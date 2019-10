Operationsstoppet i Uppsala och Dalarna hävs

På måndagen meddelade region Dalarna att sjukhusen på tisdagen ska återgå till normallägen. Det innebär att operationsstoppet hävs.

– Vi bedömer att vi kan återgå till normal verksamhet. Det är verksamheterna som prioriterar ordningen, säger Eva Ohlsson, chefläkare i region Dalarna.

Målet är att sjukhusen i Falun och i Mora ska genomföra så många operationer som de mäktar med.

– Vi ska genomföra så många operationer det är möjligt utan att riskera patientsäkerheten, säger Eva Ohlsson.

Under måndagen ställdes 17 operationer in i Mora och 18 stycken i Falun.

– Vi beklagar verkligen att operationer har behövt skjutas upp, säger Eva Ohlsson.

Region Dalarna är dock kvar i stabsläge då leveranserna av sjukhusmateriel fortfarande är osäker.

– Vi är fortsatt försiktiga. Eftersom osäkerheten kring leveranserna är fortsatt stor förbereder vi oss på att bristen på sjukhusmateriel kommer att kvarstå under en längre tid, säger Eva Ohlsson.

I morgon på tisdagen klockan 13 ska ett nytt stabsmöte att hållas där nya beslut kommer att tas, enligt Eva Ohlsson.

Region Västmanland skriver i ett pressmeddelande att det finns en förhoppning om att kunna återuppta planerade i Köping från och med onsdag. I Västerås kan det ske på torsdagen.

– Detta bygger naturligtvis på att vi de kommande dagarna fortsätter att få in sjukvårdsmateriel i den omfattning vi fått i dag, tillika att de specifika leveranser med viss utrustning vi väntar på verkligen kommer, säger biträdande sjukvårdsdirektör Liselott Sjöqvist i ett pressmeddelande.

Det var i torsdags förra veckan regionen fattade beslutet att ställa in operationer under måndagen. Beslutet kom efter att region Västmanland även meddelade att de inför operationsstopp under torsdagen, fredagen och måndagen.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har tidigare meddelat att de kommer att återgå till normal verksamhet från och med tisdag.

