Nya råd om D-vitamintillskott

D-vitamin är ett hormon som är viktigt för kalkbalansen i skelett och tänder. Det bildas i huden när det utsätts för solljus. Under sommaren räcker solljuset på våra breddgrader, men under vintern behöver vi också få i oss D-vitamin från mat eller kosttillskott.

I våras gick Livsmedelsverket ut med nya regler om vilka livsmedel som ska berikas med D-vitamin och hur mycket. Nu har myndigheten också uppdaterat rekommendationerna om vilka personer som kan behöva äta kosttillskott.

– Vi har sett att det är ett problem att inte alla får i sig tillräckligt mycket D-vitamin. Den främsta åtgärden var att vi lade till fler livsmedel som ska berikas, det tror vi har störst effekt. Men vi har insett att vi inte kommer att nå alla trots de nya berikningsreglerna, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist vid Livsmedelsverket.

De flesta behöver inte ta kosttillskott, men råden pekar ut fyra grupper. Precis som tidigare rekommenderas alla barn under två år D-vitamindroppar varje dag. Men också barn och vuxna som inte äter fisk och berikande livsmedel, inte är ute i solen eller har heltäckande klädsel utomhus rekommenderas kosttillskott samt äldre över 75 år.

Tidigare råd om att barn med mörk hy ska fortsätta med kosttillskott även efter två års ålder har tagits bort.

– Det är ingen stor skillnad i hur länge personer med mörk hy behöver vara ute i solen för att bilda D-vitamin jämfört med personer med ljusare hy. Den viktigaste faktorn är om man inte är ute i solen över huvud taget eller har heltäckande klädsel, säger hon.

Råden om kosttillskott för riskgrupper gäller särskilt under vinterhalvåret, men Livsmedelsverket säger att det inte gör någon skada om de även tar dem under sommaren.

– Det kanske är lättare för somliga att komma ihåg att ta kosttillskotten om de gör det under hela året. Samtidigt vill vi inte lägga en onödig kostnad på ekonomiskt svaga grupper, säger Åsa Brugård Konde.

Sedan i våras ska också vegetabiliska drycker, som havredryck, matfetter och flera sorters mjölkprodukter som till exempel ekologisk fil och yoghurt innehålla särskilda mängder D-vitamin.

– På det stora hela tror vi att färre behöver ta tillskott. Vi vet att många också tar D-vitamin. Många av dem behöver troligtvis inte det samtidigt som många av dem som behöver det inte äter kosttillskott, säger hon.