Niklas Orrenius: Vi behöver mänsklig gemenskap även i coronans tid

Med löpning försöker jag fördriva oron, men det går dåligt. I lurarna hör jag Emmanuel Macron i BBC läxa upp franska medborgare för att de haft picknick i soliga parker istället för att hålla sig inne.

Morgonen hemma var märklig, präglad av tillkämpad normalitet. Vi stängde av radion med dess oroande kommunikéer strax före sju, när ungarna kom ut till frukost. Det kan inte vara all corona, all the time, resonerade vi.

Ändå var det ju det, för oss och för miljoner andra. Hustrun och jag viskade med varandra om hur våra arbeten påverkas framöver, om olika direktiv från chefer. Jag smög undan för att förmanings-sms:a mina föräldrar om Folkhälsoinstitutets nya riktlinjer: Att folk över 70 år helst inte ska gå och handla, och att de måste begränsa sina sociala kontakter.

Svaren jag fick dämpade inte oron. Min ena förälder – jag vill inte peka ut någon här – ansåg inte att hen behövde avboka möten. Hen hade ”inga symptom”, som hen skrev.

Det är sånt som nu studsar omkring i huvudet på mig, när jag springer fram på glest befolkade stadsgator. Och så denna uppläxning från Macron i lurarna. Så otroligt dystert att Frankrike av alla länder tvingas slå ner på människor som möts i soliga parker över ost, bröd och vin.

I fredags närmade jag mig en bibliotekarie för att fråga om en bok. Hon spärrade upp ögonen i skräck och ropade ”håll avstånd!”. Jag stannade, backade, la fram mitt ärende från tre meters håll, medan känslan av att vara spetälsk spred sig i kroppen.

Jag förstår bibliotekarien, precis som jag förstår Macron. Extraordinära tider, extraordinära åtgärder. Samtidigt oroar jag mig för vad denna sociala distans kommer att göra med oss som människor.

Under löprundan möter jag en pappa med barnvagn som svänger undan på ett överdrivet sätt. Pappans blick är jagad och känns anklagande. Ser jag sjuk ut eller? Jag fipplar med mobilen för att byta podcast, men de tycks alla handla om corona.

Precis då, när jag är som mest alienerad och nervig, kommer en annan löpare mot mig. Hon ser senig och rutinerad ut. Och hon höjer handen till en hälsning.

Löparvinkningen.

Jag har fått och gett den många gånger, på löprundor i olika delar av världen. I Sverige är löparvinkningen nog vanligast i ottan, när inga andra är ute. En lyft hand, ibland bara diskret vid höften. Kanske ett leende. Jag ser dig, betyder hälsningen, vi är både här ute och springer, vi är en del av en gemenskap.

Den här gången känns vinkningen annorlunda och starkare. Samhällsbärande nästan. Hälsningen från en mötande främling utlöser omedelbara lyckokänslor. Gemenskapens sol skiner plötsligt.

Jag stänger podcastappen och lyssnar på musik i stället. Ler eller vinkar mot nästan alla jag möter under resten av rundan. Vilken flinande dåre, tänker nog några. Men många vinkar tillbaka och ser glada ut.

Bland de coronapoddar jag ratat på min springtur kommer en från amerikanska This American Life. Avsnittet ”Low Hum of Menace”, ”Hotets låga surrande”, handlar om det speciella psykologiska tillstånd vi alla befinner oss i nu, där det otäckaste ligger framför oss.

Vi vet inte hur illa det kommer att bli, bara att det kommer att bli mycket värre. Att då dessutom behöva hålla sig borta från andra människor, att inte kunna hälsa på sina kära, är svårt.

I tider av social distans behöver vi fortfarande mänsklig gemenskap. Den moderna tekniken hjälper. Vi är många som de senaste dagarna återupptäckt glädjen i facetimesamtal och liknande lösningar i dator och mobil.

Men för att mota bort känslan av isolering i detta bisarra undantagstillstånd så räcker inte alltid tekniken. Vi måste vårda och underhålla de mänskliga kontakter som fortfarande är möjliga.

Leenden, vinkningar och vänliga blickar smittar, men de överför inte sjukdom. Inte ens en orolig morgon i coronans tid.