Övervakningskamera spelade inte in vapenstölder på Regeringskansliet

Polisens utredare Carola Pettersson har tidigare sagt att polisen just nu går igenom ett omfattande material från kameraövervakning, för att kunna lösa vapenstölderna på Regeringskansliet.

Enligt uppgifter till Dagens Juridik är det rum på regeringskansliet där det låsta vapenskåp från vilket pistolerna och fler hundra patroner har stulits står, kameraövervakat. Bilder från kameran skulle kunna ge värdefull information om vem som ligger bakom stölderna, men enligt källor till Dagens juridik spelar kameran alltså inte in. Istället ska bilderna bara skickas till en monitor och försvinner sedan.

– Sitter det ingen och kollar på tv-monitorn är det fritt fram, säger en källa med insyn i den pågående polisutredningen till Dagens Juridik.

Den första vapenstölden på Regeringskansliet upptäcktes i april i år. Sedan dess har ytterligare två stölder skett, den senaste så sent som natten mellan den 20 och 30 november. Totalt saknas nu minst sju pistoler och hundratals patroner. Vapnen tillhör Securitas ordningsvakter och är tänkta att användas vid en förhöjd hotnivå.

Tidningen kan också berätta att ett sjuttiotal skyddsvakter har använt sina passerkort till Regeringskansliet under den period under vilken stölderna kan ha skett. Nu utreder polisen vilka som haft tillgång och kännedom kring rutinerna under perioden.

– Det är ett analysarbete, och också inre spaning, som pågår, säger Carola Pettersson, till Dagens Juridik.

