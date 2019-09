Översvämningar i Kållered – mer regn väntas under kvällen

Mellan 08.00 på tisdagen och samma tid i dag onsdag uppmättes 35,1 millimeter nederbörd vid SMHI:s mätstation i Kållered, söder om Göteborg.

Delar av Kållered har översvämmats och trafiken längs E6 stod helt stilla under morgonrusningen.

Dagvattenbrunnar i ett område runt Kållered har fyllts till bredden, vilket gör att ansamlat vatten försvinner långsamt.

Under eftermiddagen och kvällen väntas dessutom mer regn.

sdltdcda391-nh.jpg Foto: Adam Ihse/TT

– Det kommer ett nederbördsområde som just nu är vid gränsen till Norge och som kommer in över Västsverige under eftermiddagen och kvällen, säger Moa Hallberg, jourhavande meteorolog på SMHI.

I Kållered kan ett ytterligare oväder skapa mer problem.

– Det väntas inte samma mängder som i går, men det kan bli besvärligt om brunnar redan är fulla, säger Hallberg.

Runt 15 millimeter nederbörd väntas fram till klockan 10.00 i morgon torsdag.

– Det kan upplevas som väldigt mycket om det kommer under en kort tid, men nu ser det ut att bli lite mer ihållande regn, säger Moa Hallberg.