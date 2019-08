Ny undersökning vid mordplatsen i Malmö

Det var vid 10-tiden på måndagsförmiddagen som en kvinna i 30-årsåldern sköts till döds på öppen gata i västra Malmö. I närheten av platsen där kvinnan sköts spärrade polisen på tisdagen av ett nytt område.

– Det är mer vanligt än ovanligt att vi gör så vid brottsplatser, att vi går tillbaka och göra någon kompletterande undersökning, säger Nils Norling, presstalesperson vid polisen i Malmö.

Nils Norling vill inte gå in på detaljer när vad gäller den kompletterande undersökningen eller varför den gjordes.

Nya undersökningar vid brottsplatsen. Foto: Johan Nilsson/TT

– Det kan ha inkommit någon information som gjorde den specifika platsen intressant. Sen vet jag inte om det var en regelrätt spårsökning eller om det var en okulär besiktning av området. Men vi hade en avspärrning och vi undersökte området, säger Nils Norling.

En 19-åring man sitter sedan i måndags kväll anhållen misstänkt för medhjälp till mord. Mannens advokat har tidigare uppgett att 19-åringen nekar till brottsanklagelserna.

19-åringen äger den bil som sattes i brand kort efter mordet och som polisen misstänker användes som flyktbil.

På onsdagen uppgav polisen att inga ytterligare personer har frihetsberövats i ärendet.

– Vi har hållit ett stort antal förhör med vittnen eller personer som kan ge oss intressant information, men hur många vill jag inte gå in på.

Polisen arbetar även under onsdagen med dörrknackning i området i jakt på vittnesuppgifter.

– Det är ju bostäder runt den här platsen och alla är ju inte hemma när vi kommer så vi kommer fortsätta med dörrknackningen under dagen, säger Nils Norling.

Polisen vill inte på något sätt kommentera vilka spår de utreder men uppger att de fått in mycket information.

– Vi jobbar just nu väldigt brett och låser oss inte just nu. Vi går inte heller in och bekräftar någon teori eller något spår.

