Ovanligt att utomstående dödas när kriminella gör upp

I flera händelser de senaste åren har människor drabbats av gängkriminellas grova våldsbrott utan att vara den egentliga måltavlan. De som faller offer för den här sortens dödliga våld kan vara de som försöker ingripa, de som är i sällskap med kriminella – och de som bara råkar befinna sig på fel plats.

Ett sådant exempel inträffade nyligen i Gislaved.

En 57-årig man, hans fru och ett annat par gick ut för att äta och umgås på Hotell Nissastigen i Gislaved den 14 december. Tidigt på kvällen kom maskerade personer in i lokalen för att råna stället. 57-åringen ville stoppa gärningsmännen och tumultet som utbröt slutade med att mannen förblödde av skärskador.

– Tyvärr uppstår sådana situationer som i Gislaved ibland. Det är klart att det finns människor som har blivit påhoppade på stan, blivit rånade och knivskurna till döds eller att samma sak händer i samband med bråk mellan personer utanför en krog, säger kriminologen Mikael Rying på Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten.

En dryg vecka före Gislaved-fallet sköt gärningsmän mot en nattklubb i Norrköping. De två tänkta måltavlorna dödades, men att ingen annan träffades kan vara ren tur då kulorna sköts i riktning mot lokalens fönster där andra människor befann sig.

Händelsen tros ha koppling till den kraftiga explosionen i ett bostadshus mitt i Linköping ett halvår tidigare. Sprängkraften var enorm och polisen har kallat det för ett mirakel att inte fler människor kom till skada.

Så här kan listan fortsätta med en lång rad exempel där människor som håller sig på rätt sida av lagen ändå riskerar att råka illa ut. Statistiken visar och den allmänna uppfattningen är att detta har blivit allt vanligare och det ligger bakom den ökade känslan av oro och otrygghet som polisen talar om.

Mikael Rying ger en blandad bild av läget. Han har studerat alla fall av dödligt våld sedan 1990, över 3.000 fall. Under de första 20 åren var det extremt ovanligt att utomstående råkade i vägen för andras dödliga våld. Men för cirka tio år sedan hände något, och sedan dess har ett eller ett par fall inträffat per år där ett dödsoffer har försökt avstyra ett pågående brott eller på något sätt råkat hamna i gärningsmannens väg.

– Men att människor dödas för att de har försökt förhindra brott är inget som ökar och det finns inget som talar för det, säger Mikael Rying om de senaste årens utveckling.

Detta trots att det dödliga skjutvapenvåldet har ökat i Sverige sedan 2006. Det har inte varit uppe på så höga nivåer någon gång tidigare under de tre senaste decennierna. I gruppen män, 20–29 år, ökade dödsskjutningarna med mer än 200 procent mellan 2014 och 2018, visar DN:s granskning.

– Eftersom att skjutningarna har ökat så mycket de senaste tio åren kan man tro att det också skulle bli fler som dödas utan att ha med saken att göra, men det ligger i genomsnitt på ett fall per år de senaste tio åren. Det kan ofta handla om att man tagit fel på person som i Segeltorp förra hösten och sedan finns det fall där offren är i sällskap med kriminella som befinner sig i riskzonen att bli skjutna, säger Mikael Rying.

Han påpekar att mörkertalet för oavsiktligt dödade kan vara stort eftersom det är en förhållandevis låg uppklaringsprocent för mordutredningar i kriminella kretsar. En förklaring är att det råder en omfattande tystnadskultur i de miljöerna, även i fall där offret inte var den tänkte måltavlan.

Rying gör en grov historieskrivning av utvecklingen. Första halvan av 90-talet var det fyra dödsskjutningar per år och han kan inte komma på ett enda där offret inte hade med saken att göra. Under de följande tre femårsperioderna ökade dödsskjutningarna något och i början av 10-talet ökade de lite mer till 14. De senaste åren har det exploderat, uttrycker han det, antalet är ungefär det tiodubbla mot 90-talet – 43 fall under 2018 enligt Brottsförebyggande rådet (Brå).

– Enkelt uttryckt kan man säga att under första halvan av 90-talet var det narkotikaförsäljare som som sköt varandra och under andra var det olika mc-gäng i ganska planerade uppgörelser. Runt millennieskiftet började deras ”hangarounds” ta på sig uppdrag för att kvalificera sig till fullvärdiga medlemmar. De senaste drygt tio åren har det varit mer lösa grupperingar, inte alls så organiserade som mc-gängen utan det är vilda västern där medlemmar går in och ut i olika nätverk, säger Mikael Rying.

Under hösten har polisens Nationella operativa avdelning, Noa, inlett Operation Rimfrost som ska öka förmågan att förhindra sprängdåd och dödsskjutningar. Syftet är också att vända trendkurvan för allmänhetens otrygghet.

Noa-chefen Mats Löfving har sagt att det inte går en dag utan att han tänker på den unga kvinnan i Lund som skadades för livet när hon på väg hem i natten cyklade förbi en livsmedelsaffär som sprängdes i luften. Även de senaste årens sprängningar kopplar polisen till kriminella miljöer.

Sprängningarna har blivit fler. Under hela 2018 noterar Brottsförebyggande 162 anmälningar om allmänfarlig ödeläggelse och hittills i år är siffran 236. Antalet sprängämnesundersökningar inom Polismyndigheten 2018 var 255 stycken – en fördubbling sedan 2013.

De senaste årens ökade antal skjutningar och sprängningar går hand i hand med att den upplevda otryggheten i samhället ökat. Brottsförebyggande rådets Sofie Lifvin, utredare för årliga Nationella trygghetsundersökningen, säger att den upplevda otryggheten steg för några år sedan och har legat på den nivån sedan dess.

– Vi har många frågor som handlar om oro för att utsättas för olika typer av brott och där ser det lite olika ut beroende på vilken vilken fråga man kollar på. På flera ser vi att det legat stabilt. När det gäller just frågan om otrygghet och utvecklingen över tid kan vi se att det legat relativt stabilt de flesta åren, men 2016 kunde vi se att det skedde en ökning och sedan dess har det legat kvar på den här högre nivån för både män och kvinnor, säger Sofie Lifvin.

Brå får ofta frågan om varför människor känner sig otrygga trots att det är en stor andel som inte utsätts för brott. Lifvins svar är att se på otrygghet som en fråga i sig, att den inte nödvändigtvis behöver vara kopplad till utsatthet för brott.

– Är det en stor andel av befolkningen som känner sig otrygg så är det ett väldigt stort problem. Det är många som får allvarliga konsekvenser av att känna så, som exempelvis att många kvinnor tar en annan väg eller färdsätt när de ska ta sig någonstans och det är ett problem fast det inte är kopplat till brott alltid. Ett annat exempel är att äldre känner sig mer otrygga än andra grupper fast de utsätts för brott i mindre utsträckning, säger Sofie Lifvin.