare har ett terrordåd genomförts i Malmö. Klockan fem på morgonen den 11 oktober 2016 krossar någon ett fönster till en shiamuslimsk bönelokal på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Två molotovcocktails, brinnande bensinfyllda flaskor, slängs in och sätter eld på inredningen.

Några timmar tidigare var lokalen full av Malmöbor som firade ashura, en shiamuslimsk högtid. Nu skadas ingen, men stora delar av lokalen förstörs. Saneringen kommer att kosta över en miljon kronor.

Terrorgruppen IS tar på sig ansvaret för attacken. IS-mannen Moyed al-Zoebi ska snart komma att gripas och häktas, på sannolika skäl misstänkt för att ha utfört dådet. Men när han chattar med sin mamma på Facebook den här eftermiddagen är han fortfarande på fri fot. Mamman befinner sig i Saudiarabien där hon bor med sin make.

Moyed al-Zoebi är asylsökande från Syrien och har varit i Sverige i drygt ett år. Han kom hit i september 2015, när strömmen av flyktingar till Sverige var som störst. Vid tiden för chatten bor han på ett asylboende i Vittsjö, i Hässleholms kommun, och väntar på besked om uppehållstillstånd.

Till sin mamma skriver han att han inte är som de andra asylsökande från Syrien, som flytt kriget. I stället har han kommit till Europa och Sverige för att själv kriga.

”Min vistelse i Europa är jihad och ingen lek.”

Mamman skriver en suck i chatten: ”uff”.

”Dina handlingar gör en sjuk”, fortsätter hon.

På flyktingboendet i Vittsjö är Moyed al-Zoebis dator full av IS-propaganda, halshuggningsfilmer och andra mordklipp. I datorn finns även nedladdade instruktioner på arabiska om hur man tillverkar en bomb. Bakgrundsbilden han valt på sin datorskärm är IS svarta flagga.

Likt många IS-anhängare bär Moyed al-Zoebi på ett starkt hat mot shiamuslimer. De är ”fähundars barn som har krälat till oss”, skriver han.

Han ber sin mamma om förståelse för hans val att bli jihadkrigare. Mamman frågar: ”Var kommer du att utföra jihad?”

”Där jag befinner mig.”

Från rättegången i Malmö tingsrätt. Foto: Björn Lindgren/TT

Mamman äcklas av sonens vänner. Sonen kontrar: ”Men då kan du äcklas av mig också. För jag är en av dem.”

Chattdiskussionen, som jag hittat i en förundersökning, är en fascinerande brottningsmatch mellan den IS-dyrkande sonen och mamman, som avskyr terrorsekten.

”Vi ska döda hela världen tills Gud blir dyrkad till 100 %”, skriver Moyed al-Zoebi.

Samma vecka som chatten äger rum publicerar de IS-kontrollerade tidskrifterna Nashir och Al-Naba bilder från den brinnande bönelokalen i Malmö. I texterna skryter IS propagandister om att ”kalifatets soldater” har ”förstört ett rafidi-center i Malmö” (rafidi är en i sammanhanget nedsättande term för shiamuslimer).

I december 2016 grips Moyed al-Zoebi. Han häktas på sannolika skäl misstänkt för dådet. Han nekar, men en rad omständigheter talar emot honom.

Med hjälp av data från mobilmaster kan polis och åklagare visa att IS-sympatisören och shiahataren al-Zoebi befann sig i just de Malmökvarter där bönelokalen ligger, under just den tidiga morgon då den brandattackerades. I hans dator finns mycket misstänkt material. Tre dagar före brandattacken har Moyed al-Zoebi skrivit att han ”vill dö martyrdöden” i en chatt med en kusin. Han har bett en kompis kontakta hans mor om något händer honom: ”meddela min mor att jag har förverkligat min dröm”.

Dagen efter brandattacken chattar Moyed al-Zoebi med en person som efterfrågar en ljudfil för IS räkning. ”De vill ha ett uttalande”, skriver personen, ”nämn detaljer och gatunamnet”. Moyed al-Zoebi lovar att skicka en ljudfil. En vecka senare skickar han en ljudfil där han säger ”Hela hussainia brändes upp” (hussainia är ett ord för en shiitisk bönelokal). Moyed al-Zoebi säger också att branden blev av ”för att vi fick tag på bensin”.

Men trots många indicier lyckas åklagaren inte övertyga Malmö tingsrätt om att det helt säkert är Moyed al-Zoebi som kastat in brandbomberna i bönelokalen. I den friande domen står att ”bevisningen inte är tillräckligt robust för en fällande dom” – men också att ”det framstår som uppenbart att Moyed al-Zoebi sympatiserar med IS”.

När Malmö tingsrätt i april 2017 försätter Moyed al-Zoebi på fri fot står säkerhetspoliser beredda och omhändertar IS-sympatisören. Säpo bedömer att han är alltför farlig för att få gå lös i Sverige. Enligt lagen om särskild utlänningskontroll har Säpo därför bett att Migrationsverket fattar ett beslut om att först hålla Moyed al-Zoebi inlåst i förvar och sedan utvisa honom. Det finns, enligt Säpo, anledning att tro att han kan komma att begå eller medverka till att begå terroristbrott i Sverige.

Kruxet är att det inte tycks gå att utvisa honom. Att skicka honom till hemlandet Syrien skulle strida mot svensk lag, eftersom han där riskerar tortyr och/eller dödsstraff. Moyed al-Zoebi säger själv att han vill lämna Sverige. Men vilket land vill ta emot en IS-krigare som anses alltför farlig för att få gå lös? I slutet av maj 2017 beslutar Säpo att släppa Moyed al-Zoebi, och hålla honom under noggrann övervakning.

Ett halvår senare grips Moyed al-Zoebi av säkerhetspolis i Danmark. Tillsammans med en 21-årig fängslad IS-man i Tyskland misstänks han ha planerat ett terrordåd i Köpenhamn. Planen var att attackera slumpvis utvalda människor med köksknivar, och därefter detonera en eller flera sprängladdningar i Köpenhamn, enligt den danske åklagaren.

IS-mannen som skrev till sin mamma att han skulle ”döda hela världen” har nu suttit häktad i över ett år i Köpenhamn. På tisdag inleds rättegången i Köpenhamns byret. Enligt åtalet planerade Moyed al-Zoebi att möta sin IS-kumpan på Köpenhamns hovedbanegård den 19 november 2016 – endast en dryg månad efter terrordådet i Malmö.

Det händer att jag tänker på IS terrorattentat i Malmö hösten 2016 som ”det okända IS-attentatet”. För trots att brandbombningen av den shiamuslimska bönelokalen i Malmö är det enda terrordåd på svensk mark som IS har tagit på sig ansvaret för, så tycks många nästan ha glömt att det inträffat.

Men det som främst utmärker terrorgrupper som IS är inte att de är muslimer, utan att de är sekteristiska mördare.

Delvis handlar det säkert om att ingen människa skadades, även om förödelsen blev stor. Men jag kan inte frigöra mig från misstanken att det även handlar om måltavlan: en muslimsk bönelokal. Det är förstås en hypotetisk spekulation – men jag tror att IS terrorattack i Malmö hade väckt större upprördhet om den riktat sig mot ett ickemuslimskt mål.

IS ligger bakom en lång rad blodiga bombattentat mot moskéer världen över. Den som följer IS och al-Qaida vet att hatet mot shiamuslimer är en central del av ideologin, och att även sunnimuslimer angrips. Som häromåret i Eskilstuna, när två IS-anhängare under fredagsbönen trängde sig in i den sunnimuslimska Årbymoskén och hotade imamen för att han tagit avstånd från IS.

Ändå är det som om många västerlänningars blick halkar från det faktum att IS hatar andra muslimer. Muslimska terrorister som attackerar och mördar andra muslimer – det passar inte in i den berättelse som odlas av den antimuslimska rörelsen – den rörelse som hävdar att det pågår ett krig mellan muslimer och andra (en syn som de för övrigt delar med IS).

Men det som främst utmärker terrorgrupper som IS är inte att de är muslimer, utan att de är sekteristiska mördare. Och måltavlor är alla vi som inte ställer upp på deras människofientliga världsbild.

