Ny rapport: 2010-talet ser ut att bli varmaste decenniet hittills

Rapportens slutsatser

Det varmaste decennium som har uppmätts

Den globala medeltemperaturen under årets första tio månaderna låg cirka 1,1 grader högre än under förindustriell tid, slutet av 1800-talet.

Genomsnittstemperaturen för femårsperioden 2015 - 2019 som tioårsperioden 2010 - 2019 kommer nästan säkert att bli den varmaste femårsperioden respektive decenniet som har uppmätts. Sedan 1980-talet har varje decennium varit varmare än det föregående.

2019 förväntas bli näst varmaste eller tredje varmaste året som har uppmätts.

Rekordhöga halter av växthusgaser i atmosfären

Under 2018 nådde halterna av växthusgaser nya rekordnivåer. Genomsnittet för halten av Koldioxid blev 407,8 miljondelar (ppm). Halten av Metan var 1869 miljarddelar (ppb) medan lustgas låg på 332,1 miljarddelar (ppv). Siffrorna för 2019 kommer inte att vara tillgängliga förrän i slutet av 2020, men realtidsdata från ett antal ställen tyder på att halten av koldioxid har fortsatt öka under året.

Försurade hav

Under perioden 2009-2018 absorberade världshaven närmare en fjärdedel, 22 procent, av koldioxidutsläppen. Det mildrar klimatförändringen men gör att haven blir surare. Observationer har visat att visat att ph-värdet i haven sjunker varje decennium sedan slutet av 1980-talet och har inneburit en ökning av surhetsgraden med 26 procent sedan förindustriell tid.

Minskande havsis

Trenden av minskande havsis i Arktis bekräftades under 2019. Genomsnittet för utbredningen under september, normalt den månad då utbredningen är som minst, var den tredje lägsta som har uppmätts för månaden.

Isen på Grönland

Massabalansen för Grönlands landis visar en nettoförlust av is under perioden september 2018 till och med augusti 2019 på 329 gigaton. Det kan jämföras med att under perioden 2002 till 2016 låg förlusten i genomsnitt på 260 gigaton per år.

Översvämningar

I januari drabbades delar av Sydamerika av mycket nederbörd. Det blev stora översvämningar i norra Argentina, Uruguay och södra Brasilien. Skadorna i Argentina och Uruguay uppskattas ha kostat 2,5 miljarder amerikanska dollar, ungefär 25 miljarder kronor.

Iran drabbades hårt av översvämningar i månadsskiftet mars - april. Tidigare torkdrabbade områden i Östra Afrika utsattes för stora översvämningar i oktober och november.

Torka

Stora delar av sydöstra Asien och Stilla havsområdet drabbades av torka under året. Långvarig torka har påverkat delar av östra Australien under både 2017 och 2018 och intensifierades under 2019. Australien som helhet var perioden januari till oktober den torraste sedan 1902.

Värmeböljor

Europa svettades under två kraftiga värmeböljor i slutet på juni och juli. Frankrike noterade ett nytt nationellt rekord med 46 grader den 28 juni, det var 1,9 grader över det tidigare rekordet. Andra länder som fick nya rekord var Tyskland, 42,6 grader, Nederländerna 40,7 grader, Belgien, 41,8 grader, Luxemburg 40,8 grader och Storbritannien 38,7 grader. Även Helsingfors satte nytt rekord med 33,2 grader.

Australiens sommar var exceptionellt varm. Januari var den varmaste månad som landet har uppmätt. Adelaide satte nytt temperatur rekord med 46,6 grader.

Skogsbränder

I flera nordliga regioner låg brandåret över genomsnittet. Det inkluderar Sibirien och Alaska där det brann i delar där bränder tidigare varit extremt ovanliga.

Antalet registrerade bränder i den brasilianska delen av Amazonas var bara något över det tioåriga medelvärdet men den totala brandaktiviteten i Sydamerika var den högsta sedan 2010.

Orkaner

Orkanen Idai som slog till mot Mozambique i mars var en av de kraftigaste som har drabbat Afrikas östkust. Den vållade många dödsfall och stor förförelse. Bland annat förstördes skördar på en yta av 780 tusen hektar i Malawi, Mozambique och Zimbabwe. Den gjorde också att över femtiotusen människor fördrevs från sina hem i vardera Zimbabwe och Malawi, i Mozambique fördrevs sjuttiosjutusen.

En av årets mest intensiva orkaner var Dorian som drog in över Bahamas. Den rörde sig extremt långsamt vilket bidrog till att öka förstörelsen

Ökad hälsorisk

Värmeböljorna under 2019 påverkar hälsan och välmåendet. En värmebölja i Japan ledde till mer än 100 dödsfall och att 18 000 personer mer än normalt fick söka sjukhusvård. I Nederländerna knuts 2 964 dödsfall till värmeböljan i slutet av juli, det är närmare 400 fler än under en genomsnittlig sommarvecka.

Klimatförändringen gynnar den mygga som sprider denguefeber vilket ökar risken för sjukdomen som också har ökat kraftigt globalt. I nuläget riskerar hälften av världens befolkning att infekteras.

Livsmedelstillgång hotas

I södra Afrika har långvarig torka och försenad regnsäsongen gjort att spannmålsskörden beräknas bli 8 procent under genomsnittet. Ungefär 12,5 miljoner människor i regionen förväntas uppleva allvarlig risk för brist på mat i början på nästa år. De tär en ökning med mer än tio procent jämfört med förra året.

I samband med de värsta översvämningarna på ett decennium i Afghanistan väntas 13,5 miljoner människor riskera brist på mat.

Ökad hunger

Ett mer ombytligt väder och extrema väderhändelser är ett par av huvudanledningarna till den senaste tidens ökning av global hunger och en av de ledande orsakerna till allvarliga kriser. Efter ett decennium av stadig nedgång är hunger återigen ett ökande problem globalt, under 2018 led fler än 820 miljoner människor av hunger. Av 33 länder som drabbades av livsmedelskriser under 2019 var den typen av händelser en bidragande orsak i 26 länder, och huvudanledningen i 12 av de 26 länderna.

Katastrofer tvingar fler att fly sina hem

Mer än 10 miljoner nya internflyktingar regisserades under första halvåret 2019. Ungefär sju miljoner av dem tvingades fly sina hem av katastrofer som orkaner i Sydöstra Afrika, Asien och Karibien, översvämningar i Iran, Filippinerna och Etiopen. Översvämningar, följt av stormar och torka var de vanligaste orsakerna till flykt.

Antalet flyktingar som kan knytas till extrema väderhändelser kan mer än trefaldigas till cirka 22 miljarder mot slutet av 2019.