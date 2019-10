Oljelobbyns kontroversiella förslag: Gör bensin klimatneutralt

Utsläpp i den rika delen av världen ska kunna ”klimatkompenseras” genom projekt som ska minska utsläpp i utvecklingsländer. Det är tanken med klimatkompensation, som DN granskar i en serie artiklar. Fenomenet är ifrågasatt ur många aspekter – det är svårt att följa pengarna, studier visar att stor del av projekten sannolikt inte ger riktiga utsläppsminskningar och även välrenommerade skogsprojekt omgärdas av stora frågetecken.

Environmental Science for European Refining Industry, Concawe, etablerades 1963 av en grupp oljebolag för att ”genomföra miljöforskning som är relevant för oljeindustrin”. I dag ingår de flesta oljebolag som är verksamma i Europa som medlemmar, bland andra svenska Preem och Nynas AB.

Concawe är registrerat som en lobbyorganisation inom EU, och har enligt EU:s öppenhetsregister 13 heltidsanställda vid huvudkontoret i Bryssel och en budget på nära 120 miljoner kronor.

Hösten 2017 släppte organisationen rapporten ”Using forest carbon credits to offset emissions in the downstream business” – att använda kolkrediter från skogen för att kompensera för utsläpp.

Rapporten slår fast att det råder ett överskott av kolkrediter på marknaden för klimatkompensation. En tredjedel av krediterna – enheter som ska motsvara ett ton minskat ton koldioxid från olika projekt i utvecklingsländer – kommer från skogsprojekt i olika utvecklingsländer. Priset på skogskrediterna ligger mellan 30-100 kronor per ton koldioxid, konstaterar rapporten – som går igenom hur dessa potentiellt skulle kunna användas inom oljeindustrin.

Inom den europeiska handeln med utsläppsrätter, EU-ETS, godkänns inte sådana krediter för att räkna bort utsläpp. Däremot finner rapporten ”ett mer lovande alternativ”: att marknadsföra ”klimatneutral” bensin och diesel som kan säljas till tankande kunder vid bensinstationerna.

”Det här skulle bli ett klimatvänligt alternativ till att köra bil med el”, skriver rapportförfattarna, som har räknat ut att kostnaden för att göra det fossila drivmedlet klimatneutralt med de billiga skogsprojektens kompenseringar bara skulle bli mellan 1,5 och 3 kronor per liter.

”Det skulle kunna ge en affärsmöjlighet genom att erbjuda kunden ett klimatneutralt drivmedelsalternativ, till en liten merkostnad”, föreslår lobbyorganisationen och framhåller fler fördelar:

Inga separata försörjningskedjor behöver införas. Och tillräckligt med krediter på frivilligmarknaden finns nu för att kompensera för 7 biljoner – 7.000 miljarder – liter bensin, vilket kan öka till 16 biljoner liter, om oljebranschen signalerar en vilja att köpa klimatkompensation till dem som utvecklar projekten på marknaden, enligt rapporten.

Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys och vicerektor för hållbar utveckling vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, reflekterar över rapporten:

– Det är intressant att syftet bland annat tycks vara att ställa elbilar i en sämre dager och att kunna fortsätta att använda fossila bränslen. Men för att möta klimathotet behöver användningen av fossila bränslen avvecklas så snart som möjligt.

Finnveden anser att skogsplantering i sig är intressant, eftersom det är en av de metoder som finns tillgängliga för att ta bort koldioxid ur atmosfären.

– Att kalla bensinen för klimatneutral tycker jag dock är tveksamt. För att skogsplantering ska fungera måste skogen finnas kvar långsiktigt så att inte den koldioxid som skogen tagit upp släpps ut igen. Det är ett av problemen med att använda skogsplantering som klimatkompensation. Det är helt enkelt svårt att garantera långsiktigheten i det.

Oljebolaget Preem uppger via sin presstjänst att detta inte är aktuellt för dem:

– Det är inget vi överväger. Preems fokus ligger på att ställa om från bensin och diesel baserat på fossila råvaror, till detsamma med förnybara råvaror.

Klimatkompensationsbolaget Zeromission har bland annat anlitats av bolagen Max Burgers, Arla och God El för att göra dem ”klimatpositiva” genom att beräkna verksamheternas utsläpp och låta dem kompensera för över 100 procent. Claire Wigg, hållbarhetsutvecklare på Zeromission, uppger att man i teorin kan balansera utsläpp även för bensin eller diesel.

– Men det kommer aldrig bli mer miljövänligt än elbilskörning. Det är bra att stödja klimatkompensationsprojekt av hög kvalitet, som har hög nivå additionalitet, men klimatkompensation ska inte används på fel sätt – det vill säga ”att köpa sig fri” eller bara för marknadsföring.

”Klimatneutralitet” ska, enligt Wigg, vara en heltäckande klimatstrategi som inkluderar omfattande beräkningar, mål i linje med 1,5 graders uppvärmning och verkliga minskningar av utsläpp. Basen är Science Based Targets, ett initiativ för att få bolag att ta klimatansvar.

– Detta blir väldigt svårt för oljebolag och de sakerna diskuteras inte alls i Concawe rapporten. Hittills har jag inte sett någon bensin eller diesel som skulle kunna vara klimatneutralt.

Kalle Nilver, grundare av bolaget GoClimateNeutral som också erbjuder klimatkompensation, framhåller att användningen av fossila bränslen måste stoppas.

– Men eftersom vårt samhälle inte kommer bli fossilfritt imorgon, så är det bättre att kompensera för exempelvis bensinen vi använder än att inte göra något alls tills dess att vi har lyckats ställa om.

Att kalla bensin för klimatneutralt ställer han sig dock kritisk till.

– Även om det passerar en av de standarder som finns för begreppet, så är jag mycket skeptisk till att säga att något är klimatneutralt med målet att, vad det verkar som, rättfärdiga fortsatta utsläpp.