Över en miljon handlar på Systembolaget i dag

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Redan under tidig torsdagseftermiddag var det högt tryck på Systembolaget. Under midsommarveckan ökar försäljningen med 50 procent jämfört med en vanlig vecka. Att snapsen är vanlig på borden är tydligt – under veckan säljs sju gånger mer kryddat brännvin än vanliga veckor. Men annan sprit samt öl och cider ökar också kraftigt.

– Försäljningen av alla varugrupper, inklusive det alkoholfria, ökar inför midsommar. Det är en högtid då många enligt tradition äter sill med öl och kryddat brännvin, säger Sofia Brännborn, pressekreterare på Systembolaget.

De senaste åren har omkring 1,1 miljoner personer handlat på Systembolaget under torsdagen innan midsommarafton och butikerna håller med full bemanning.

– En sådan här dag jobbar i princip alla butiksmedarbetare, heltids- såväl som deltidsanställda, säger Sofia Brännborn.

Enligt IQ, ett dotterbolag till Systembolaget som ska höja medvetenheten kring alkohol, finns det starka normer och traditioner kring alkohol kopplade till storhelger som midsommar.

– Det finns även sociala förväntningar från omgivningen på att dricka vid midsommar. Därför är det bra att, redan innan firandet börjar, fundera över och hur mycket man ska dricka. Fundera över vilken plats du vill att alkoholen ska ta i ditt midsommarfirande, säger Karin Hagman, vd på IQ.

En ny undersökning från IQ visar att fem av tio svenskar dricker både mer och oftare på semestern än under resten av året.

– Att dricka ett glas vin eller en drink i sociala sammanhang, med medvetenhet om innehållet och effekterna, behöver inte vara fel. Men det kan lätt bli för mycket. Och när det blir för mycket så kan det leda till problem, både för den som dricker och för omgivningen, säger Karin Hagman.

Krönika av Åsa Beckman: Ska man alkoholcurla barnen på midsommar?

IQ:s tips för en sund alkoholkonsumtion i midsommar 1. Håll koll på ditt drickande. Bestäm dig för hur mycket och hur ofta du tänker dricka alkohol och håll dig till det. 2. Varva med alkoholfria drycker eller drick varannan vatten. 3. Fundera över vilken plats du vill att alkoholen ska ha och om alkohol verkligen leder till en trevligare midsommar för dig och personer i din omgivning. 4. Om det är du som är värd för festen. Se till att erbjuda bra alkoholfria drycker också. Visa mer

Läs mer: Trafikläget i midsommar – här är vägsträckorna att hålla koll på

Läs mer: Så blir vädret i midsommar