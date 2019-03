Niklas Orrenius: Vem rekryterade de svenska IS-terroristerna?

Den första juni 2015 gjorde Säkerhetspolisen ett tillslag mot en misstänkt terrorrekryterare i Örebro. Den 45-årige mannen, en predikant verksam vid moskéer i Mellansverige, greps och häktades på sannolika skäl efter lång tids spaning och telefonavlyssning.

Säpo, som annars ofta beskylls för överdriven tystnad om sin verksamhet, skickade ut ett pressmeddelande:

”Säkerhetspolisen har en tydlig bild av att det pågår radikalisering och rekrytering i Örebro. Tillslaget är en del i insatsen som görs mot den lokala rekryteringen. Säkerhetspolisen ser att det finns kopplingar till moskéer i Örebro och Eskilstuna. Moskéerna har fungerat som samlingspunkt. Rekryteringen har främst skett i organiserad form på andra platser såsom kaféer och andra samlingslokaler. Vi vill poängtera att det inte är religiösa församlingar som pekas ut. Det är en enskild individs brottsliga verksamhet som står bakom rekryteringen.”

Tidpunkten och platsen för Säpos tillslag var intressant. 2015 hade terrorgruppen Islamiska staten, IS, nått stora framgångar i Irak och Syrien. Den irakiska miljonstaden Mosul hade erövrats, och folkmordet för att utplåna den lilla yazidiska folkgruppen pågick. Tusentals yazidier hade mördats, kvinnor hade tillfångatagits som slavar och barn hade rövats från sina mördade eller fängslade föräldrar.

Även i Europa firade IS under 2015 framgångar genom en rad hänsynslösa terrordåd. Den 7 januari mördade IS-terrorister stora delar av redaktionen på franska humortidningen Charlie Hebdo. Några dagar senare tog IS gisslan och sköt ihjäl fyra personer i en judisk butik i Paris, Hyper Cacher.

I Köpenhamn en månad senare, den 14 februari, mördade den danske IS-terroristen Omar El-Hussein filmregissören Finn Nørgaard utanför ett yttrandefrihetsseminarium där den svenske konstnären Lars Vilks deltog. Vilks var det egentliga målet för attacken, skulle terroristen kort efter dådet berätta för en vän. Senare samma dag genomförde Omar El-Hussein ett nytt terrordåd vid Köpenhamns stora synagoga, då han sköt ihjäl församlingens vakt Dan Uzan.

När Säpo gjorde sitt tillslag i Örebro höll terrorgruppen på att planera europeiska dåd i ännu större skala. Några månader senare, i november 2015, skulle IS genomföra flera extremt blodiga attacker i Paris och Bryssel. Den värsta skedde under en rockkonsert i Bataclan i Paris och på barer och krogar i kvarteren i närheten av konsertlokalen. 130 människor dödades och över 300 skadades.

I Sverige har IS och andra terrorgrupper haft anmärkningsvärt stort stöd. Osama Krayem från Malmö, som misstänks för delaktighet i Parisdåden, är en av runt 300 unga svenskar som lät sig rekryteras till IS eller andra jihadistgrupper i Irak och Syrien. Efter några månader på slagfältet i Syrien skickade terrorgruppen tillbaka honom till Europa för andra uppdrag. Sedan tre år tillbaka sitter den i dag 26-årige Osama Krayem häktad i Bryssel, misstänkt för inblandning i IS massakrer i Bryssel och Paris.

Vem som rekryterade Malmöbon Osama Krayem till IS vet vi inte. Men vi vet att de flesta svenskar som värvades till terrorgrupper i Irak och Syrien kom från storstäderna Göteborg, Stockholm och Malmö – samt Örebro. Särskilt intensiv var rekryteringen i Örebrostadsdelen Vivalla. Där lockades ett tjugotal unga kvinnor och män till terrorgrupper i Irak och Syrien – en extremt hög siffra i en stadsdel med blott 7.000 invånare.

Den 45-årige Örebropredikanten som greps av Säpo bodde i Vivalla. Enligt åklagaren hade han i ett tiotal avlyssnade telefonsamtal diskuterat terrorrekrytering. Predikanten nekade till alla anklagelser, och menade att Säpos utredare och åklagaren misstolkat telefonsamtalen. Senare skulle han, i en intervju med Nerikes Allehanda, säga att han tvärtom försökt avråda ungdomar från att ansluta sig till IS.

Och trots den höga svansföringen från Säpo och från åklagaren så höll inte bevisningen. Efter drygt tre veckor i häktet släpptes predikanten, och ett par månader senare lade åklagaren ner hela förundersökningen. Det visade sig svårt att få IS-resenärer att prata om hur rekryteringen egentligen gått till, konstaterade åklagare Ronnie Jacobsson.

Från Sveriges Radio fick åklagaren en fråga: Finns det inget som längre talar för att predikanten har värvat personer till IS, eller är det bara det att bevisningen inte räcker till åtal?

– Snarare det sistnämnda, svarade åklagaren.

Sedan tillade han att eftersom det inte längre finns någon öppen utredning mot 45-åringen, så bör han betraktas som oskyldig.

Det gäller naturligtvis fortfarande. Predikanten är inte längre misstänkt för något. Han har sökt och fått ekonomisk ersättning från Justitiekanslern för det lidande som häktningstiden innebar: 24.000 kronor. Det är precis som det ska vara i en rättsstat som Sverige.

Samtidigt är det svårt att låta bli att fundera på vem som rekryterade alla dessa unga svenskar till IS. Sverige är, efter Belgien, det europeiska land där IS lyckats bäst med sin rekrytering, sett till antalet värvade terrorister per capita.

En som upprördes när den 45-årige Örebropredikanten greps av Säpo var en församlingsordförande i en av Eskilstunas största moskéer, där 45-åringen brukade predika.

– Han är inte en sådan person, sa församlingsordföranden till SVT om IS-anklagelserna mot 45-åringen.

Men i samma Eskilstunamoské fanns en ungdomsledare som öppet sympatiserade med IS. Och i ett polisförhör berättade en 31-årig moskébesökare att det fanns fyra-fem unga män i just den moskén som hade ”riktigt farliga idéer”. Enligt 31-åringen riktade de in sig på att rekrytera ungdomar, och sa saker som ”om du dödar någon så kommer du till paradiset”.

31-åringen berättade för polisen att han försökt säga emot IS-anhängarna och nå ungdomarna de försökte locka. Men efter flera hot hade 31-åringen gett upp. Han berättade för polisen att han hade flyttat från Eskilstuna på grund av de hotfulla IS-anhängarna.

En annan person som gav stöd åt den 45-årige Örebropredikanten var den inflytelserika Gävleimamen Abo Raad. I juni 2015 skrev Abo Raad ett inlägg på Facebook som kritiserade Säpos gripande. Några månader tidigare hade Abo Raad i ett annat facebookinlägg öppet hyllat terrorsekten IS framryckningar i norra Irak, vilket avslöjades av Gefle Dagblad och journalisten Magnus Sandelin.

”O Gud, injaga skräck i Dina fienders hjärtan”, skrev Abo Raad när IS hade invaderat Iraks näst största stad Mosul. Han uppmanade sina Facebookföljare att skänka pengar till sina ”sunni-syskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor” (”kufr” betyder ungefär ”de otrogna”).

Nu, våren 2019, när IS besegrats på slagfälten i Irak och Syrien, flödar fasansfulla vittnesmål från terrorsektens offer. Yazidiska kvinnor som överlevt fångenskapen hos IS berättar om massmord, våldtäkter och ofattbar brutalitet. Massgravar efter IS folkmord mot yazidier håller på att undersökas i Irak.

Här i Sverige har vi vår egen läxa att göra. Vi måste försöka förstå hur så många unga svenskar kunde låta sig lockas in i en terrorgrupp så grym att den inte bara högg huvudet av människor och brände folk levande i burar – utan även filmade morden och använde dem i sin propaganda.

Vem rekryterade de svenska IS-terroristerna? Vi vet inte det. När jag i torsdags ringde Säkerhetspolisens presstjänst så fick jag det bekräftat: Inte en enda individ har åtalats i Sverige för rekrytering till IS eller andra terrorgrupper verksamma i Syrien- och Irakkriget.

Men det handlar inte enbart om att hitta och åtala de faktiska rekryterarna. Som samhälle måste vi även intressera oss för de miljöer som groomar unga kvinnor och män att bli mottagliga för budskapet från en så pass extrem terrorrörelse som IS. Vem lockar in dem i en tankevärld om ett evigt krig mellan islam och västvärlden? Vem vattnar och göder idéer om att det kan vara rätt att döda andra och ta kvinnor till slavar i religionens namn?

I sin färska årsbok skriver Säpo att de senaste årens stora ökning av personer i Sverige som sympatiserar med våldsbejakande islamism troligen kommer att mattas av. Samtidigt, påminner Säpo, har Sverige ”fler våldsbejakande islamister än någon gång tidigare”.

De senaste åren har jag talat med många företrädare och medlemmar i svenska muslimska församlingar som förtvivlat över de radikala islamisternas attraktionskraft. En imam berättade hur han med nöd och näppe lyckats stoppa att hans moské togs över av antidemokratiska mörkermän. ”De flesta svenskar”, suckade imamen, ”har ingen aning om vilka hårda maktkamper som kan utkämpas internt i svenska moskéer”.

De här maktkamperna är inte att betrakta som interna angelägenheter för muslimska församlingar. De angår hela vårt samhälle.