Överdirektören ignorerade varningarna och anställde chefen som ljög

Genom att ljuga om sin bakgrund och sin kompetens kunde personen få ett säkerhetsklassat chefsjobb på Kustbevakningen 2016. På myndigheten deltog chefen i att leda brottsbekämpning, räddningsinsatser och delar av det svenska totalförsvaret.

Som DN tidigare avslöjat tog det två år innan personens lögner uppdagades. Då informerades regeringen, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Trots det fick personen i somras ett nytt jobb, som stabschef inom Försvarsmakten.

Avslöjandet har lett till skarp kritik. Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, säger att personen löpte risk att utnyttjas och utpressas av en extern aktör.

Kustbevakningen har tidigare sagt att det inte fanns några varningstecken kring den nu avslöjade chefen. Men DN:s granskning kan nu visa på flera brister i hur rekryteringen gick till.

Anders Kjaersgaard utsågs av regeringen till Kustbevakningens överdirektör i juni 2015. Under tiden som den nya chefen rekryterades var Kjaersgaard även operativ chef på myndigheten. Det var han som ansvarade för den aktuella rekryteringen och fattade anställningsbeslutet.

– När jag fick höra om detta så blev jag oerhört besviken och jag blev kanske mest besviken på mig själv för att jag inte hade avslöjat den här lögnen. Och att jag inte hade synat korten på det sätt som jag borde, säger Anders Kjaersgaard.

Anders Kjaersgaard. Foto: Kustbevakningen/Marcus Larsson

Fanns det inga varningssignaler under rekryteringen?

– Det var ju ingenting i rekryteringsprocessen som tydde på att han var lögnare.

Men Anders Kjaersgaard varnades för att saker inte stod rätt till med den aktuella personen. En personalhandläggare försökte gång på gång att få den blivande chefen att skicka in ett examensintyg från universitetet och informerade överdirektören om problemen med att få svar.

Personalhandläggaren har inte velat ställa upp på en intervju men svarar skriftligt genom Kustbevakningens kommunikatör att hon flera gånger, både via telefon och via mejl, försökte få personen att skicka in sina intyg. I stället fick hon förklaringar om att personen var utomlands eller på resande fot.

Kustbevakningens personaldirektör Helene Frykler bekräftar för DN att det var ett avsteg från riktlinjerna när man gick vidare med rekryteringsprocessen trots att intygen inte kommit in.

Anders Kjaersgaard säger att han är medveten om att det gjordes flera misslyckade försök att få in examensintyg men att det i sig inte tydde på att universitetsmeriterna byggde på en lögn.

– När vi hade en dialog kring detta så var personalhandläggaren orolig och frustrerad över att personen inte kom in med de här dokumenten, men det var utifrån perspektivet att det här verkar ju vara en slarvig person som har fel attityd i rekryteringen.

– Så vitt jag känner till så var det ingenting som pekade på att det skulle vara en lögn.

Blev du avrådd från att rekrytera den här personen?

– Nej, jag blev inte avrådd av någon att gå vidare med rekryteringen.

När handlingarna inte kom in bestämde Anders Kjaersgaard att anställningen ändå skulle genomföras, men att personen inte fick tillgodoräkna sig meriten från universitetet. Det innebar också att kravet på att personen skulle bevisa sin examen försvann.

– Då behövdes heller inget intyg. Den bedömningen som jag gör då är en felaktig bedömning, och den leder också fram till att personen blir anställd. Det är beklagligt att jag gjorde den bedömningen, men jag gjorde den utifrån den kunskap jag hade av det som framkommit under rekryteringsprocessen, säger Anders Kjaersgaard.

Som DN tidigare berättat avslöjades personens lögner först två år senare, av en annan myndighet där personen sökt en säkerhetsklassad tjänst som säkerhetschef. Även den gången kom personen med undanflykter för att slippa skicka in examensbevis, men till skillnad från Kustbevakningen gjorde den myndigheten en egen kontroll och kunde då likt DN se att personen aldrig studerat på universitetet.

Det tog oss mindre än en timme att kontrollera uppgiften hos universitetet. Det är ett telefonsamtal bort. Varför gjorde inte du det?

– Dels var det inget krav på den här akademiska examen i vår kravprofil. Det fanns ingenting då i rekryteringsprocessen som tydde på att personen var en lögnare. Och det var de här goda vitsorden från Försvarsmakten och allt det som fanns i cv:t därifrån. Så jag gjorde bedömningen att vi inte behövde göra den kontrollen. Det är därför det blir fel i rekryteringen, jag borde ha gjort en annan bedömning, säger Anders Kjaersgaard.

Förutom den falska examen och avsteget från rutinerna finns flera luckor i rekryteringen av chefen. Kustbevakningen tog inga referenser från personens dåvarande arbetsgivare, utan enbart från Försvarsmakten. Dokumentationen är bristfällig och även om Kustbevakningen säger att personen fick goda vitsord kan man bara uppge en av de två referenserna som kontaktades.

När lögnerna väl avslöjades gjordes en överenskommelse där chefen fick sluta med åtta månaders lön. Ingen anmälan gjordes till personalansvarsnämnden och personen avskedades inte eftersom Kustbevakningen bedömde att man inte uppfyllt sin undersökningsplikt.

Efter att ha lämnat Kustbevakningen rekryterades personen till ett nytt känsligt jobb som stabschef inom Försvarsmakten sommaren 2019. Först under hösten stängdes personen av från sin tjänst.

Samma person har också under tiden den var avstängd från Kustbevakningen sökt ytterligare ett jobb som säkerhetschef på en myndighet, och då uppgett sig fortfarande ha sin chefstjänst på Kustbevakningen.

I en tidigare intervju med DN erkänner personen själv lögnerna och säger att det är svårt att förklara i efterhand.

– Ja, jag kan ha gjort det flera gånger. Svaret är att jag inte vet hur många gånger jag gjort det, och inte heller vilken gång som var första gången.

