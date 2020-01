Ny tolkning av Rökstenen skapar rubriker utomlands

”Viking runestone may allude to extreme winter, study says”. Såväl amerikanska CNN och brittiska The Guardian som finska, tyska, franska, ryska och japanska nyhetssajter har publicerat artiklar om den svenska upptäckten.

Studien av Rökstenen, en vikingatida runsten som tros ha rests runt år 800, har gjorts av fyra forskare från universitet i tre svenska städer, under ledning av Per Holmberg, professor i svenska språket vid Göteborgs universitet.

– Det verkar lite oförutsägbart, vad som händer, så man får vara glad och tacksam över att ens forskning får uppmärksamhet, säger Per Holmberg.

I sin artikel arbetar forskarna tvärvetenskapligt och de har lyckats göra en läsning av runstenen som stämmer väl överens med tidigare forskning kring vikingatida texter och dagens förståelse av vikingarnas trosuppfattning, men även med arkeologisk forskning som visar att norra Europa under 500-talet drabbades av en förödande klimatkatastrof med kyla, mörker, missväxt och utbredd svält.

Per Holmberg, professor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Foto: Johanna Hillgren/Göteborgs universitet

Vikingarnas samhälle skulle ha kunnat bevara minnet av händelsen och varna för en ny katastrof genom myten om fimbulvintern, den vinter som i den nordiska mytologin förebådar Ragnarök – världens undergång.

– I stort sett hälften av alla människor dog, försvann på nolltid. Tänk dig själv att plötsligt står hälften av alla gårdar tomma, husen ruttnar bort. Det första vulkanutbrottet var nog det värsta, vi vet genom antika historiker att det skymde himlen så att man inte såg solen i Medelhavsområdet på ett och ett halvt år, har Bo Gräslund, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, tidigare sagt till DN.

Forskarna tror att de gåtor som finns ristade i Rökstenen handlar om den kamp mellan ljus och mörker, ordning och kaos som var central i asatron.

Utländsk press har, liksom tidningar här i Sverige, fokuserat på att Rökstenen utifrån den här förståelsen kan ses som en påminnelse om, eller en varning för, den klimatkatastrof vikingarna fruktade om den kosmiska balansen rubbades.

I Tyskland har studien uppmärksammats såväl i nyhetsmedier som i fackpress. Alina Schadwinkel, chefredaktör på vetenskapstidskriften Spektrum, skriver att den nya teorin är unik, och att gåtan som forskare försökt lösa i 150 år ännu inte har ett tydligt svar.

Den nya tolkningen av Rökstenens runskrift skiljer sig markant från de som tidigare har vunnit hävd. Bland annat förkastas helt en långlivad teori om att den italienske härskaren Theoderik den store skulle omnämnas på stenen.

Forskarna räknar med att den nya tolkningen kan möta kritik och välkomnar en vetenskaplig diskussion.

– Vi har fått några personliga responser som vi är väldigt glada för, men annars är det en långsam process. Om Theoderiks fanklubb finns kvar så vill vi att de ska vässa sina svärd, säger Per Holmberg.