Över 100 svenskar i ny internationell läcka

Dagens Nyheter har tillsammans med en grupp medieföretag från 18 länder granskat den omfattande dataläckan från den brittiska bolagsbildningsbyrån Formations House.

Likt Panama Papers ger läckan från Formations House en unik inblick i en annars mycket ljusskygg verksamhet.

Läckan visar hur Formations House under 15 års tid har varit delaktigt i att skapa bolag och upplägg. Kunder har sedan använt dessa upplägg i en mängd ekonomiska brott, som bedrägerier och penningtvätt, över hela världen, visar den gemensamma granskningen.

Läckan ”29 Leaks” kommer ursprungligen från informationsaktivistgruppen Distributed Denial of Secrets (DDoS) och har sedan delats med Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) och Dagens Nyheter – samt en lång rad andra medier över hela världen, däribland brittiska The Times och tyska Süddeutsche Zeitung. OCCRP grundades 2006 och är en icke-vinstdrivande organisation för granskande journalistik som är verksam i 34 länder världen över.

Formations House är ett Londonbaserat familjeföretag som registrerar och driver bolag. Den läckta informationen innehåller över en miljon e-postmeddelanden samt mängder av dokument, passkopior och kontoutdrag från kunder. Den absoluta majoriteten av kunderna har registrerat helt vanliga bolag och misstänks inte för någon brottslighet. Men läckan visar hur flera av deras produkter lockar till sig kriminella.

Spåren leder också till Sverige – ett hundratal svenskar finns med i materialet. Formations House klientdatabas innehåller över 80.000 bolag – de flesta existerar endast på papper. Själva uppger Formations House att man bildat över 400.000 bolag.

En del av dessa bolag har sedan använts för att bedra banker och stater i USA, Europa och Sydostasien. Ett användes för att kringgå sanktionerna mot Irans statliga oljebolag, ett annat användes av en bulgarisk bilsmugglarliga. Det visar de granskningar som medieföretagen som ingår i projektet gjort.

Mejlkonversationer mellan Formations Houses personal och kunderna ger en skrämmande bild av verksamheten. I ett mejl skriver en desperat kund att han just besökts av den ryska maffian och vädjar om att de ska snabba på handläggningen av hans ärende, eftersom han blev hotad. Bland kunderna finns också personer från den italienska maffian – och en svensk före detta gängledare.

I ett annat mejl skriver en återförsäljare med svenska kunder att han har en check på 270 miljoner svenska kronor och behöver ett färdigt företag med bankkonto där han kan sätta in pengarna.

Vid sidan om de mer traditionella bolagsregistreringarna försökte Formations House också skapa flera egna juridiska zoner, som kunde användas för att registrera bolag. Bolagets grundare Nadeem Khan, som åtalades för penningtvättsbrott av brittiska myndigheter 2011, träffade bland annat Gambias tidigare president Yahya Jammeh 2013. Kort därefter offentliggjordes planerna på att inrätta en särskild frizon i anslutning till flygplatsen i Banjul. Avtalet, som aldrig blev juridiskt formaliserat, användes sedan för att sälja registreringar i frizonen. Banker, försäkringsbolag och vanliga aktiebolag såldes över hela världen.

Just bankerna var särskilt populära, över 150 sådana bankföretag såldes. Bankerna saknar normal reglering, kapitalkrav eller andra krav på ägarna och ledningen, och många av dem användes senare för en mängd brottsliga upplägg på flera kontinenter.

Formations House och en av deras återförsäljare skrev själva ut bolagens registreringsbevis med det gambiska statsvapnet på, visar de läckta mejlkonversationerna.

Av gambiska myndigheter betraktades bolagen och bolagsregistret som olagligt.

En av de falska bankerna som Formations House skapade har utretts av myndigheter i Malaysia, Bangladesh, Indien och Pakistan för att lura banker på hundratals miljoner dollar genom att utfärda falska kreditbrev.

Tre av de gambiska bolagen användes också för att sedan skapa svenska bolag, som finns än i dag.

Bland kunderna med svensk anknytning finns flera svenskar bosatta utomlands, en tidigare ledare för ett kriminellt gäng, personer dömda för skattebrott och flera direktörer för mindre bolag. Mer om detta i kommande publiceringar.

Formations House tillbakavisar de flesta av frågorna som de granskande medieföretagen gemensamt har ställt med anledning av uppgifterna i det läckta materialet. Enligt Formations House har läckan också använts i utpressningsförsök mot bolaget.

Vd Charlotte Pawar skriver i svaren att de lever upp till alla lagkrav kring penningtvätt.

Gällande de falska bankerna i Gambia menar bolagets vd Charlotte Pawar att de avtal som de slöt med den tidigare president Jammeh aldrig sagts upp:

”Gambias regering har inte hört av sig till oss för att diskutera att häva överenskommelsen”.

