Niklas Orrenius: Stockholmshatarnas hårda hjärtan hade veknat

Jag förstod att det skulle bli en speciell resa när tåget rullat ut från Malmö C och åsynen av det gamla sockerbruket i Arlöv i morgonsol närapå rörde mig till tårar.

Vilket snyggt sockerbruk.

Så vackert de byggde i tegel förr i tiden.

Och vilken ljuvlig graffiti de skapar i dag.

X2000-resan norrut var ett lyckligt undantag. Jag hade fått tillstånd från DN:s redaktionsledning att göra en arbetsresa till Stockholm för ett reportage som inte kunde göras av någon av mina kolleger bosatta i huvudstaden. En socialt distanserad resa, naturligtvis, med försiktighetsåtgärder.

Vi var kanske fem personer i vagnen på tåget, och vi betedde oss som repellerande magneter. Fanns risk för möte när vi skulle på toa eller hämta kaffe, så drog vi oss undan från varandra med fåraktiga ansiktsuttryck som betydde ungefär ”vad konstigt allt är men hm, ja, du vet”.

Veckorna utan att resa längre än typ till mitt närmaste Coop i min hemstadsdel Värnhem i Malmö hade gjort något med min blick. Jag drack med ögonen, tog djupa klunkar av allt som passerade förbi utanför tågfönstret. Hässleholm, hade det någonsin sett så charmigt ut? Hotell Högland i Nässjö, vilken 60-talspärla ändå.

Tågvärden uppmanade oss i högtalarna att hålla gångar och vestibuler fria från bagage, på två språk. Jag njöt av hans obekymrade engelska.

Och rapsfälten ååå. Fylligt gula i Skåne. Norrut, på Östgötaslätten, hade blommorna knappt slagit ut vilket gav fälten en mer kartig nyans. Kolmårdenskogarna, vilket utsökt mystiskt mörker. Södertälje med alla bilarna i hamnen, mäktigt.

Så rullade vi in i Stockholm.

HERREGUD vilken bedövande vacker huvudstad vi har. Många av er som läser detta lever era liv i den – lyckliga ni. Och så fina ni är sen, stockholmare. Jo, allvarligt. Det är en njutning att röra sig bland er, observera ert beteende och smyglyssna på era samtal (på av Folkhälsomyndigheten godkänt avstånd naturligtvis).

Hade icke de grymma Facebook-kommentatorernas hjärtan veknat, om de med egna ögon fått uppleva de scener jag upplevde i Stockholms olika stadsdelar och sociala skikt, den här vackra måndagen i maj?

Kanske har ni blivit nedslagna och skrämda av tonen i en del lantliga Facebookgrupper, där föraktet mot nollåttor ibland flödar fritt denna vår. Under täckmantel av corona-oro visserligen, men ofta med äldre och djupare stråk av avsky mot stockholmare därunder.

Om gotländska och österlenska näthatare sett innehavaren av konditori Vallmöfröet i Hagsätra centrum ge en tilltufsad rollatorfarbror i mjukbyxor en extra påtår – hade icke deras ögon mjuknat?

Hade de kunnat framhärda i sin ilska om de fått lyssna till två kulturtanter på restaurang Shanti på Södermalm som över varsin Cobra-öl citerade Kristina Lugn-dikter ur minnet för varandra?

Och hur skulle de kunnat ha harmats i sitt innersta om de hade fått vara med när några joggare pausade på utegymmet i Årstaskogen, och upphetsat utbytte historier om var Zlatan Ibrahimovics lyxbil hade synts parkerad denna vår?

Sådana frågor får vi aldrig veta svaret på.

Är man tillräckligt svältfödd på intryck så går det till och med att uppskatta en tavelkritad vitsighet utanför en pub i Gamla stan. Foto: Niklas Orrenius

När jag beundrat Guldbron och njutit av Gamla stan-pubars turisttillvända tavelkritade vitsigheter – ”GUINNESS IS BETTER THAN CORONA!” – så var det dags att promenera vidare mot Stockholm C för ett tåg söderöver.

Då mötte jag en fellow murvel. I Klarakvarteren dessutom, eller nästan i alla fall, intill skulpturen ”Who is Mr Walker”, den där höga Jan Håfström-gubben av målad plåt (rätt fin ändå, tänk att jag tidigare tyckt att den känts lite billig, snålt av mig).

Murveln kan ha hetat Oisín Cantwell. Han var välklädd och hade spänst i steget där han var på väg hem från Aftonbladets redaktion. Han hade väl just lämnat någon text han var nöjd med.

Vi pratade en stund om tidningsgrejer och jag ville krama honom fast jag visste att han håller på AIK.