Partier och väljare splittrade när religionsfriheten ställs på sin spets

Kanske har Pernilla Franklin bett extra många böner på arbetstid under det gångna året. Hon är socialsekreterare i Bromölla kommun, och kan finna ett stöd i sin kristna tro.

Men 2019 blev året när hon fick samla kraft för att stå upp för hela religionsfriheten.

– Jag kände att jag som kristen kunde göra något. Jag kände också att ingen annan kunde göra det, säger hon.

Det var via engagemanget i facket som hon blev varse att det nya SD-styret i Bromölla ville förbjuda anställda att be på arbetstid. Hon uppfattade beskedet som en direkt markering mot muslimer.

I början av juli meddelade Pernilla Franklin på Bromölla kommuns hemsida att hon måste anmäla sig själv – eftersom det händer att hon vänder sig till Gud i tyst bön på sitt jobb.

Hon hade aldrig kunnat föreställa sig reaktionerna: Rubriker i riksmedierna. Tiotusentals kommentarer på hemsidor och Facebook. Anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen.

– Ibland är det tur att man inte vet vad som ska hända, säger hon och ler.

”Jag ber ju aldrig om något privat på arbetstid. Men jag kan be Gud om hjälp inför ett svårt samtal”, säger Pernilla Franklin. Foto: Anders Hansson

● ● ●

Hur människor ska få utöva sin religion är något som svenskarna har starka åsikter om. Det visar DN/Ipsos opinionsundersökning om allt från slöjor och manlig omskärelse till konfessionella friskolor och hur man hälsar på varann.

Mätningen bekräftar att svenskarna är ett sekulärt folk. Många är varken negativa eller positiva till de tre religionerna i mätningen – kristendom, judendom och islam.

När det gäller kristendom är de positiva dock klart fler än de negativa. För judendom väger det ganska jämnt. Inställningen till islam sticker ut. Hälften av de svarande ser mycket eller ganska negativt på islam. Endast en av tio är positiv.

En klar majoritet av svenskarna vill också se förbud mot flera religiöst färgade sedvänjor. Sju av tio anser att omskärelse av pojkar ska vara olagligt och lika många vill ha ett förbud mot att flickor bär slöja i förskolan.

Åtta av tio är negativa till trosbaserade friskolor. Sex av tio är också negativa till att människor av religiösa skäl inte vill ta i hand. Bägge de här fenomenen har i debatten framför allt förknippats med islam.

Det är också en utbredd uppfattning – drygt fyra av tio – att troende bör anpassa sin religionsutövning till majoritetens uppfattningar.

Det här är strömningar som väcker frågor om var gränsen går för den grundlagsfästa religionsfriheten. Partistrategerna känner trycket från opinionsvindarna. Många har prövat att lägga om kursen den här hösten.

Långt ifrån allt har gått enligt plan.

● ● ●

”Människors självbestämmande och frihet är grundläggande premisser i den svenska samhällsmodellen. Det säger sig självt att det står i konflikt med religioner som vill hävda en högre rätt, säger Dana Pourkomeylian, tidigare aktiv i Cuf. Foto: Lucas Persson/CUF

De överrumplades.

Allt hade flutit smidigt i två dagar. Ungdomsförbundarna hade bara varit lite lagom yviga.

Och så hände detta. Från sina platser längst fram i kongressalen fick Centerledningen lyssna till en flammande appell från CUF:s Dana Pourkomeylian. Hennes budskap var att individers, och särskilt barns, integritet måste väga tyngre än religiösa sedvänjor.

Vice partiledaren Anders W Jonsson skyndade upp på scenen och försökte uppbåda partitoppens hela auktoritet.

– Ett förbud kommer att tolkas som att vi är emot judendom och islam, varnade han.

Men Centerstämman röstade med siffrorna 314 mot 166 för att förbjuda icke-medicinsk omskärelse på pojkar.

Det var bara början på en höst där parti efter parti har brottats med frågan: Behöver de dra nya gränser för hur religion ska få komma till uttryck i Sverige?

För Dana Pourkomeylian är utgångspunkten de liberala kärnvärdena. Hon anser att det är alldeles nödvändigt att debattera spänningen mellan religionsfrihet och individens frihet.

– Människors självbestämmande och frihet är grundläggande premisser i den svenska samhällsmodellen. Det säger sig självt att det står i konflikt med religioner som vill hävda en högre rätt, säger Dana Pourkomeylian.

Hon ser en generell konflikt mellan religiös kollektivism och individuell frihet. Men hon konstaterar att debatten i praktiken oftast kretsar kring islam.

– Sverigedemokraternas monopol på frågan och deras beskrivning av en konflikt i samband med den stora ökningen av muslimska invandrare på kort tid gör människor misstänksamma och negativt inställda. Övriga partier som försökt ignorera denna opinion sedan 2010 är nu tvingade att reagera på den.

● ● ●

Bakom de övergripande dragen i DN/Ipsos finns en stark polarisering mellan olika väljargrupper. Ett välkänt mönster tonar fram: Kvinnor är generellt mer toleranta än män. Yngre människor, storstadsbor och högutbildade är också mindre negativt inställda till islam.

När det gäller omskärelse är förbudsopinionen massiv. Däremot är skillnaden mellan yngre och äldre mycket tydlig i synen på slöjor. I gruppen 18 till 29 år anser en majoritet att slöja ska vara tillåtet i grundskolan, medan tre fjärdedelar av dem som passerat 60 vill förbjuda.

Polariseringen är också markant mellan olika partiers väljare. Miljöpartiet är det enda parti som har fler positiva väljare än som är negativa till islam. I andra änden finns SD där mer än åtta av tio är negativa och de positiva är så få att det är försumbart. Närmast MP ligger V, närmast SD ligger M i den här frågan.

Frågan om troende bör anpassa sig till majoritetssamhällets normer blottar en intressant konflikt.

Kristdemokratiska väljare, som är mer kyrkliga än andra, sticker ut som klart mer toleranta än både M och SD, två partier som de i många andra frågor ligger nära. Men här framträder också en klyfta mellan väljarna och KD-ledningen, som står för hårda krav på anpassning.

Överlag visar väljare från MP, V och C större tolerans för religiösa sedvänjor i DN/Ipsos. L-väljare har en tendens att också luta åt det hållet. Socialdemokratiska väljare hamnar i flera av frågorna någonstans i mitten. I andra änden av skalan finns M och framför allt SD med de mest skeptiska väljarna.

● ● ●

Har svenskarna blivit mer fientliga till islam?

Nej, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap, som jämför DN/Ipsos med de återkommande attitydmätningarna från SOM-institutet.

– Det som har hänt är inte att folk har blivit väldigt mycket mer negativa, utan att frågorna har klivit upp på agendan. De har politiserats och partipolitiserats, säger hon.

”Religionsfrihet är inte i första hand en frihet från religion. Det är en frihet för den som har en religiös tro att få leva ut den”, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap. Foto: Beatrice Lundborg

Frågorna har klivit upp på agendan. De har politiserats och partipolitiserats.

Hon konstaterar att Sverigedemokraterna har samlat och mobiliserat de islamkritiska väljarna.

– De är missnöjda med mångkulturen och med att majoritetssamhället spricker upp.

Men svenskarnas förhållande till religion kan framstå som lite motsägelsefullt. Över tid är trenden tydlig: Sekulariseringen fortsätter att öka och skeptikerna blir allt fler. Allt färre besöker kyrkor eller följer kristen etik.

Samtidigt vill allt fler att samhället ska bygga på kristna värden. Den åsikten har framför allt blivit vanligare bland människor som egentligen inte har en kristen identitet – detta enligt en studie som genomfördes vid Survey-institutet på Linnéuniversitetet vid riksdagsvalet 2018. Mycket talar därför för att vurmen går hand i hand med motstånd mot invandring.

Men individens rätt att utöva vilken religion man vill är garanterad i den svenska grundlagen. Där hänvisas också till Europakonventionen som poängterar att religionsfriheten också gäller sedvänjor och ritualer.

Frågan är bara hur friheten ska tolkas.

– Det finns ingen tydlig definition av vad just religionsfriheten innebär. Det man självklart vill skydda är människors rätt att tro vad som helst, och organisera sig runt det, men det täcks egentligen in av andra friheter och rättigheter i grundlagen. Det gör att religionsfriheten blir ett signalord som olika aktörer använder för sina syften, säger Christer Sturmark, tidigare ordförande för Humanisterna och mångårig opinionsbildare för en sekulär livsåskådning.

Han tycker att det är bra att till exempel konfessionella friskolor ifrågasätts. Men han upplever att det finns många med grumliga motiv i religionsdebatten just nu – dels i form av en opinion som styrs av främlingsfientlighet, dels i form av en rädsla från olika aktörer för att framstå som just främlingsfientliga.

Han tar ett exempel: Att det kan finnas en tolerans från samhällets sida för att en djupt troende muslimsk man vägrar skaka hand med kvinnor, medan ingen skulle tolerera att en fundamentalistisk kristen man skulle vägra skaka hand med homosexuella.

– Den kristne behandlar man som sin jämlike och kritiserar face to face. Sveriges muslimer klappar man på huvudet och säger ”stackare, du kan inte rå för att du inte kan ta en kvinna i hand”, säger han.

Den kristne behandlar man som sin jämlike och kritiserar face to face. Sveriges muslimer klappar man på huvudet

”Religionsfriheten blir ett signalord som olika aktörer använder för sina syften”, säger Christer Sturmark, tidigare ordförande för Humanisterna. Foto: Andreas Apell

Faktum är att religionsfrihetens tradition är kort i Sverige. Det var först 1951 som det blev tillåtet att lämna Svenska kyrkan utan att träda in i något annat samfund. Formellt skiljdes kyrkan från staten först år 2000. Sedan dess har höga företrädare profilerat sig i alltifrån klimatdebatten till integrationen.

Samtidigt har Sverige tagit emot många invandrare med muslimska rötter. Det har skapat friktion.

– När människor rangordnar olika aspekter av det mångkulturella samhället så kommer religionen på sista plats, säger Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förläggare på den liberala tankesmedjan Timbro.

Fakta. Lagarna om religionsfriheten ”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.” Regeringsformen 2 kapitlet, 1 paragrafen, 6 stycket. ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.” Europakonventionen artikel 9, stycke 1. Svensk lag får enligt regeringsformen inte stå i strid med konventionen. Visa mer

Förr var högern religionspositiv och vänstern religionskritisk. I dag kan det lika gärna vara vänsterpartister som ser försvaret av religionsfriheten som uttryck för antirasism. Det har i sin tur medfört att partiet skakats av konflikter runt kritiken mot religiöst förtryck. Samtidigt försöker borgerliga företrädare sätta gränser – ibland utifrån en konservativ idé om kristendomens särställning, ibland utifrån liberala principer om individens frihet.

Det skaver på många håll, tycker Andreas Johansson Heinö.

– Partierna är splittrade och famlar efter att hitta sammanhängande svar. De känner av det ständigt växande opinionstrycket. Ni i medierna hakar på. Det blir bra rubriker. Då får man den cocktail som vi ser nu. Jag tror att den är livsfarlig. Jag tror att etniska religiösa minoriteter kommer att få det svårare att leva i Sverige. De får ett sämre liv, helt enkelt.

”Partierna är splittrade och famlar efter att hitta sammanhängande svar”, säger Timbroförläggaren Andreas Johansson Heinö. Foto: Anders Wiklund/TT

Jag tror att etniska religiösa minoriteter kommer att få det svårare att leva i Sverige

Även Marie Demker uppfattar en valhänthet och ovana i debatten.

– Religionsfrihet är inte i första hand en frihet från religion. Det är en frihet för den som har en religiös tro att få leva ut den, säger hon.

Är religionsfriheten hotad? En varning kommer från oväntat håll.

● ● ●

Ljungbyhed Park Hotell, oktober 2009. En 28-åring i talarstolen. Det var Kent Ekeroth, då internationell sekreterare i Sverigedemokraterna, som utmålade muslimer som en överhängande samhällsfara.

– Varje civilisation kommer förr eller senare till ett vägskäl. I det vägskälet går man antingen under i krig eller i en stilla suck, sa han.

Några dagar efter partimötet publicerade Aftonbladet en debattartikel av Jimmie Åkesson. Den varnade för att invandringen gett islam inflytande över Sverige, och den banade väg för Sverigedemokraternas slutliga genombrott. Året därpå kom SD in i riksdagen.

Sverigedemokraterna är partiet som vill värna det kristna kulturarvet.

– Vi menar ju att kristendomen måste få ha en särställning i kraft av sin historia och hur djupt rotad den är och hur sammanvävd den är med svensk kultur, säger SD-ideologen Mattias Karlsson.

”Att muslimer inte ska få bygga religiösa samlingslokaler över huvud taget, det tycker jag är att gå alldeles för långt”, säger Sverigedemokraternas Mattias Karlsson. Foto: Nicklas Thegerstrom

Men även Sverigedemokraterna har interna debatter om hur stor plats religionen ska ta – på landsdagarna i november gick partiet till exempel i liberal riktning i synen på aborter.

– Det finns människor i vårt parti som är övertygade sekulära och det finns människor som är starkt troende kristna och engagerade i viss familjepolitik. Det kan bli en krock i synsättet ibland, säger Mattias Karlsson.

Och så kommer varningen: Även om han tror att Sverige är på väg att hitta en bra balans mellan religionsfriheten och religiösa avarter, så ser han en risk att aversionen mot islam går ut över en bredare grupp av ”relativt sekulära och sansade” muslimer.

– Vi har motsatt oss byggandet av moskéer som ser ut på ett visst sätt och har böneutrop och så. Men att säga att muslimer inte ska få bygga religiösa samlingslokaler över huvud taget, det tycker jag är att gå alldeles för långt.

Detta har hänt Juli: SD-styrda Bromölla uppmärksammas för protester om ett beslut att förbjuda bön på arbetstid. Augusti: Vänsterpartiet utesluter riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, efter en rad konflikter om synen på hedersförtryck och islam. September: C-stämman i Karlstad säger nej till manlig omskärelse. Oktober: M-stämman säger ja till att utreda ett slöjförbud för skolflickor. Liberalernas landsmöte beslutar att begränsa religiösa inslag i konfessionella friskolor. Statsminister Stefan Löfven (S) ryter ifrån mot antisemitismen i Sverige. November: KD:s riksting ställer sig bakom förbud mot att personal i offentlig verksamhet bär slöja. SD slopar motstånd mot samkönade adoptioner och överger kravet på skärpt abortlagstiftning. Regeringen lovar skärpa kraven på religiösa friskolor. December: Trelleborgs kommun inför krav på att anställda ska kunna skaka hand. Visa mer

● ● ●

Ibland är det tur att man inte vet vad som ska hända. Det kan Eric Berntsson, Sverigedemokraternas kommunalråd i Bromölla, verkligen instämma i.

– Det har varit väldiga diskussioner under året som gått, säger han.

Det var en valteknisk samverkan med Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala partiet Alternativet som banade väg för maktskiftet i det forna S-fästet Bromölla. Men till skillnad från i grannkommunen Sölvesborg styr Sverigedemokraterna i minoritet, utan en formell koalition.

– Eftersom vi inte har full majoritet i fullmäktige så kan vi inte gå fram lika hårt som i Sölvesborg. Men jag hoppas att vi kan visa att SD kan ta ansvar och kompromissa, säger Eric Berntsson.

”Din religion får du sköta på fritiden”, säger Eric Berntsson (SD), kommunalråd i Bromölla. Foto: anders hansson

Bromölla Kommun i nordöstra Skåne, på gränsen till Blekinge. Knappt 13.000 invånare. Gammal bruksort, och tidigare ett starkt S-fäste. Nu styr Sverigedemokraterna i minoritet. Visa mer

Han trodde att beslutet att förbjuda tiggeri skulle bli den stora symbolfrågan för Bromölla. Förslaget att förbjuda bönestund på arbetstid var en uppdatering av kommunens riktlinjer om religion och arbetsliv.

– Sedan har det framställts som att vi ville förbjuda för muslimer att be. Men detta ska vara lika för alla. Är du anställd av Bromölla kommun så är du anställd i första hand. Din religion får du sköta på fritiden, säger Eric Berntsson.

Det har framställts som att vi ville förbjuda för muslimer att be. Men detta ska vara lika för alla.

Under hösten har kommunstyrelsen haft dialog med Diskrimineringsombudsmannen (DO), och förtydligat att förbudet gäller just tydliga pauser från jobbet på betald arbetstid. Eric Berntsson har själv konsulterat teologer.

– Jag kan inte se att vi gör ett oproportionerligt ingrepp i religionsfriheten. Det är också det besked som våra jurister har lämnat till DO, säger han.

Och om muslimer känner att de ändå inte kan jobba i Bromölla?

– Det får vara upp till dem om de bedömer är att de inte kan stå bakom våra riktlinjer.

● ● ●

”Jag kände att jag som kristen kunde göra något”, säger Pernilla Franklin, här på väg till jobbet på socialförvaltningen i Bromölla. Foto: Anders Hansson

Är det på riktigt? Ber du på riktigt?

Så frågar folk, som tror att Pernilla Franklin enbart ville markera mot Sverigedemokraternas syn på muslimer med sin anmälan.

– Jag ber ju aldrig om något privat på arbetstid. Men jag kan be Gud om hjälp inför ett svårt samtal, säger hon.

Hon betonar att hon inte blir en bättre socialarbetare för att hon är kristen. Men som kristen kan hon hämta stöd i sin tro.

– Det är när jag ber om vägledning som jag kan släppa den där paniken och stressen som gör att man inte tänker klart.

För mig visar det att det här med religion inte är självklart

Hon tycker att debatten om Bromölla har lett till många bra samtal om tro. Och många positiva kommentarer.

– För mig visar det att det här med religion inte är självklart. Dels att man står upp till stöd för muslimer. Men också att jag stod upp som kristen.

● ● ●

”Religionsfriheten är det viktigaste för integrationen”, säger Bromöllabon Jaffar Khatab. Foto: Anders Hansson

I Arabiska familjs föreningslokaler rullar Jaffar Khatab ut sin matta för bönen vid middagstid.

Organisationen bildades i september 2017, för att ge nya Bromöllabor en samlingsplats och bönelokal. Hos Arabiska familj kan till exempel nyanlända få undervisning i hur de ska hantera olika situationer i Sverige.

– Det kan till exempel vara att man inte ska ställa sig så nära när man pratar med en svensk, säger Jaffar Khatab.

Han kom själv till Bromölla som flykting från Syrien via en sliten båt över Medelhavet 2014. Han tyckte att han kom till ett land med stark religionsfrihet.

– Det var innan kommunen tog det här beslutet, säger han.

Han uppfattar regeln som onödig.

Jag tror att de har fattat beslutet bara för att säga att muslimer inte är välkomna

– Man kan be sin bön på lunchen och under pauser som man har rätt till. Det tar två minuter, och det påverkar ingen annan. Jag tror att de har fattat beslutet bara för att säga att muslimer inte är välkomna i kommunen.

För Jaffar Khatab är religionsfriheten vägen till integrationen.

– Sverige måste anpassa sig till nya flyktingar som kommer med ny kultur och religion. Så de känner sig hemma. Annars kommer människor inte att känna sig trygga.

● ● ●

En stor invandring från muslimska länder. Ett islamfientligt SD som lyckats sätta ramarna för debatten. En politisk kultur som är ovan vid att hantera trosfrågor.

Det är några faktorer bakom att religion har blivit politik och att grundlagsstadgade rättigheter sätts ifråga.

Men det finns fler förklaringar, enligt forskaren Bi Puranen på Institutet för framtidsstudier.

Hon har i många år arbetat med den internationella intervjuundersökning WVS som kartlägger värderingar globalt. Resultaten har visualiserats i den så kallade Kulturkartan. Där hamnar Sverige ensamt högt upp i högra hörnet, som utpräglat individualistiskt och sekulärt. Många muslimska länder placeras i nedre vänstra hörnet, där värderingarna är kollektivistiska, traditionalistiska och färgade av religion.

Enligt Bi Puranen är DN/Ipsos mätning är i linje med WVS:

– Det är ett intressant resultat som visar att det inte finns särskilt stort manöverutrymme för religiösa uttryck i vårt samhälle.

”Det finns inte särskilt stort manöverutrymme för religiösa uttryck i vårt samhälle”, säger värderingsforskaren Bi Puranen. Foto: Anette Nantell

Man ser de här sakerna som ett hot mot de frihetliga värderingarna som är kolossalt starka i Sverige

Bakom polariseringen mellan väljargrupper och partier ser hon en överideologi – en överideologi som också blir synlig på den så kallade gal-tan-skalan, som brukar användas för många av samtidens konflikter mellan liberalism och konservatism.

Väljare som är gal omhuldar öppenhet, frihet och mångfald, medan tan-väljare vurmar för traditioner, auktoriteter och nationen. Men i vissa av DN/Ipsos frågor lutar gal- och tan-väljare åt samma håll. I bägge grupperna finns en majoritet för att förbjuda omskärelse av pojkar liksom slöjor på flickor i förskolan, även om skepsisen i det senare fallet är större bland tan-väljare. De två grupperna är lika negativa till trosbaserade friskolor och nästan lika negativa till könsuppdelad undervisning.

– Man ser de här sakerna som ett hot mot de frihetliga värderingarna som är kolossalt starka i Sverige. De är inte förhandlingsbara ur ett majoritetssvenskt perspektiv, säger Bi Puranen.

Hon har även studerat hur migranters värderingar förändras när de kommer till Sverige. Det finns en vilja att ta till sig det nya hemlandet, Men på en punkt är gamla värderingar mycket svåra att rubba: familjen. Könsroller i hemmet, barnuppfostran, sexualitet. Ju starkare religiositet, desto mer traditionella familjevärderingar.

– Det är förmodligen det som många i majoritetsbefolkningen intuitivt känner och reagerar mot, snarare än religionen i sig, säger Bi Puranen.

Samtidigt är hon undrande inför att motståndet mot islam så ofta paras med en nyväckt konservativ nationalism.

– Om man vill försvara de frihetliga värderingarna så är det egentligen inte logiskt att vara traditionalist eller nationalist. Det innebär ju att man bara väljer ett annat kollektiv.

● ● ●

Tycks det bli svårare att utöva religion i Sverige? Det går att svara ja. Eller nej.

I Bi Puranens studier uppger en tydlig majoritet av muslimerna i Sverige att de inte har några problem med att utöva sin religion.

Efter valet i fjol fick Sveriges riksdag faktiskt en ledamot i slöja.

Miljöpartisten Leila Ali Elmi, med rötter i Somalia, började bära täcka sitt hår för ett par år sedan, när hon sökte kraft i religionen under en kris.

– Alla kvinnor som jag har sett upp till under mitt liv har burit slöja. Jag förknippar slöjan med de där starka kvinnorna. Jag är uppvuxen med ensamstående kvinna som bar slöja och själv uppfostrade sju barn, säger hon.

”Just nu är det muslimerna som känns mest främmande”, säger Leila Ali Elmi, MP. Foto: Anders Hansson

I dag är det vi och judarna, vilka blir det i morgon?

Leila Ali Almi ser att det kan finnas krockar mellan grundläggande värderingar i det svenska samhället och kulturen i vissa invandrargrupper. Hedersförtryck är det mest uppenbara exemplet. Men hon tycker inte att religionen är problemet, utan tolkningarna.

– Våra största religioner kommer från Mellanöstern och där var det män som kunde läsa och skriva och tolka Bibeln och Koranen och Toran. Jag tror inte att de tolkningarna har gynnat kvinnor.

Men för Leila Ali Elmi råder ingen tvekan: Religionsfriheten är hotad.

Hon tycker att främlingsfientliga partier använder islam för att skapa ett ”vi och dom”.

– Jag tror att i grund och botten handlar det om rädsla och främlingsfientlighet. Just nu är det muslimerna som känns mest främmande, säger Leila Ali Elmi.

– Det börjar med oss men det slutar inte med oss. I dag är det vi och judarna, vilka blir det i morgon? Det är väldigt viktigt att människor förstår det.

● ● ●

Längs Storgatan i Bromölla lyser stjärnor prydda med grankvistar. Det lackar mot jul. Pernilla Franklin hoppas att allt rabalder runt böneförbudet ska leda till att kristendom uppfattas som något mer än kultur och traditioner.

– Jesus såg väl ut som de flesta med arabiskt ursprung, påpekar hon.

Nu inväntar hon besked från Diskrimineringsombudsmannen,

– Jag hoppas fortfarande att man upphäver förbudet helt och hållet. Och att det startar ett samtal om att vi aldrig ska diskriminera någon.

